力晶創辦人黃崇仁又買台北豪宅了 9年砸超過15億布局台灣不動產
全球速食龍頭麥當勞最賺錢「本業」是房地產，而在台灣科技公司大老也愛布局不動產投資！力晶集團創辦人黃崇仁繼「文華苑」、「華固名鑄」、「台北時代廣場」後，又一口氣砸1.3億元買下中正區屋齡僅3年的「宏璟帝璟苑」，謄本資料顯示17樓2戶登記為力晶科技與其隸屬集團智豐科技，總價分別為6760萬元、6550萬元，單價則各為96.3萬元、103.6萬元，坪數是77.4坪、68坪。統計黃崇仁9年來不動產投資已花超過15億元。
記者徐銘穗/綜合報導
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「宏璟帝璟苑」樓高22層，所在地點延平南路，較屬中正區外圍，不過鄰近多間司法機關單位，與總統府也不遠，算是搭上博愛特區地緣性，周邊機能也便利，平均行情在單坪百萬元，為區域新案合理水位，總價多見6000多萬元，壓在豪宅稅標準的7000萬元以下，意涵則不言可喻。
至於黃崇仁的存房術，目前媒體曝光的包含5.9億元的「文華苑」、1.7億元的「台北時代廣場」，以及6.2億元的「華固名鑄」，再加上「宏璟帝璟苑」，總計逾15億元。
陳炳辰認為，時聞大老闆們布局不動產，像是和碩、國巨、台塑、創見、萬海等，一方面豪宅居住舒適、安全隱密度高，也有身分象徵，另一方面對於資產的保值、未來獲利空間，以及去化大筆現金都有效益，甚至趕上要是以公司名義購買，作為資產配置，還有節稅的可能性，均顯投資與自用兩相宜，彰顯國內不動產的價值與多元利用性。
陳炳辰表示，近一兩年不動產市場大吹寒流，也影響豪宅市場，零星高價交易消息不比前幾年為熱，明年利空出盡的環境雖有助房市，但私法人購屋許可制、豪宅購屋多項調控的緊箍咒未除，以及全球戰爭波及對兩岸局勢聯想，皆為富人在台投資房產前景增添變數，亦干擾高總價產品買氣，後況走勢還得觀察。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。