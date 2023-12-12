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年輕人買房「1考量成趨勢」　他曝建商打算！眾秒懂：看起來便宜

▲網友發現近期新建案都在推1房1廳1衛格局，驚訝2房已非趨勢。內行曝光建商打算，全場秒懂深意是「看起來便宜」。（示意圖／591新建案提供）
▲網友發現近期新建案都在推1房1廳1衛格局，驚訝2房已非趨勢。內行曝光建商打算，全場秒懂深意是「看起來便宜」。（示意圖／591新建案提供）

記者徐銘穗/綜合報導

房價居高不下，房子愈住愈小！一名準備買房的網友發現，近期新建案都在推1房1廳1衛格局，驚訝：「現在兩房不是購買趨勢了嗎？」內行曝光建商打算，直言「建商蓋的是產品，是要好賣的、不是給你好住的」，全場秒懂狂推1房關鍵是「看起來便宜」。專家指出，高房價都會區較多小宅建案，購屋族預算有限之下，只能在空間上做妥協。

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原PO在臉書「買房知識家 A你的Q」公開社團發問，「為什麼現在預售屋都開始在推一房一廳一衛？」表示近期看房發現，超多新建案都是這種格局，且價格不菲，疑惑「現在兩房不是購買趨勢了嗎？」貼文引發討論，不少內行都認為「不是兩房趨勢，而是低總價趨勢」。

根據聯徵中心第三季的統計，國人購屋房價與房貸金額再創新高，平均購置總價約1340萬元，平均房貸金額達964萬元，逐漸往千萬元靠近，且第三季的樣本數量則是近6季的新高，反映市場買氣回籠；此外，與10年前相比，不僅房子面積縮水，還得多貸款近260萬元。

▲聯徵中心房貸統計。（圖／信義房屋提供）
▲聯徵中心房貸統計。（圖／信義房屋提供）
數字科技(5287)旗下的591新建案分析，以寸土寸的台北市來說，以1房最夯，成交單價直逼110萬，年漲幅1成多，狠甩其餘房型。究其因除了大規模素地取得不易，建商在評估土地、市場等限制後，多半朝小坪數規劃來降低購屋門檻；另一方面則是北市房價基期高，消費者在銀彈有限的情況下只能愈買愈小，形成小宅獨走的局面。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，高房價的壓力並未消退，即使央行經歷5次升息，房貸利率重回2%世代，不過房價並未因為資金成本增加，而出現疲軟趨勢，民眾只能使用長年期房貸，並且購置小一點的住宅因應，想要購屋的首購族，則利用新青安方式幫忙降低利息負擔，而開發商在推案時，更是注意控管房屋總價，吸引市場上更多自用族群的目光。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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