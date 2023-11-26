年底裝修廚房、浴室預算這樣抓 設計師不藏了！1招省預算縮工期
不少人計畫在年底裝潢翻修家中的浴室、廚房，想在新的年度搏出一番新氣象，加上年底是傳統結婚旺季，今年又有低利新青安貸款助攻，裝修接案平台觀察發現，今年前3季案量較去年同期增21.1%，以全屋裝潢達69.9%佔大宗，其次為浴室翻新10.2%、廚房整修7%。
記者徐銘穗/綜合報導
想裝潢卻不知預算該怎麼抓？據PRO360達人網平台觀察，一般全屋裝修費用，依屋況和需求設計，費用差異很大，以20坪兩房中古小宅為例，不含設備，基本裝潢在80~120萬之間，不過如果是局部裝修，像是浴室翻修，通常是10~15萬就能搞定，至於廚房，若全部翻新，連廚具最低則需要40~80萬，軟裝案的部分則從3~5萬都有。
PRO360達人網董事長李倫家表示，今年新青貸款助攻下，加上年底是結婚旺季，都讓室內裝修案量大增。他指出，台灣人室內裝修首重客廳、餐廳和廚房，而近年軟裝設計也愈來愈流行，不用大興土木，透過換窗簾、沙發布，或是擺設飾品等，也可以帶來新的感受，也常成為年底小裝修的重點。
室內裝修設計師范硯平則建議，年輕屋主如果預算有限，可以採「階段性裝修」，先把預算用在公領域設計的美觀和便利性，等存到足夠預算，再來翻新房間或其他區域，一來節省預算，降低財務壓力，二來也可以縮短裝潢工期，可以達到在年前入住新家的願望。
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