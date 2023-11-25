台北第1凶宅「錦新大樓」11月4墜樓　死者都不是住戶！警方出手了

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錦新大樓最新墜樓事故，包含一名14歲少女獨自從中南部搭火車北上，之後自錦新大樓墜樓死亡；12日也有1名杜姓女子自樓頂掉落到一旁工地，仍傷重不治；18日深夜，家住彰化的趙姓男子北上到錦新大樓，獨自上樓後不久即墜樓，送醫不治。
由於錦新大樓沒有聘雇保全，也沒有門禁系統，任何人都能隨意進出。當地里長已介入處理。警方則指出，過去轄區派出所已針對錦新大樓設置巡邏箱，每3小時就會派員巡邏簽表，「但最近真的比較多事情」，近日已要求警員加強巡視，並在原處多停留，避免可疑人士進入大樓再釀憾事。
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※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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