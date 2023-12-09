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原PO在PTT發文表示，他將侯友宜政見內容簡要提供給AI（ChatGPT），提問若推動以下政策，對房市價格的影響可能是上升或下降？看看AI會如何判斷，並公開AI評論內容，虧說：「連AI都知道這是炒房行為。」
📌提問1：
將購屋貸款補助範圍從1000萬提升到1500萬。
📌ChatGPT回覆：
將購屋貸款補助範圍從1000萬提升到1500萬：這可能會增加對於高價房屋的需求，導致價格上升，因 為更多的人有能力購買更昂貴的房產。
📌提問2：
將貸款比例從房屋價格的80%，提升到100%。
📌ChatGPT回覆：
將貸款比例提升到100%：這可能會增加購屋者的購買能力，但也可能造成財務風險，然而若有更多人可以購屋，可能會導致房屋市長價格上升。
📌提問3：
貸款前5年僅需要償還利息，且政府補貼4碼利息。
📌ChatGPT回覆：
貸款前5年僅需要償還利息且政府補貼利息：這可能會增加對於購屋的吸引力，但可能也會造成房屋價格上漲，因為更多人有能力購買房產。
總結來說，這些政策可能會在短期內刺激房屋市場，使房屋價格上升，但長期效應則會受到其他因素的影響。
AI看法與《NOWnews今日新聞》昨訪問專家意見不謀而合，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，該政策立意良善，把年輕人買房的各個痛點都解決掉了，目前1500萬房租金約3萬多元，然而月付1.9萬就能買得起1500萬房相當划算，「不過要慎防房價上漲預期」，一但短時間湧出很多買家，「價格就很難壓」，建議在放利多的同時要管理民眾對房價上漲的預期。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。