東北季風增強中！他家門窗差點打不開　「帝王坐向」窗戶雷區公開

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Sway近期肉身示範他家「朝正東」門在東北季風吹拂下的影響，寫道「朝東朝北的窗，聽到風嘰嘰叫，就知道冬天來了，有時風太大，真的很難打開！」他也曾說，北台灣的冬天，東北季風從海上吹潮溼的空氣進來，所以只要房屋的窗戶是朝北或朝東，就一定會非常潮溼。
YouTuber「建築先生」、大硯建設總監林帝沅表示，以現在的生活型態來說，房屋座向是以家裡面，最大的採光面往外看，如最大採光面是客廳，客廳往外看是朝北，你家即是「坐南朝北」房型。林帝沅分享以下4種座向方位的優缺點：
📌座南朝北
優點：冬天不會太熱，通風較好
缺點：採光最差，冬天迎風面很冷
📌座西朝東
優點：早上陽光直灑進房屋，冬天溫暖
缺點：晚起的人會被陽光曬醒，夏天早上溫度高
📌座東朝西
優點：冬天下午的陽光會讓屋子乾燥、溫暖
缺點：夏天西曬房屋會很熱
📌座北朝南
優點：冬暖夏涼，四季溫度適中
缺點：房屋容易潮濕
林帝沅建議，客廳最佳的坐向是正南，因為冬暖夏涼；臥室朝南最佳，溫度舒適，朝西最差，四季西曬；而衛浴則是朝西最佳，通風好，且陽光照入讓衛浴乾燥不易發霉。
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