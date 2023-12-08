房市／信義房屋兩店長　獲頒「傑出店長」獎

侯友宜推免頭款全額貸「月付1.9萬」可買房　專家憂房價恐暴漲

▲國民黨總統候選人侯友宜今（8）推青年購屋政策，「免頭期款加全額貸」，月付1.9萬元就可買1500萬房，專家憂房價恐暴漲。（圖／記者林怡昕攝，2023.12.08）
▲國民黨總統候選人侯友宜今（8）推青年購屋政策，「免頭期款加全額貸」，月付1.9萬元就可買1500萬房，專家憂房價恐暴漲。（圖／記者林怡昕攝，2023.12.08）

記者徐銘穗/綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8）日公布青年購屋政策，主張青年購屋「免頭期款加全額貸」，40歲以下青年「一生一次」在排富、首購等限制下，利息補貼0.5%，優惠5年，換算買1500萬的房子，月付1.9萬元就可購買。對此，專家認為政策立意良善，但擔憂可能爆發衝動購屋潮，導致房價暴漲，也建議有意買房的年輕人要做好理財規劃。

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侯友宜提出購屋「555方案」，只要青年符合1、40歲以下青年人，信用無重大瑕疵者；2、排富（無自有住房與所得限制）；3、限首購；4、轉售限制（閉鎖期最高十年）；5、一生一次，即可享有該政策。該政策可全額貸款，並免頭期款；利息補貼0.5%(政府＋金融機構)；5年後利息由公股銀行減半碼（0.125%）計算；利息優惠5年。

▲侯友宜提出購屋「555方案」，40歲以下青年有條件享月付1.9萬，免頭款加全額貸買1500萬房。（圖／翻攝侯友宜臉書）
▲侯友宜提出購屋「555方案」，40歲以下青年有條件享月付1.9萬，免頭款加全額貸買1500萬房。（圖／翻攝侯友宜臉書）
利息優惠5年，不少人擔憂「5年後房子房貸會不會付不出來？就放給銀行？」出席侯友宜記者會的政大地政系教授孫振義表示，前5年若貸到最高1500萬元，每月利息約繳1.8萬至2萬元，「5年後可能就要付5萬元（房貸）」，他強調這考驗年輕人信用狀況與風險控管，「年輕人要有這樣的態度，政府幫你全額貸就合理」。

至於是否會讓房價產生波動？孫振義則說，每年房屋買賣移轉棟數約30萬棟，而侯康青年購屋政策估每年3到5萬戶，認為只占1/10到1/6，要全額貸要信用沒有瑕疵，「核貸下來沒那麼完美」，且房價上漲因素多，強調只要在控管範圍內「沒有問題」。

▲政大地政系教授孫振義在會中表示，購屋政策估每年3到5萬戶，認為只占1/10到1/6，強調只要在控管範圍內，房價漲勢沒有大問題。（圖／翻攝侯友宜臉書）
▲政大地政系教授孫振義（右）在會中表示，購屋政策估每年3到5萬戶，認為只占1/10到1/6，強調只要在控管範圍內，房價漲勢沒有大問題。（圖／翻攝侯友宜臉書）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該政策立意良善，把年輕人買房的各個痛點都解決掉了，目前1500萬房租金約3萬多元，然而月付1.9萬就能買得起1500萬房相當划算，「不過要慎防房價上漲預期」，一但短時間湧出很多買家，「價格就很難壓」，建議在放利多的同時要管理民眾對房價上漲的預期。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，首購是目前的房市主力，年輕人購屋免頭期款，降低購屋門檻，和財務壓力，不過如果前期後月繳差距大，對於原本沒有積蓄或妥善理財規劃的年輕人來說，可能是溫水煮青蛙。免頭款的優惠方案立意良好，主要是降低購屋壓力，建議有購屋意願的年輕人還是要提早做好理財規劃，避免衝動購屋。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

侯友宜拋青年購屋政策！免頭期款購屋　1500萬房月付1.9萬就能買

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