他驚2100萬新建案「近1000萬買公設」　內行揪虛坪改革無用真相

我是廣告 請繼續往下閱讀
據住展雜誌統計，今年截至9月30日止，台北市新成屋、預售屋建案（統計華廈、大樓建築，不含5層樓以下公寓、透天）平均公設比35.5％，新北市平均公設比34.1％。而台北信義區危老案「亞伯信義向山」，因基地面積僅45.67坪，公設比達47.8％為今年北市最高，也刷新歷史紀錄，公設比數值甚至大於基地坪數。
內政部今年10月推虛坪改革，擬將現行上看40%的公設比壓制降回25%。但信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，據過去雨遮不登記的經驗，雖然房屋總價不變，但會反映在單價上，將考驗市場的接受度。
曾敬德以總價1000萬元房屋為例，一間實坪一樣大的房子，扣除公設比為21.7坪，則公設比35%狀況下，總面積為33.3坪，房屋單價為30萬，公設比30%條件下，一樣大的房子面積為31坪，則單價增加到32.3萬元，假如更極端降到25%，則一樣大的房子面積剩28.9坪，單價就拉高到34.6萬元，就與35%公設比的單價有明顯差異，不過房屋的總價都是1000萬元不變。
網友直言，建物謄本就已經把主建物、附屬建物、公設的面積都列清楚了，至於要怎麼換算每坪單價，不管是含公設每坪100萬，或者扣除公設後每坪賣135萬都可，「反正總價都不會改變」，買不起房的也不會因改制度就買得起。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。