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冬至「燒仙草配料」熱量一次整理！加這3樣大魔王：多慢跑半小時

▲寒冷冬至吃燒仙草暖胃小心變胖！一次整理人氣「燒仙草配料」熱量，珍珠、湯圓、花生、紅豆、綠豆都是大魔王，隨便加個3樣就要多慢跑半小時。（圖／品牌提供）
▲寒冷冬至吃燒仙草暖胃小心變胖！一次整理人氣「燒仙草配料」熱量，珍珠、湯圓、花生、紅豆、綠豆都是大魔王，隨便加個3樣就要多慢跑半小時。（圖／品牌提供）

記者蕭涵云/綜合報導

寒冷冬至好想吃上一碗燒仙草，暖胃也暖身！別看這樣小小一碗燒仙草，不過營養師楊婷貽算一算熱量可是約190大卡，以60公斤成人來說，就得慢跑至少23分鐘才能消耗得完。《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理人氣「燒仙草配料」熱量，沒想到大家最愛的珍珠、湯圓、花生、紅豆、綠豆可都是大魔王，隨便加個3樣就要多慢跑半小時，提醒民眾愛吃也要多動才會健康。

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📌冬至「燒仙草配料」熱量一次整理
◾️ 珍珠：兩湯匙熱量約104大卡，加進去燒仙草中得再多跑13分鐘才能消耗。

◾️ 紅豆／綠豆／花豆：原以為原型食物很健康，沒想到紅豆、綠豆、花豆這三款配料，兩湯匙也有約85大卡，加一樣就得多跑11分鐘。

◾️ 花生：不少人吃剉冰、豆花也很愛加的花生，鬆軟香甜，光是一湯匙可就要84大卡，只要加了這一樣，可要跑上11分鐘才有辦法消耗。

▲常見加入甜湯冰品的桃膠，號稱「平民燕窩」竟為中藥材不能當作食品販售！而且違反食安法，可裁處6萬以上、2億元以下罰鍰，讓不少人聽聞大吃一驚，「不知桃膠禁當食品」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲冬至「燒仙草配料」熱量一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
◾️ 湯圓：做成迷你尺寸的小湯圓，看似殺傷力不大，沒想到加個10粒熱量也要約70大卡，吃到這款配料可約需跑步個9分鐘。

◾️ 芋圓／地瓜圓：同樣是不少人熱愛的香甜QQ圓，無論是芋頭或地瓜口味，加入兩湯匙約64大卡，想要好好消耗就要再多跑8分鐘。

◾️ QQ脆圓：半透明的長青配料QQ脆圓，則是兩湯匙熱量約莫55大卡，大概跑步7分鐘可消耗。

◾️ 粉粿：近期也大受手搖飲料店歡迎的粉粿，跟大魔王配料們比起來，熱量相對稍微低一點點，熬煮時若不加糖，熱量約每百克才65大卡；但若沾了糖漿烹煮，則兩湯匙就要50大卡，換算成跑步可得要多跑6分鐘。

▲坊間燒仙草多半可自選3樣配料，熱量加一加差不多就要多慢跑半小時。（圖／記者蕭涵云攝）
▲坊間燒仙草多半可自選3樣配料，熱量加一加差不多就要多慢跑半小時。（圖／記者蕭涵云攝）
冬天來上一碗熱呼呼燒仙草好滿足，但大家也要留意熱量容易破表，享受暖胃食物卻不小心就吸收過多卡路里，《NOWnews今日新聞》根據營養師楊婷貽解析的燒仙草配料熱量，幫大家整理好上述資訊。想吃燒仙草前，先算一算加入配料後，手中這一碗熱量到底多少大卡、需要慢跑多久才能消耗得完，有效避免不小心越吃越胖。

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