吃河豚中毒「沒有解毒劑」！醫曝誤食恐怖症狀：只喝湯也會出事
河豚不能隨便吃！南投縣仁愛鄉昨（26）上午有民眾食用河豚肉後，陸續發生手腳痲痺等中毒症狀，最後負責烹煮的44歲洪姓男子死亡，其餘還有8人緊急送醫，對此林口長庚臨床毒物科教授顏宗海提醒，河豚幾乎全身都含有毒素，若真的不小心誤食，不能有灌水、催吐的動作，而是要直接送醫，且目前針對河豚毒素，並沒有解毒劑；食藥署也強調，通常食用河豚後，3小時左右會出現中毒症狀，死亡率約為61%。
記者張志浩／綜合報導
針對河豚性，食藥署指出，河豚毒素屬於「神經毒素」，主要存在於河豚卵巢、肝臟、腸、皮膚中，強度與痲痺性貝毒相當，約為氰化鈉的1000倍以上，加上具耐熱性，加熱並無法將毒素破壞。目前台灣產河豚的種類約有30餘種，一般以「肝臟」及「卵巢」毒性最高，其次為皮膚及腸子，部分河豚肌肉雖然無毒，但其內臟部位可能有毒，在料理的時候毒素很可能會污染到魚肉。
顏宗海說明，基本上，河豚只有「肌肉」部位沒有毒素，因此外面專業的河豚料理店，廚師會知道如何透過技巧避開有毒的部位，但一般人不清楚，才會釀成中毒；此外，河豚毒素特性為「水溶性」，因此即便只是喝到魚湯也會中毒。
顏宗海表示，吃下河豚中毒後，會常出現嘴唇、手指麻痺，意識會開始逐漸不清，並產生抽蓄的情況，若不幸真的河豚食物中毒，絕對不能「大量灌水、灌牛奶或催吐」，若一不小心嗆到，導致吸入性肺炎，反而增加治療難度，所以立即送醫是唯一的選擇，治療上，河豚中毒並無解毒劑，因此臨床會以支持性療法為主。