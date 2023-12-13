台北爆爛尾樓！大安區「單價125萬」建案傳停工 建商：政府害的
台北市再爆爛尾樓？繼今年8月，嘉源建設旗下2危老建案北投「泊山妍」、大同「嘉源埕驛」無法依約完工後，本月再爆大安區「單價125萬元」的預售建案「大安文樺」跳票停工，不過當事建商出面澄清，強調過去確實有些財務壓力，但現在已經解決，案子不會倒，更不會變成爛尾樓，痛批財務危機都是政府害的。
記者徐銘穗/綜合報導
《鏡週刊》報導，「大安文樺」的開發商高群開發傳出跳票危機，甚至面臨強制執行及清償債務之訴，尚未清償金額超過2億。而該社區位在樂業街巷弄內，規劃18戶住宅，坪數21至52坪，銷售主力為小兩房格局。
對此，公司顧問受訪強調，絕對不會變成爛尾樓，很快就會復工。他表示，首次銷售時已賣到4成，但原先估造價每坪估23萬元，後來工料卻一直漲，前任營造廠算一算利潤不合，竟放鴿子走人，導致趕不上交屋期，只好跟客戶全部解約。
該顧問抱怨癥結在於政府一直限縮土建融資，「尤其小建商從一般銀行借不到錢，只能去跟租賃公司借，利息馬上從2％變成8％、10％，如果還不夠，跑去跟民間借貸的都有。」嘆說：「政府政策就是要把小建商逼死，不留一條生路給我們。」
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