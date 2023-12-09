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侯友宜推1500萬全額貸買房　他曝AI 3評論：連AI都知道是炒房行為

▲侯友宜昨（8）推「青年侯康貸購屋免頭款555方案」，1500萬全額貸買房。AI犀利3點評論，直言房價必定上漲。（圖／侯友宜臉書、PTT）
▲侯友宜昨（8）推「青年侯康貸購屋免頭款555方案」，1500萬全額貸買房。AI犀利3點評論，直言房價必定上漲。（圖／侯友宜臉書、PTT）

記者徐銘穗/綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（8）推「青年侯康貸購屋免頭款555方案」，40歲以下信用良好的無房青年，享1500萬全額貸買房，頭5年利息補貼0.5%，只要月付1.9萬元，競選政見引發討論。有網友拿侯友宜政策問AI，AI做出3犀利評論，直言「房價必定上漲」，虧說：「連AI都知道這是炒房行為。」

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侯友宜提出購屋「555方案」內容為，只要青年符合1、40歲以下青年人，信用無重大瑕疵者；2、排富（無自有住房與所得限制）；3、限首購；4、轉售限制（閉鎖期最高十年）；5、一生一次，即可享有該政策。該政策可全額貸款，並免頭期款；利息補貼0.5%(政府＋金融機構)；5年後利息由公股銀行減半碼（0.125%）計算；利息優惠5年。

▲政大地政系教授孫振義在會中表示，購屋政策估每年3到5萬戶，認為只占1/10到1/6，強調只要在控管範圍內，房價漲勢沒有太大影響。（圖／翻攝侯友宜臉書）
▲政大地政系教授孫振義在會中表示，購屋政策估每年3到5萬戶，認為只占1/10到1/6，強調只要在控管範圍內，房價漲勢沒有太大影響。（圖／翻攝侯友宜臉書）
原PO在PTT發文表示，他將侯友宜政見內容簡要提供給AI（ChatGPT），提問若推動以下政策，對房市價格的影響可能是上升或下降？看看AI會如何判斷，並公開AI評論內容，虧說：「連AI都知道這是炒房行為。」

📌提問1：
將購屋貸款補助範圍從1000萬提升到1500萬。

📌ChatGPT回覆：
將購屋貸款補助範圍從1000萬提升到1500萬：這可能會增加對於高價房屋的需求，導致價格上升，因 為更多的人有能力購買更昂貴的房產。

📌提問2：
將貸款比例從房屋價格的80%，提升到100%。

📌ChatGPT回覆：
將貸款比例提升到100%：這可能會增加購屋者的購買能力，但也可能造成財務風險，然而若有更多人可以購屋，可能會導致房屋市長價格上升。

📌提問3：
貸款前5年僅需要償還利息，且政府補貼4碼利息。

📌ChatGPT回覆：
貸款前5年僅需要償還利息且政府補貼利息：這可能會增加對於購屋的吸引力，但可能也會造成房屋價格上漲，因為更多人有能力購買房產。

總結來說，這些政策可能會在短期內刺激房屋市場，使房屋價格上升，但長期效應則會受到其他因素的影響。

▲網友將侯友宜政見內容簡要問AI。（圖／PTT）
▲網友將侯友宜政見內容簡要問AI。（圖／PTT）
AI看法與《NOWnews今日新聞》昨訪問專家意見不謀而合，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，該政策立意良善，把年輕人買房的各個痛點都解決掉了，目前1500萬房租金約3萬多元，然而月付1.9萬就能買得起1500萬房相當划算，「不過要慎防房價上漲預期」，一但短時間湧出很多買家，「價格就很難壓」，建議在放利多的同時要管理民眾對房價上漲的預期。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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