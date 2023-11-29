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全球建商倒閉潮！原物料漲、房價跌　他揭台灣現況：在颱風眼中央

▲受到建築原物料大漲、房價下跌影響，全球建商倒閉潮蔓延。圖為柬埔寨西港有逾千棟「爛尾樓」。（圖／翻攝自柬中時報）
▲受到建築原物料大漲、房價下跌影響，全球建商倒閉潮蔓延。圖為柬埔寨西港有逾千棟「爛尾樓」。（圖／翻攝自柬中時報）

記者徐銘穗/綜合報導

近期中國、越南等房地產崩盤，爛尾樓遍地開花。房地產危機不只發生在亞洲，馨傳不動產智庫執行長何世昌盤點日本、瑞典、澳洲、德國、英國與荷蘭等建商倒閉實況，揭建築物料大漲、房價下跌兩大主因，反觀台灣超妙現況，「好像處在颱風眼中央一樣無風無雨」。

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何世昌分析，這波全球建商倒閉潮肇因於央行升息、建築成本瘋狂上揚，大多數國家平均建築成本大漲逾三成以上；當資金成本、營造成本大漲但房價下挫，成本無法順利轉嫁至消費端，意味著建商利潤大幅度遭到壓縮、甚至賠售，那麼建商索性包袱收一收跑路去了。

何世昌盤點日本等６國建商窘境，指日本東京商工研究中心 (Tokyo Shoko Research) 發布訊息指出，2023 年上半年建築企業破產數量為 785 家，較去年同期成長 36.3%。

▲日本2023上半年有785家建築企業破產，較去年同期成長36.3%。（示意圖／取自photoAC）
▲日本2023上半年有785家建築企業破產，較去年同期成長36.3%。（示意圖／取自photoAC）
瑞典信用機構 Creditsafe 統計指出，2023 年前 8 個月的公司違約數量飆破逾5千家，創下1999年統計以來的最高紀錄。

澳洲證券暨投資委員會的數據顯示，2022年7月至2023年4月期間，高達1,709家建築公司申請並進入破產程序，較前年至去年同期增加24.9%。

德國聯邦統計局表示，2023年前4個月，已有437家建築公司申請破產，與2022年同期增加20%，走上破產之路的包括擁有 125 年歷史的老字號包商 Wolff Hoch und Ingenieurbau。由於倒閉與中綴的建案增加，德國政府於9月宣布祭出450億歐元的一籃子救市計畫。

英國也不好過，根據英國破產管理局統計，截至 2023 年 6 月的近一年內，約有4,280家建築公司破產，較前年至去年同期上升16.5％，建築公司倒閉率達到了十年來的最高峰。 

▲英國近一年內約有4,280家建築公司破產，創10年最高峰。（示意圖／取自photoAC）
▲英國近一年內約有4,280家建築公司破產，創10年最高峰。（示意圖／取自photoAC）
荷蘭統計局表示，今年前 8 個月，荷蘭法院宣布有305家建築公司破產，較2022年同期的187 家增加約38.7％。

看完英德日等８國數據，何世昌反觀台灣超妙現況，直言「好像處在颱風眼中央一樣無風無雨。至於台灣房價會跟著跌嗎？何世昌說，「也許你看到國外房價跌，台灣房價沒跌很不爽，但別生氣，其實像日本也沒有跌，至於跌的國家跌幅正在收斂」。

對此，昌傑建設總經理郭嘉傑受訪坦承，建築原物料及人力成本高漲確實是房價壓不下來的原因，而且就算鋼筋價格回跌，但賣給建商的價格也不會降回來，建商只能「謹慎求存」，減少推案量因應。


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