AKIRA遇挫折謝林志玲：老婆說我完美 沒有她台灣人就不會認識我
日本男團放浪兄弟EXILE日前結束台北的演唱會，成員AKIRA今（12）日出席精品活動，聊到老婆林志玲當天化身小粉絲，坐在台下默默支持老公，AKIRA透露：「那天回到家，志玲有對我說很完美！」他也表示很感謝太太，「如果她沒在台灣耕耘那麼久，就不會有人認識我」。
記者陳雅蘭／台北報導
林志玲為了老公在台灣的首場演唱會，不僅穿上周邊應援衣服力挺，還邀請到張小燕、蔡康永、郭台銘老婆曾馨瑩等大咖坐台下，AKIRA很謝謝太太的用心，他說：「當然（感到很溫暖），她一直默默在背後支持我，是我堅強的心理支柱，很謝謝她，如果沒有她在台灣耕耘那麼久，就不會有人認識我，很謝謝她，希望我們兩個有機會能回饋社會。」
事實上，放浪兄弟當時在台北開唱10分鐘「就出狀況」，AKIRA表示回到家後，老婆依然對著他說「非常完美」，「那天回到家，志玲有對我說很完美，然後那天令我感到驚喜的，還有粉絲準備的驚喜影片，我們（放浪兄弟）從日本來到台灣，還得到大家這麼多的鼓勵和加油，很感謝大家，當天我哭很慘，但哭完後轉到正面前，就把淚擦乾了！」
聖誕節將至，AKIRA今天出席精品活動，表示逛店內發現喜歡的腰包，設計男女皆宜，適合老婆也適合親姐姐，「我看完之後就有靈感，知道要送什麼給老婆了」，記者提議「可以買2個當夫妻包」，AKIRA也開心回應：「好像滿不錯的！」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁