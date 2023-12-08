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獨／五桐號挺亞錦賽掀3大話題！神秘老闆露臉「不是謠傳的網紅」

▲砸百萬贊助挺亞錦賽的手搖飲料「五桐號」掀起3大話題一次整理。為什麼叫五桐號、五桐茶是什麼茶，好奇五桐號誰開的、網路謠傳「老闆是五位網紅」，業者證實「五桐號是4位男性老闆開的」。（圖／五桐號提供）
▲砸百萬贊助挺亞錦賽的手搖飲料「五桐號」掀起3大話題一次整理。為什麼叫五桐號、五桐茶是什麼茶，好奇五桐號誰開的、網路謠傳「老闆是五位網紅」，業者證實「五桐號是4位男性老闆開的」。（圖／五桐號提供）

記者蕭涵云/台北報導

第30屆亞洲棒球錦標賽中華隊取得二連勝，全民熱血沸騰！砸上百萬贊助挺亞錦賽手搖飲料「五桐號」，意外也掀起3大話題一次整理。不少人想知道「為什麼叫五桐號」、「五桐茶是什麼茶」，最多人好奇「五桐號誰開的」；網路更謠傳「五桐號的老闆是五位網紅」。但業者親向《NOWnews今日新聞》證實，「五桐號是4位男性老闆低調開設」，因為加盟主多是網紅，才被誤以為是不同的老闆們。

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📌為什麼叫「五桐號」？
官方說明「茶，貫穿古今餘4700年，是中華文化的代表，而它的發源地，就在河南的桐柏區，相傳神農氏採荼於此地，是為茶的起源。延續至今，有著中原茶鄉的美名，因此，我們取「桐」字為名，有著承襲茶飲文化，保留傳統精髓之意。而茶葉因品種、發酵與烘焙程度的不同，可以產生出不同的茶底，這些都要靠茶師與茶廠們傳承下來的經驗，去尋找出最適合的茶韻。」

2020年於台北市開幕第一間通化旗艦店的五桐號，認為「依據時代的不同，喜好的風味也不斷在變化」，在老茶廠的協助下，調配出「五」款，最適合新時代的茶，希望能用新視角呈現傳統美好風味；希望維持傳統茶舖精神的同時，更展現出屬於這時代的茶飲文化。經典五桐茶、玉堂春茶王、老實人紅茶、一把青茶都是五桐號引以為傲的醇茶。

▲五桐號Uber Eats 2款限定飲品「買一送一」！開喝亞錦賽限定杯。（圖／翻攝自五桐號FB）
▲五桐號贊助百萬獲亞錦賽特別合作授權，設計製作「棒球亞錦賽限定紙杯」，杯身印有「TEAM TAIWAN挺台灣」。（圖／翻攝自五桐號FB）
📌「五桐茶」是什麼茶？​​​​​​​
從開幕至今都深受消費者歡迎的「經典五桐茶」、「杏仁凍五桐茶」，讓不少粉絲狂問「五桐茶到底是什麼茶？」五桐號主打使用獨家秘制五種茶葉，依自家配方調整並沖煮的「五桐茶」，擁有醇厚回甘、帶有焙火香氣的迷人茶韻。

▲左起：全新「蜜桃果粒冰沙」、「最完美楊枝甘露」、「蜜桃冰茶凍飲」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲五桐茶不只手搖飲料好喝，與韓國IP文創插畫DinoTaeng，短尾矮袋鼠Quokka聯名的週邊更是賣翻超難搶。（圖／記者蕭涵云攝）
📌五桐號到底誰開的？神秘老闆露臉「不是謠傳的網紅」
創立短短時間便越來越紅的五桐號，讓不少人好奇「到底是誰開的？」網路上還謠傳「五桐號的老闆是五位網紅」，更有人繪聲繪影地說「說是網紅開的，但每次出來的網紅都不一樣」。

事實上，五桐號的神秘老闆可是有露過臉！早在今年6月五桐號攜手中華航空推出獨家機上餐飲，不只讓手搖飲料飛上天，還能在飛機上吃到聯名甜點。當時活動發布會上，神秘的五桐號老闆其中一位便曾現身露臉與華航空姐合影。

而且業者親自向《NOWnews今日新聞》記者證實，「五桐號是4位男性老闆低調開設」，只是因為後來不少分店加盟主多是網紅，才被誤以為是不同的老闆們。

▲砸百萬贊助挺亞錦賽的手搖飲料「五桐號」掀起3大話題一次整理。為什麼叫五桐號、五桐茶是什麼茶，好奇五桐號誰開的、網路謠傳「老闆是五位網紅」，業者證實「五桐號是4位男性老闆開的」。（圖／五桐號提供）
▲神秘的五桐號老闆其中一位（圖左二），早在今年6月聯名華航的活動中露過臉。（圖／五桐號提供）
▲五桐號聯手中華航空，讓蜜桃紅茶氣泡飲、桂花烏龍手搖飲料飛上天，還把DinoTaeng短尾矮袋鼠Quokka打造成機長造型裝飾甜點。（圖／五桐號提供）
▲五桐號聯手中華航空，讓蜜桃紅茶氣泡飲、桂花烏龍手搖飲料飛上天，還把DinoTaeng短尾矮袋鼠Quokka打造成機長造型裝飾甜點。（圖／五桐號提供）

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