PropTech 趨勢指南　探索房產科技應用、發展歷程與影響力

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PropTech 是什麼？PropTech 是結合 Property 和 Technology，顧名思義是指房地產與科技結合所產生的新名詞，全名是 PropertyTech，中文翻譯為房產科技、房地產科技。
而 PropTech 意思主要是透過 APP 或網路平台，並結合大數據、AI 人工智慧、VR 虛擬實境、區塊鏈等新科技，運用在房地產買賣、租屋市場上，使房地產交易更高效、安全，猶如平時網購般便利。
二、當房地產與科技結合：PropTech 技術該如何應用？
市面上通常會使用到的 PropTech 科技主要包含大數據、人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）、區塊鏈（Blockchain）等科技技術。
在運用 PropTech 科技與技術之下，目前常見的 PropTech 應用主要有以下 2 大面向：
1. 營造／物料管理：例如運用 AI 人工智慧，以自動化取代過去繁鎖且重複性高的訊息管理工作。
2. 不動產／大樓管理：以社區管理 APP 為例，能夠透過整合處理管理費、包裹等資訊，進而省下大樓收發室的人力成本。
三、PropTech 發展歷程一次看！PropTech 1.0 到 3.0 的區別
（一）PropTech 1.0
1980 年代，從歐美國家開始發展 PropTech 1.0，但當時的 PropTech 相當陽春，僅是擺脫各產業所通用的 Excel 工作表，開始建置屬於自身的房市資料庫、估值系統，或是線上房市廣告平台。
（二）PropTech 2.0
2000－2020 年，則打開了 PropTech 2.0 的時代，此時的 PropTech 共有 3 大子領域，包含「共享經濟、房地產金融科技、智能家居」。
1. 共享經濟：例如線上訂房平台 Airbnb，或是來自新加坡的共享空間新創 JustCo。
2. 房地產金融科技：也就是與 FinTech 高度融合，例如台灣新創 JGB Smart Property 提供包租業者金流管理服務，或是印尼新創 Gradana 所提供的買賣、租賃、房屋裝修相關貸款協助。
3. 智能家居：以提升家居人性化程度、節省住屋人的建物相關開銷為主。例如 Apple 或 Google 所開發的智能家居，或是 Acer、研華科技幫助大樓設施自動化的技術。
（三）PropTech 3.0
直到 2020 年，才正式開啟 PropTech 3.0 時代，引入大數據、人工智慧（AI）、虛擬實境（VR）、區塊鏈（Blockchain）等技術科技，並應用在房地產資料存放、智能家居數據蒐集等。
綜觀 PropTech 至今的發展歷程，已經不僅僅衍生到旅遊訂房、房屋裝修貸款、人性化家居，凡只任何與「房產」相關的科技，目前都以破壞式創新的手法，打入既有的房地產市場；由此可見，PropTech 已成為現代人在房地產買賣、租屋市場上，勢必要持續關注的新趨勢之一！
四、PropTech 影響房價？談後疫情時代的 PropTech 市場潛力
（一）PropTech 為房價所帶來的影響為何？
關於 PropTech 在房地產市場上帶來的影響，相信普遍大眾最關注的都是「房價」，由於 PropTech 對於房地產市場最顯著解決的痛點是高昂成本，無論是建商、房仲業還是房地產需求者，就整體而言，PropTech 將有助於節省整條產業鏈下來的成本，理論上是可以壓低居住型房屋的房價，有利居住型買房族入手。
只不過因為下降的交易成本、融資難度以及更精準的房價估值系統，則有可能會助長投資型房地產的熱絡，因此在兩股價格牽引勢力對撞之下，PropTech 不一定是各國房價高漲的解方，只能說它有助房產交易資訊透明化，以降低房市交易被價格以外因素干擾的程度而已。
（二）PropTech 亞洲市場的發展如何？
從上述的 PropTech 發展歷程得知，歐美國家已逐漸邁入 PropTech 3.0，尤其市場規模大的國家 PropTech 發展速度更快；以美國為例，其中北美人力較貴、相關科技發展也較久，因此一直都是這個產業的領頭羊。
而在亞洲之中，多年來身為「世界工廠」的中國，則是因為市場規模更大（北美的三倍），光是一個小區就至少有 3-5 萬戶，所以依據這樣的規模已無法完全仰賴人力管理；除了一般住宅管理之外，在很多產業中也都是全球佼佼者，例如大樓管理、工廠管理、倉儲管理等相關科技也都屬於高度發展，算是全世界 PropTech 領域中唯一可與北美比擬的市場。
此外，若要談及 PropTech 亞洲其他國家的發展近況，香港所投資的商業地產也是翹楚，在英國、加拿大等其他市場更具有高度的推案（是指營建公司推出的新屋量）；同時也因香港國際化很深的關係，須要更有效率的科技應用，使得香港成為亞洲在 PropTech 領域中的指標地區之一。
同樣在亞洲地區，但作為英語普及國家的新加坡，於 2007 年便有房屋刊登網站 PropertyGuru 的出現，可說是房產科技的起始代表，且其 PropTech 產品目前得以推廣到 30 多個國家、80 多個城市，國際化跟多樣化更遠遠超過台灣的頂尖房地產業者。再加上新加坡政府也相當大力地在扶持這些新創業者，並結合大企業資源與新創技術與巧思，共同合作把這些 PropTech 新創都推動到國際上。
（三）深入探討 PropTech 市場潛力
雖然目前網路上還沒有 PropTech 全球市場規模（Market Size）的公開資料，但根據全球第一家指數公司 MSCI（Morgan Stanley Capital International）的報告指出，2020 年光是全球專業投資型房地產的市場規模就已經有 10.5 兆美元，而 2021 年更持續成長至 11.4 兆美元。
因此就算 PropTech 目前暫時還沒能與金融業所衍伸出的 FinTech 勢均力敵，但相較全球醫療健康市場衍生出的 HealthTech、全球教育服務市場衍生出的 EdTech 等，如果將所有類型房地產一併計算，再加上智能家居、大樓物業管理需求等加總，PropTech 市場潛力與產業規模，極有可能成為數位轉型時代下僅次於 FinTech，使得科技新創競相投入的領域。
而在後疫情時代下，PropTech 更成為新寵，尤其是使用 AI 人工智能賞屋科技，將會是未來必備的工具，就如同民眾們已愈來愈習慣網購一般，現在可以不用一定要到現場看屋，直接在線上就能透過 PropTech 技術看房，因此也促使台灣的房地產業者，如信義房屋、台灣房屋、大家房屋等，皆相繼推出「DiNDON 智能賞屋」、「VR 線上看屋」、「AI 即時帶看線上賞屋」等線上看房的服務。下一段將好好地介紹信義房屋 PropTech 在房地產買賣與租屋市場上是如何應用的。
延伸閱讀：Proptech 應用實例！房屋「線上委託」何必東奔西跑？
五、走在 PropTech 的前端！帶你看房產龍頭 – 信義房屋房產科技服務
信義房屋近年也致力於推動 PropTech 房地產科技，主要希望以數位賦能，提供消費者更實用、貼心的服務；因為持續在數位轉型面向努力，更在 2023 創新商務獎拿下「最佳技術創新」、「最佳產品創新」獎項，也剛獲得中時房產金牌獎「服務品質傑出獎」。
其中，房產科技服務的「AI 智能推薦」功能，能透過大數據比對，直接找出民眾有興趣的物件，並推薦更多適合的優質好宅。因為「AI 智能推薦」，會將大數據分析、比對，找出房屋特色與客戶線上軌跡、線下行程等資訊，然後 AI 就能幫助你將符合條件的屋子一網打盡，精準地網羅民眾想尋找的房屋價格及地區，等於是客製化的找房體驗，幫助你又快、又貼心的找到理想房型！
除此之外，信義房屋還有線上看房工具「 DiNDON 智能賞屋」，可以透過 720 度環景以及虛擬量尺功能，在線上呈現房屋樣貌，也可以套入多樣的裝潢風格、體驗 3D 變裝；另外還有 AI 講房，讓你在線上也能直接聆聽房屋的生活機能與社區環境介紹。
然而，像是大家房屋也有推出類似的「VR 線上看屋」服務，主要是提供照片、影片或 VR 實境等方式在網路上看屋，不僅能用全景觀看實際屋況之外，也可另外搭配格局圖和瀏覽視角，協助你快速了解各空間的相對位置與動線。同時還有線上帶看的功能，可以即時聯繫、諮詢經紀人，無論何時何地，讓雙方可同步畫面、並同時通話討論，不僅方便且更有效率！
看完以上關於 PropTech 的介紹，若想要買房卻還遲遲難以下手的民眾，務必多加利用科技智能資源，不僅貨比三家不吃虧，也能從眾多選擇中，準確挑到一個心動房屋！