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好市多黑五第6天！牛小排下殺限今天　暖暖包、星巴克咖啡豆特價

▲好市多黑色購物節倒數兩天，第6天釋出優惠有75吋電視現折1萬4800元，特價免4萬元把超大螢幕搬回家。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑色購物節倒數兩天，第6天釋出優惠有75吋電視現折1萬4800元，特價免4萬元把超大螢幕搬回家。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

（不斷更新）好市多年度最狂盛事「黑色購物週」，11月20日起至11月26日限時7天登場，第六天（25日）賣場優惠必買來了，有美國頂級無骨牛小排真空包，每公斤現220元「特價限今天」，還有75吋電視現折1萬4800元，特價免4萬元把超大螢幕搬回家，黑五檔期進入倒數兩天，想搶便宜千萬別錯過。

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【生活用品】

◾SOORYEHAN 秀雅韓蔘潤祕策乳霜組，原價989元、特價789元

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◾IRIS OHYAMA HAND WARMER 日本製握式暖暖包120片，原價699元、特價559元

◾SANTECO THERMAL BOTTLE 咖啡即享保溫瓶2件組 單個容量約650毫升，原價1279元、特價799元

【3C家電】

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◾OMRON 歐姆龍藍牙體重體脂肪計，原價2449元、特價1949元

◾Samsung 20公斤 智慧觸控變頻直立式洗衣機，原價21799元、特價17199元

◾DYSON 戴森手提無線吸塵器 V8 SV10K SLIM FLUFFY，原價9489元、特價8539元

【生鮮食品】

◾白蘭氏雙認證雞精，每瓶68毫升Ｘ30瓶入，售價1435元、特價1099元（黑鑽專屬）

◾PRIME 美國頂級無骨牛小排真空包，原價1399元／公斤、特價1179元／公斤

◾冷凍大鮭魚片，原價549元／公斤、特價439元／公斤

◾STARBUCKS WINTER BLEND 星巴克冬季限定咖啡豆 1.13公斤，原價769元，特價569元

◾SAONGWON 冷凍油炸魷魚 1公斤，原價439元、特價339元

2023好市多黑五檔期熱烈開跑中，即起至11月26日倒數最後2天，首日民生必需品優惠包生鮮美食優惠包，黑五購物節第二天特價商品優惠包第三天特價商品優惠包第四天特價商品優惠包第五天特價商品優惠清單，接下來《NOWnews》也將每天更新賣場優惠商品，必買優惠攻略天天收！

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