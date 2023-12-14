倒數30天最新戰報／力挺18歲公民權　趙少康當選1年沒推動就請辭

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侯友宜開始全台車隊掃街，昨首站從高雄市出發，他說自己是南部小孩，對南部有很深的感情，他會一步一腳印，和南部人一起打拚，讓故鄉能夠發展、全台灣都能發展，這是他最大的心願。被問到王金平出手協助，整合過去挺郭台銘的地方派系，侯說，感謝王金平登高一呼，把希望完成主流民意政黨輪替的好朋友凝聚，也希望郭台銘歸隊，為中華民國和平為大家努力，期待團結所有力量完成政黨輪替。
趙少康昨則出席《NOWnews今日新聞》與政大學生會、學生議會主辦的論壇，暢談他的從政經驗。大學生關心18歲公民權，趙少康說，他主張推動內閣制，18歲公民權也要修憲，但還是要盡力推動，若當選一年內沒有推動，「我就宣布請辭（副總統）不幹了」。蕭美琴不斷說賴蕭配的歷練是三組候選人裡面最佳，趙少康也回應，國民黨曾找他當不分區立委，甚至是行政院副院長，如果他真的想當，他早就當上行政院長了。他說，選舉時當然都會說自己好話，但政黨間還是不該對立。
民進黨猛打國民黨黑金，趙少康說，如果法律規定不能選就不行，法律沒規定就可以選，更直言「不能因為家庭是什麼，就株連好幾族」。
【賴清德】
賴清德昨無競選行程，他前晚接受華視專訪，批國民黨找趙少康選副總統、規劃韓國瑜選立法院長，國民黨內本土藍已經不見，只有戰鬥藍，若真的讓韓國瑜當立法院長，未來立法院的狀況，他很難想像。被問到怎麼爭取年輕選票，賴說，被問到，民進黨有執政包袱，也許對年輕人的關心或者提出來的政策照顧仍然不夠，未來他會秉持「加薪、減稅、少負擔」這3原則，再多加強。
【柯文哲】
柯文哲昨繼續猛打賴清德老家違建，他說，藍綠長期以來都是共犯結構，國民黨不打違建與台南光電案，賴清德當官一定是沒反省能力的獨裁者，已看到獨裁者的影子。
吳欣盈日前赴杜拜參加聯合國氣候變遷大會（COP28），昨上午回國後立即赴立院主持社會福利及衛生環境委員會。他受訪被問到自己出身新光吳家，會不會影響柯文哲爭取年輕票？有錢人形象恐傷柯文哲選情？他說，蔡英文的家世背景也非常好，「當時選舉我也不會覺得說因為她的家世背景，就對她對台灣想做的改變、想服務的熱忱有任何質疑」。至於向中選會財產申報未列出比利時籍丈夫財產引發爭議，吳欣盈表示，申報仍在整理，依照規格要求辦理當中。
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