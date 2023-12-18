一不小心熱量就超標！營養師揭飲食「4大壞習慣」：90％胖子都有
肥胖已是全球性的健康問題，而據國民健康署公布的「健康促進統計年報」資料中顯示，台灣成人過重及肥胖率達到50.3％，其中男性其中男性為58.4％，女性42.6%，對此營養師劉怡里也強調，有90％的肥胖人口都有「4種不良的飲食習慣」，包括用碗公吃飯、用湯匙吃飯、吃方便性的食物、吃太快等，都是造成肥胖的主要原因。
記者張志浩／綜合報導
營養師劉怡里日前在個人粉專分享短片，指出肥胖和使用的餐具也有很大的關係，若本身習慣用碗公吃飯，把所有食物都倒進碗公裡面，無法確切知道，自己到底吃了什麼東西，此外，用湯匙吃飯時，比起用筷子慢慢夾，能知道自己吃下什麼食物，用湯匙扒到最後，很容易就不小心熱量過高。
劉怡里也提及，現代許多人太愛吃「方便性」的食物，例如燴飯、炒飯、咖哩飯，這些都會越吃越胖；最後，若用餐速度過快，雖會馬上感到飽足，但食慾卻不會跟著降下來，通常一餐建議吃超過20分鐘，才會讓人感到有飽足感，否則也容易變胖。
劉怡里補充，在門診看診諮詢的經驗中，通常微胖的病人，問了早年的飲食史，10個有9個都有吃飯速度過快的問題，但人在吃東西時，大腦的飽食中樞收到「正在吃東西」的訊息後，會分泌瘦體素來抑制食慾，避免吃過量，但是瘦體素是需要進食約20分鐘後才會分泌，所以吃的越快，來不及分泌，就會產生雖然胃很撐但是食慾沒有下降，自然會吃過量，而熱量當然就增加