線上看房輕鬆探索理想住宅！好處、指南、系統介紹一次看

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（一）線上看房是什麼？讓你不用出門就能體驗互動看屋
線上看房是一種透過人工智能（AI）、虛擬實境（VR）等新科技，讓人可以在線上平台虛擬參觀房地產物件的方式，在現代提供了一個相當新穎的看屋體驗。
舉例來說，像是信義房屋的「DiNDON 智能賞屋」線上看屋系統，提供「AI 講房」的線上看屋功能，線上即可將房屋周邊生活機能，與社區環境展現畫面介紹給你聽！而住商不動產「VR 互動看屋」的線上看屋服務，不僅能透過全景實境觀看實際屋況外，還能搭配格局圖及瀏覽視角，讓你只要在家使用電腦、手機或平板，就能了解各空間相對位置及動線，不用出門也能輕鬆穿梭房屋空間，身歷其境般地檢視房屋內部細節！
（二）線上看房好處是什麼？看房再也不受時間和空間的限制！
在過去，一般看房子都須要先和房仲業務預約時間，特別是當一次要看很多間房子，但地點都剛好都不在附近時，可能就要花更多的時間和交通成本在看屋，想必這對許多正在找房子的人來說都是一個共同的困擾。
因此，線上看房的好處就是不再受到時間和空間的限制，隨時隨地都能進行房屋參觀，更進一步節省時間和交通成本！讓你無論何時何地想看房子都沒問題，再也不必舟車勞頓前往現場看房，只要上網透過線上看屋的系統，就能輕鬆查看房屋的空間配置與格局，可幫助你快速篩選掉一些不合心意的選項，直到最後當你有真正感興趣的房屋物件時，再決定是否親自前往現場參觀。
延伸閱讀：買房也能靠 AI！智能推薦直接幫你「客製化」找房
二、線上看房怎麼看？快筆記！線上看房子 5 大指南
儘管線上看房有不少好處與優勢，但仍須謹慎留意幾個重要要素，如光線、空間感、房屋狀況、周邊環境以及公共設施，以免產生線上虛擬和實際現場之間的落差感。以下為你詳細說明線上看房子時必須特別注意的 5 大重點事項。
（一）線上看房光線指南：觀察房屋空間的窗戶和採光設計
由於線上看屋的系統主要是透過影像內容呈現，而且多數物件可能都選在晴朗天氣下拍攝，因此在畫面上所呈現的屋況便會看起來更加清新、明亮；這可能就會使得畫面上與實體現場看時產生一些落差感，因此當線上看房時，記得要特別留意和光線、採光的情況。
而線上看房採光的訣竅，除了可以藉由影像畫面中的陽光角度和亮度來觀察，還可以觀察房屋空間的窗戶和採光設計，尤其是透過陽台或庭院的朝向進一步瞭解日照情況，皆有助於評估此房屋物件實際的光線與採光是否良好。
（二）線上看房空間感指南：事先獲取房屋物件格局與實際尺寸資訊
為了要呈現房屋空間的全部樣貌，許多線上看屋的畫面會採用廣角拍攝。然而，廣角鏡頭的特色會在畫面中產生放大效果，也可能會導致房屋物件在虛擬畫面上，與實際參觀的現場空間感產生明顯落差。
若想避免廣角拍攝所造成的空間落差感，可以事先獲取線上看房房子尺寸的資訊！例如可以運用「DiNDON 智能賞屋」線上看屋系統，其提供的「3D 虛擬比例尺」和「2D／3D 格局圖」等功能，都能讓你更清楚了解該房屋空間的實際尺寸與格局狀況，從而消除落差感。
（三）線上看房屋況指南：放大畫面看房屋狀況的細節瑕疵處！
雖然現今的線上看屋系統能夠讓你仿佛置身於房屋內部，但由於線上看房的鏡頭是固定的，即使可以 360 度旋轉，仍難以從畫面中發現一些微小細節的瑕疵。
因此，在線上看房時，建議可以透過「放大畫面」來仔細檢視屋況的細節，例如看地板磁磚是否有隆起狀況，或是牆面是否有蜘蛛網、壁癌等問題，以助於更全面地評估房屋空間內的狀態。
（四）線上看房環境指南：瞭解周圍社區環境、交通、學區等生活機能
通常大家在線上看房時的焦點都會擺在房屋內部，例如客廳、臥室、廚房或陽台等區域，但其實周圍的外在環境也是不可忽略的重點之一！
外在環境包含物件附近的生活機能好不好、有沒有監獄、垃圾場等容易在居住上造成負面心理影響的嫌惡設施等，尤其要特別留意線上看房交通的問題，畢竟當地的交通便利度，對於入住後的日常生活有著最直接的影響。
另外，對於有小孩的家庭而言，線上看房學區的情況更是不可忽視的！而這些周圍環境的資訊，其實也可以透過線上看屋系統的功能來瞭解。以 DiNDON 智能賞屋為例，不僅提供「AI 講房」的服務，更讓你一邊線上瀏覽房屋畫面，一邊讓 AI 透過語音向你詳細說明物件周邊環境特色，包含生活機能、社區環境，以及公共交通、學校、醫院等資訊皆會提到，幫助你可以更全面地瞭解房屋物件的周圍生活樣貌。
探索更多「DiNDON 智能賞屋」線上看屋系統功能！
（五）線上看房公設指南：不只看公設比！一併查明公設項目和維護情形
正如前述，目前線上看房通常都只關注到房屋內部狀況，但除了室內光線、空間、屋況，以及戶外的周圍環境須留意之外，公共設施也是滿足居民多項機能需求的重點要素。
因此，房屋物件所包含的公設項目一樣不容忽視！在進行線上看房時，除了瞭解房屋公設比之外，務必要先查明公共設施的項目有哪些，同時也要去瞭解這些公設的維護情形如何，以免入住實際使用後，才發現和預期情況存在著明顯差距，那時候就真的為時已晚了。
三、線上看房系統介紹：DiNDON 智能賞屋、AI 即時帶看真人語音線上賞屋
過去的線上看房體驗，大多僅能依賴平面照片或影片來參考屋況，買方經常需要發揮想像力，想辦法去試圖瞭解房屋空間的格局大小與實際配置等情形，這種限制往往讓人感到困擾及疑惑；同時也因為無法依據個人需求進行即時調整，所以買方在實際抵達房屋物件的現場後，相當容易發生不如預期的尷尬場面。
如今，「DiNDON 智能賞屋」線上看屋系統，直接縮減你苦苦尋覓房子的時間成本，同時也引領了一個全新的線上看房體驗，更為買方帶來了前所未有的便利！這個系統運用各種最新科技，提供了「720 度全景看房」、「2D/3D 格局圖」、「AI 裝潢模擬」、「3D 虛擬比例尺」、「AI 講房」5 大特色功能，讓你不再侷限於平面照片或影片，一樣在線上就能夠深入瞭解房屋狀況，還可以輕鬆探索房屋的每個角落，好好地觀察光線、空間和屋況。
其中，「AI 智能推薦」的功能，更能透過大數據比對，直接找出你有興趣的物件，並推薦更多適合的優質好宅。因為 AI 智能推薦會將大數據分析、比對，找出房屋特色與客戶線上軌跡、線下行程等資訊，接著 AI 就能幫你將符合心儀條件的屋子精準網羅，等同客製化高效找房體驗，幫助你在理想的房屋價格及地區內，快速、精準的找到理想房型！
此外，台灣房屋也有 AI 即時帶看真人語音線上賞屋服務，將有線上專員全程在網路上同步解說、引導系統作說明，並搭配全景 360 度的 VR 實境，讓你待在家就能無視地點快速探索、篩選數個屋件。
從上述看房工具可見，每一項都讓你能夠更輕鬆、更精確地挑選理想的房屋，不僅不須曠日廢時的奔走，更無須仰賴想像，便可實際探索房屋狀況，還能依據需求進行個性化的調整，大大降低親臨現場，才發生不如預期的尷尬場面的風險。
想要買房卻還遲遲難以下手的你，看完以上線上看房的介紹後，迫不及待想實際體驗線上看屋系統的功能了嗎？歡迎直接點選下方連結，善用線上看房工具，開啟你對家的新想像！
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