台北5000萬2房誰在買！他揭1關鍵　北市12區2024單價全面漲破百萬

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實價也揭露，今年10月萬華區「漢寶西門綻」也出現每坪百萬元成交戶別，文山區「岳泰峰華」高樓層成交價最高來到97萬～98.9萬，距離每坪百萬只差一步之遙。
展望2024年，何世昌表示，文山區將有指標型大案進場銷售，成交價若衝破百萬也不足為奇，若連文山區也出現百萬成交單價，那麼台北市12個行政區將全面成為「百萬俱樂部」。
何世昌指出，20幾年前，北市新建案市場脫離SARS谷底往上走漲突破50萬元／坪大關，有人就預言房價將會泡沫化；到了10年前，台北市房價再往上漲，均價來到7、80萬元，豪宅價格衝上200萬元，又有人說少子化時代需求銳減，房價崩盤在即；直到現在，小宅1坪成交價上200萬元，各行政區單價衝上百萬，依然有人認為房價是虛漲。
他直言，市場就是這樣，價格是買賣雙方最大的共識，「就算我們覺得現在房價高到心裡抖抖的，就算喊破喉嚨說超漲都沒有用」，房價要漲，完全由不得人。「我們無法改變江湖，只能適應江湖」。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。