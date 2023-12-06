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他驚2100萬新建案「近1000萬買公設」　內行揪虛坪改革無用真相

▲網友同事近來買總價2100萬的新建案，公設比高達45%，驚訝同事相當「花近千萬元買公設」。示意圖，非文中當事建案。（示意圖／591新建案提供）
▲網友同事近來買總價2100萬的新建案，公設比高達45%，驚訝同事相當「花近千萬元買公設」。示意圖，非文中當事建案。（示意圖／591新建案提供）

記者徐銘穗/綜合報導

一名網友同事近來買房，總價2100萬元的新建案，公設比高達45%，驚訝同事相當「花近千萬元買公設」。據統計，今年1至9月，台北市建案的平均公設比為35.5％，而最高公設比是信義區一處危老重建新案，公設比高達47.8%。內行感嘆一關鍵原因恐讓「虛坪改革」無用。

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原PO在PTT發文「花快1000萬買公設是什麼感覺」，分享其同事新房公設比高達45%，等於近半房價都花在公設上引發討論。有網友分享北市大安區知名豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」公設比38.51%，總價4.2億元豪宅相當花超過1.6億元買公設。

據住展雜誌統計，今年截至9月30日止，台北市新成屋、預售屋建案（統計華廈、大樓建築，不含5層樓以下公寓、透天）平均公設比35.5％，新北市平均公設比34.1％。而台北信義區危老案「亞伯信義向山」，因基地面積僅45.67坪，公設比達47.8％為今年北市最高，也刷新歷史紀錄，公設比數值甚至大於基地坪數。

▲大台北地區近年建案平均公設比。（圖／住展雜誌提供）
▲大台北地區近年建案平均公設比。（圖／住展雜誌提供）
內政部今年10月推虛坪改革，擬將現行上看40%的公設比壓制降回25%。但信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，據過去雨遮不登記的經驗，雖然房屋總價不變，但會反映在單價上，將考驗市場的接受度。

曾敬德以總價1000萬元房屋為例，一間實坪一樣大的房子，扣除公設比為21.7坪，則公設比35%狀況下，總面積為33.3坪，房屋單價為30萬，公設比30%條件下，一樣大的房子面積為31坪，則單價增加到32.3萬元，假如更極端降到25%，則一樣大的房子面積剩28.9坪，單價就拉高到34.6萬元，就與35%公設比的單價有明顯差異，不過房屋的總價都是1000萬元不變。

網友直言，建物謄本就已經把主建物、附屬建物、公設的面積都列清楚了，至於要怎麼換算每坪單價，不管是含公設每坪100萬，或者扣除公設後每坪賣135萬都可，「反正總價都不會改變」，買不起房的也不會因改制度就買得起。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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