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東北季風增強中！他家門窗差點打不開　「帝王坐向」窗戶雷區公開

▲台灣冬天吹東北季風，坐南朝北的房型，窗戶若是開在朝東或朝北2方向，一到冬天將難以開啟，室內也容易更加潮濕。（示意圖／記者葉政勳攝）
▲台灣冬天吹東北季風，坐南朝北的房型，窗戶若是開在朝東或朝北2方向，一到冬天將難以開啟，室內也容易更加潮濕。（示意圖／記者葉政勳攝）

記者徐銘穗/綜合報導

台灣冬天吹東北季風，夏天吹西南季風。隨著東北季風增強，北台灣天氣又濕又冷，房產專家Sway分享風大到讓他家「朝正東」方向的門差點開不了，屋內也變得非常潮濕，提醒北部民眾買房也要避免「朝北」、「朝東」兩方向的門窗。設計師也分析傳統「帝王坐向」坐北朝南、坐南朝北、坐西朝東、坐東朝西等4坐向房子的優缺點。

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台灣屬於海島型氣候，傳統觀念上「坐北朝南」被視為帝王位，能夠擁有冬暖夏涼的舒適感，通常價格也會成為同一社區中較高的。不過，當冬天東北季風來襲時，坐南朝北的房子若是窗戶開在朝東或朝北，可就不妙了。

▲房屋坐向與採光、通風有極大關聯性。（圖／記者徐銘穗攝）
▲房屋坐向與採光、通風有極大關聯性。（圖／記者徐銘穗攝）
Sway近期肉身示範他家「朝正東」門在東北季風吹拂下的影響，寫道「朝東朝北的窗，聽到風嘰嘰叫，就知道冬天來了，有時風太大，真的很難打開！」他也曾說，北台灣的冬天，東北季風從海上吹潮溼的空氣進來，所以只要房屋的窗戶是朝北或朝東，就一定會非常潮溼。

YouTuber「建築先生」、大硯建設總監林帝沅表示，以現在的生活型態來說，房屋座向是以家裡面，最大的採光面往外看，如最大採光面是客廳，客廳往外看是朝北，你家即是「坐南朝北」房型。林帝沅分享以下4種座向方位的優缺點：

📌座南朝北
優點：冬天不會太熱，通風較好
缺點：採光最差，冬天迎風面很冷

📌座西朝東
優點：早上陽光直灑進房屋，冬天溫暖
缺點：晚起的人會被陽光曬醒，夏天早上溫度高

📌座東朝西
優點：冬天下午的陽光會讓屋子乾燥、溫暖
缺點：夏天西曬房屋會很熱

📌座北朝南
優點：冬暖夏涼，四季溫度適中
缺點：房屋容易潮濕

林帝沅建議，客廳最佳的坐向是正南，因為冬暖夏涼；臥室朝南最佳，溫度舒適，朝西最差，四季西曬；而衛浴則是朝西最佳，通風好，且陽光照入讓衛浴乾燥不易發霉。

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