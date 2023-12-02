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婆家店面登記老公名下！人妻要老公「10萬店租」全拿　律師說話了

▲台北一名人妻擔憂月薪50K老公難養1歲兒，發現公婆將養老的店面登記在老公名下，要求公婆將10萬元店租全給老公。（示意圖／資料照片）
▲台北一名人妻擔憂月薪50K老公難養1歲兒，發現公婆將養老的店面登記在老公名下，要求公婆將10萬元店租全給老公。（示意圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

台北一名人妻辭職全心帶小孩，擔憂月薪50K的老公養她和未滿1歲兒子「很難撐」，某天發現公婆買來養老的店面登記在老公名下，每個月爽收10萬元租金，隨即向公婆開口「以後店面租金就給老公收」，結果惹怒公婆，老公也不挺。究竟公婆買的店面登記在老公名下，租金應該給誰？擅遺產繼承的律師蘇家宏回應，給出3點說明。

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網友近期在臉書「匿名公社」轉發一篇文章，指出該名人妻和老公小孩及未滿1歲的小孩，一起住在公婆年輕時在台北市蛋白區買的透天厝，不用繳房租、水電費，也不用給孝親費，其公婆原在傳統市場工作，這2年已經退休，靠著另一間在台北市的店面收10萬元租金養老，但為圖方便，未來不用再辦過戶，而將店面房產都登記在老公名下。

▲公婆原在菜市場工作，近2年退休，靠收店面租金過活。（示意圖／記者葉盛耀攝）
▲公婆原在菜市場工作，近2年退休，靠收店面租金過活。（示意圖／記者葉盛耀攝）
日前人妻發現，公婆的透天厝和店面都是登記在老公名下，認為老公才是房產所有權人，且公婆一個月也花不到10萬元，要求以後店面的租金全讓老公收，強調「租金本來就是給我老公，這是合法的事情，也是所有權人的權利不是嗎？」氣得公婆撂話要把他們一家三口趕走。

究竟人妻有權要求公婆把店面租金全給老公嗎？律師蘇家宏給出3點回覆，首先他認為店面房產是公婆出錢，登記在老公名下，依照夫妻財產關係，在這件事上，媳婦完全沒有權利說任何話，不能代老公處理名下財產，「有時候大家會簡化到，只去看法律，以為法律登記上是他的就是他的，但就像是借名登記法律關係，未必能從地政登記上看見」。

第2，蘇家宏認為，店面房產登記名義是老公，若老公清楚房產是爸媽買的，「不管是借名登記還是其他法律關係，彼此有講好收租的是爸媽」，就該堅定地和老婆講清楚，也不該和爸媽說老婆的想法，這樣會引發婆媳大戰。

第3，蘇家宏表示，每個人都有管理財務和生活的方法，就像要租房或買買房，10萬元要怎麼用？每個人價值觀和選擇都不同。媳婦沒有權利管公婆的財富狀況，他直言「有時候講太多道理會造成家庭分裂，更何況本來就沒有法律上的權益」。

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