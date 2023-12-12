IKEA年度熱銷榜出爐！最賣玩偶不是大鯊鯊　「毛絮黏把」回購冠軍

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在IKEA眾多家具中由ALEX抽屜櫃脫穎而出，簡約的外觀設計可以融入各種居家風格，搭配書桌或單獨使用都非常都適合，最廣受推崇的就是不同高度的抽屜設計，輕鬆搞定各種尺寸的化妝保養品收納，讓許多網美紛紛入手一櫃，根本是女孩化妝桌的救星。
第二名是RÅSHULT推車，隨著小坪數居家空間興起，此款推車體積比大推車寬度縮小一半，中間層板能依需求調整高度，無論是廚房、玄關、臥室推到哪就收到哪，成為新一代必買好物。
而擁有更大容量的經典尺寸RÅSKOG推車則以淺粉紅色勇奪第三名，滿滿的少女感讓收納也能有好心情，加上HÖGSMA砧板，就能讓家中多一個靈活移動的小桌面。
從2021年起就是榜單常客的KLEPPSTAD 三門衣櫃/衣櫥榮登第四名，全白設計為臥室增添清爽視覺，同時收納空間大，吊掛區加4個層板可以容納近100件T-shirt，除了掛衣外也能依照需求加裝層板，依照不同的使用習慣打造專屬的夢幻衣櫃，獲得消費者評分高達4.8分（滿分5分），是許多人心中高CP值狂推的必買款。
第五名是多用途的KALLAX 層架組，無論是直立當作層架組或橫放作為餐具櫃都合適，也能當成簡易的分隔牆讓空間更有規劃感，搭配不同收納配件提供多樣性的組合，絕對能滿足你的收納需求。
📌IKEA居家小物熱銷榜 毛絮黏把好評回購No.1
榮獲今年IKEA居家小物銷售冠軍的是BÄSTIS 毛絮黏把，無論是棉絮、毛髮及灰塵都能用它輕鬆去除，超強黏性也是清理貓毛、狗毛的絕佳幫手，輕鬆整理居家，29元銅板價省荷包不心疼，還有超高CP值的補充包也是回購第一名。
第二名則是SPRUTTIG 衣架一組10入只要銅板價59元，除了吊掛一般衣物，也增加了吻合衣物肩帶的彎鉤，不怕無袖類的衣物掛了容易滑落。
整理家裡最怕將東西放進收納盒後因為看不到內容物很難找到，完美克服這點的SAMLA附蓋收納盒榮獲熱銷第三名，透明的外觀讓你方便找到需要的物品，可堆疊的設計讓收納後的空間看上去更井井有條。
經典FRAKTA環保購物袋獲得第四名，輕巧、超大容量加上能肩揹的提帶長度，成為大家外出購物時的首選，也默默成為年輕世代眼中的潮流配件，袋子表面用濕抹布擦就能清潔，不用時還能摺疊收起來，方便好攜帶。
最後第五名是家中必備的ISTAD保鮮袋，多種尺寸與多款可愛圖案，實用又兼具美觀性，雙重夾鏈設計能防漏密封，保持食物新鮮，清洗後還能重複使用，甚至有人拿來作為旅行用的分類袋，60件裝只要99元。
📌IKEA玩偶熱銷榜 冠軍是「小鯊鯊」
IKEA2023年玩偶熱銷榜中，第一名竟然不是IKEA人氣王大鯊鯊，而是BLÅHAJ 小鯊魚！55公分的迷你外型，上市時即造成搶購風潮，創下不到半小時就賣光的驚人成績，今年以些微差異贏過長年霸榜的BLÅHAJ大鯊魚，奪得冠軍寶座，成為全台新一代的家庭萌寵，兩款鯊魚銷售總量佔所有玩偶類近4分之1，可見大家對於鯊鯊的熱愛。
經典的FABLER BJÖRN愛心小熊也不負眾望，以39元就能帶回家的超高CP值成功奪得第三名，還有新推出的粉紅色款，柔軟舒適的觸感配上暖暖的笑臉，成為最受歡迎的玩偶之一。
第四名由GOSIG GOLDEN黃金獵犬獲得，蓬鬆親膚的觸感讓人愛不釋手，搭配圓滾滾的大眼與傻氣的笑容，是許多狗派人士的最愛。
最後第五名則是DJUNGELSKOG多種樣式的小動物組合，精選五種超人氣動物，讓你猩猩、大象、熊貓、老虎及獅子一次擁有，迷你版大小的設計還能方便攜帶，成為孩子們無時無刻的最佳玩伴。
HOLA聯合線上商城與實體門市，也在年底祭出「3大優惠」，雙12線上購物節：12月7日起至12月13日止，HOLA 官網/APP限定優惠9折；綁定HOLA LINE官方帳號後，實體門市消費滿$599即贈「HOLA LED聖誕樹造型蠟燭 （市價$199）」，限量3000組，送完為止。
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