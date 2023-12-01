六都11月買賣移轉破2萬！創今年最大增幅　台南這區大爆發年增1倍

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自住不等了，年底房市小回春
綜觀六都11月買賣移轉棟數，台北市2,441棟、月增8.1%、年增22.1%，新北市6,042棟、月增1.5%、年增42.6%，桃園市3,931棟、月增14.7%、年增5.6%，台中市4,299棟、月增15.5%、年增0.3%，台南市3,198棟、月增18.3%、年增98.6%，高雄市3,502棟、月增18.3%、年增29.3%，南二都買賣移轉棟數先蹲後跳，11月漲幅六都最高，台南市年增幅高達98.6%。
郎美囡指出，南二都11月買賣移轉棟數成長顯著，台南市主要為永康區有交屋單月破千棟，高雄市在楠梓、苓雅、大寮也有交屋挹注，不過，扣除交屋因素，自用買方有逐漸聚攏的情況，由於科技業依舊是台灣主力產業，南二都可持續受惠科技業的就業人口紅利，除了南二都跟去年同期相比有高度成長，新北市年增幅也高達4成，由於新北市房價與台北市相比具有競爭力，雙北往返的交通便利，生活機能成熟的區域選擇多、總價帶低於台北市，自住、自用及換屋買氣強，成屋、中古屋市場的交易量穩定。
台南市11月量能3198棟，幾乎較去年同期的1610棟翻倍成長，使買賣移轉棟數寫下近29月來最大量，也是歷年的11月同期新高！台灣房屋大橋加盟店店東林展加表示，台南11月買賣移轉量破紀錄，最大原因是永康區衝出了該區史上單月之最的1245棟巨量；而永康爆量，主要來自大橋重劃區的指標大案完工交屋助攻，光是「綠海都心」一案，總量體就高達797戶，使永康締造驚人數據。
打房限制多，商用受青睞
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年第四季不僅自住買方回歸市場，因私法人購買住宅改採許可制，交易受限，商用交易開始活絡，因此低總價店面、小型辦公室等，也陸續因為有現金流的帶動，成為穩定型投資者的心頭好，為房市添加亮點。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。