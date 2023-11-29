超狂！砸3億現金買「台北信義」當大S鄰居　原屋主轉手爽賺1億

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統計2023前10月「200萬俱樂部」豪宅交易，從區域來看，松山區就賣了4戶，小贏大安和中正區各3戶，和信義區的2戶，中山區1戶。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「台北信義」屋齡已有11年，預售時低樓層行情落在每坪95~130萬元，之前社區最高價195萬元，而這次中樓層創下新高，除了隨著時間增值，亦有不少名人鄰居為社區鍍金，也因為信義區豪宅聚落越來越成熟，豪宅社區間身價有互相拉抬作用，使豪宅身價翻漲。
兩百萬俱樂部 松濤苑潤泰敦峰雙強並立
台灣房屋集團趨勢中心進一步統計近兩年1~10月，單價破200萬的豪宅交易量，去年有35筆，今年截至目前為止有13筆，包括「潤泰敦峰」、「西華富邦」、「One Park Taipei元利信義聯勤」、「聯合大於」等8個指標豪宅。
第一建經研究中心副理張菱育分析，達到單價200萬以上的豪宅等級，不僅所在區位要極佳、百坪以上、知名建商興建、設計和品質頂尖等，一戶總價幾乎是2億元起跳，甚至還有一戶要價5億多的「琢白」部分戶別，因總價高，這類型豪宅銷售期長，買方會受到國際情勢、國內政策影響進場意願，像是豪宅稅、房地合一稅、豪宅限貸令、平均地權條例、囤房稅等一連串的管制措施，導致今年200萬及億級豪宅的交易量不若以往。
張旭嵐表示，平均地權條例修法後，法人購屋採許可制，且今年景氣內熱外冷，國際經濟保守，因此豪宅交易量縮，下半年除了少數法人仍取得許可購置豪宅，其餘多數豪宅仍採自然人交易，減少繁瑣的行政流程。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。