全球建商倒閉潮！原物料漲、房價跌　他揭台灣現況：在颱風眼中央

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何世昌盤點日本等６國建商窘境，指日本東京商工研究中心 (Tokyo Shoko Research) 發布訊息指出，2023 年上半年建築企業破產數量為 785 家，較去年同期成長 36.3%。
瑞典信用機構 Creditsafe 統計指出，2023 年前 8 個月的公司違約數量飆破逾5千家，創下1999年統計以來的最高紀錄。
澳洲證券暨投資委員會的數據顯示，2022年7月至2023年4月期間，高達1,709家建築公司申請並進入破產程序，較前年至去年同期增加24.9%。
德國聯邦統計局表示，2023年前4個月，已有437家建築公司申請破產，與2022年同期增加20%，走上破產之路的包括擁有 125 年歷史的老字號包商 Wolff Hoch und Ingenieurbau。由於倒閉與中綴的建案增加，德國政府於9月宣布祭出450億歐元的一籃子救市計畫。
英國也不好過，根據英國破產管理局統計，截至 2023 年 6 月的近一年內，約有4,280家建築公司破產，較前年至去年同期上升16.5％，建築公司倒閉率達到了十年來的最高峰。
荷蘭統計局表示，今年前 8 個月，荷蘭法院宣布有305家建築公司破產，較2022年同期的187 家增加約38.7％。
看完英德日等８國數據，何世昌反觀台灣超妙現況，直言「好像處在颱風眼中央一樣無風無雨。至於台灣房價會跟著跌嗎？何世昌說，「也許你看到國外房價跌，台灣房價沒跌很不爽，但別生氣，其實像日本也沒有跌，至於跌的國家跌幅正在收斂」。
對此，昌傑建設總經理郭嘉傑受訪坦承，建築原物料及人力成本高漲確實是房價壓不下來的原因，而且就算鋼筋價格回跌，但賣給建商的價格也不會降回來，建商只能「謹慎求存」，減少推案量因應。
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