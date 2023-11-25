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台北第1凶宅「錦新大樓」11月4墜樓　死者都不是住戶！警方出手了

▲台北第一凶宅「錦新大樓」11月已發生4起墜樓事件，而死者都不是大樓住戶，有遠從新竹、彰化而來。警方決定加強巡邏，3小時巡簽一次，嚴防憾事再發生。（圖／NOWnews資料照）
▲台北第一凶宅「錦新大樓」11月已發生4起墜樓事件，而死者都不是大樓住戶，有遠從新竹、彰化而來。警方決定加強巡邏，3小時巡簽一次，嚴防憾事再發生。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

有台北第一凶宅、猛鬼大樓之稱的中山區「錦新大樓」，今年11月至今已發生4起墜樓事件，死者遠從新竹、彰化而來，全都不是住戶，引發公共安全疑慮。對此，轄區警方加強巡邏，「每3小時簽1次」並增加停留時間，嚴防憾事再度發生。

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據悉，錦新大樓前身是時代大飯店，1984年因電線走火釀災，高達300多人受困，導致19人喪命、49人受傷的悲劇，1996年發生人為縱火事件，造成2人死亡61人受傷，2010年發生「情侶雙屍命案」，加上今年11月4次墜樓事件，39年間就鬧出了至少30條人命。

▲14歲少女日前獨自搭車北上，突從錦新大樓頂樓墜落身亡。（圖／翻攝畫面）
▲14歲少女日前獨自搭車北上，突從錦新大樓頂樓墜落身亡。（圖／翻攝畫面）
錦新大樓最新墜樓事故，包含一名14歲少女獨自從中南部搭火車北上，之後自錦新大樓墜樓死亡；12日也有1名杜姓女子自樓頂掉落到一旁工地，仍傷重不治；18日深夜，家住彰化的趙姓男子北上到錦新大樓，獨自上樓後不久即墜樓，送醫不治。

由於錦新大樓沒有聘雇保全，也沒有門禁系統，任何人都能隨意進出。當地里長已介入處理。警方則指出，過去轄區派出所已針對錦新大樓設置巡邏箱，每3小時就會派員巡邏簽表，「但最近真的比較多事情」，近日已要求警員加強巡視，並在原處多停留，避免可疑人士進入大樓再釀憾事。

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