SDGs、永續發展目標是什麼？17 項目標內容一次搞懂！

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（一）SDGs 是什麼？聯合國永續發展目標簡介
SDGs 意思是 Sustainable Development Goals，SDGs 中文是指「永續發展目標」，是聯合國在 2015 年所提出的「2030 永續發展目標」。
旨在改善全球性的生態環境、社會正義、經濟成長等方面的問題，希望藉此引領各國政府、企業、民眾一同努力邁向永續發展，並期望於 2030 年之前能夠達成這些永續目標。
（二）SDGs 指標有哪些？聯合國 17 項永續發展目標概念為何？
SDGs 指標共有 17 項永續發展目標（Goals），以及 169 項細項目標（Targets），其中包含
消除貧窮、促進性別平權、減緩氣候變遷等。以下先帶你看聯合國提出的 17 項永續發展目標核心概念：
SDGs 1 消除貧窮：消除各地一切形式的貧窮
SDGs 2 消除飢餓：消除飢餓，達成糧食安全，改善營養及促進永續農業
SDGs 3 健康與福祉：確保健康及促進各年齡層的福祉
SDGs 4 優質教育：確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習
SDGs 5 性別平等：實現性別平等，並賦予婦女權力
SDGs 6 淨水與衛生：確保所有人都能享有水及衛生及其永續管理
SDGs 7 可負擔的潔淨能源：確保所有的人都可取得負擔的起、可靠的、永續的，以及現代的能源
SDGs 8 就業與經濟成長：促進包容且永續的經濟成長，達到全面且生產力的就業，讓每一個人都有一份好工作
SDGs 9 永續工業與基礎建設：建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新
SDGs 10 減少不平等：減少國內及國家間不平等
SDGs 11 永續城鄉：促使城市與人類居住具包容、安全、韌性及永續性
SDGs 12 責任消費與生產：確保永續的消費與生產模式
SDGs 13 氣候行動：採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響
SDGs 14 保育海洋生態：保育及永續利用海洋與海洋資源，以確保永續發展
SDGs 15 陸域生態：保護、維護及促進領地生態系統的永續使用，永續的管理森林，對抗沙漠化，終止及逆轉土地劣化，並遏止生物多樣性的喪失
SDGs 16 和平正義及健全制度：促進和平且包容的社會，以落實永續發展；提供司法管道給所有人；在所有階層建立有效的、負責的且包容的制度
SDGs 17 多元夥伴關係：強化永續發展執行方法及活化永續發展全球夥伴關係
二、SDGs 永續發展目標懶人包：17 SDGs 細項指標內容一覽！
SDGs 永續發展目標共有 17 項，以下將詳述各細項指標的內容，並分享聯合國「永續消費與生產十年計畫」（UN 10YFP）與永續顧問公司 Futerra ，於 2018 年共同發佈「美好生活目標」（Good Life Goals），其針對每一項永續發展目標延伸出 5 大日常行動，促使人人都能輕鬆實踐永續發展。
SDGs 細項 1：消除貧窮
這項目標在於消除全球各地一切形式的貧窮，透過實施全面的社會保障制度，確保貧窮或弱勢群體的「社會底層者」，能夠平等獲得經濟、教育、糧食和醫療資源的權利，並期望在 2030 年前，至少減少一半的貧窮人口！
生活中如何實踐 SDGs 消除貧窮？
- 了解國內外貧困的成因
- 量力而行地分享和捐贈
- 選擇向薪酬公平的企業消費
- 負責任地儲蓄、借貸、投資
- 要求合理薪資和機會均
目標為消除全球範圍內一切形式的營養不良，以確保所有的人都能普遍獲得安全、營養且足夠的糧食。
主要致力於永續發展的糧食生產系統，並保持糧食生產中的基因多樣性，以維護農業環境，打造更加穩固的糧食生產鏈，希望在 2030 年前，實現全球人口終年取得糧食安全的理想。
生活中如何實踐 SDGs 消除飢餓？
- 了解農林漁牧業其作物的生產歷程
- 食用更多的蔬菜和水果
- 購買當地、當季且遵守公平貿易的食物
- 幫助孩童、年長者與孕婦健康飲食
- 要求消除全球飢餓問題
最終目標是實現全民健康，提升醫療保健和公共衛生服務水平，並促進健康生活方式。主要透過提升健康基礎設施、改善醫療條件，以及推廣健康教育，以確保每個人都能享有最基本的醫療權益。
使命是在 2030 年之前，消除可預防的新生兒與 5 歲以下兒童的死亡率。
生活中如何實踐 SDGs 健康與福祉？
- 了解並分享保持健康的方法
- 勤洗手、規律運動
- 注意交通安全
- 重視心理健康和幸福
- 要求實現全民醫療及人人接種疫苗
此目標主要是提供球優質的教育，以確保每個人都能獲得平等且包容的教育機會，進而促進人類的全面發展和社會的進步。
期許在 2030 年之前，無論性別或經濟背景，所有男女都能獲得公平、負擔得起、高品質的技職、職業和高等教育，包括大學教育的平等機會，讓每個人都有權接受深造的機會。
生活中如何實踐 SDGs 優質教育？
- 終身學習
- 教導孩童待人友善
- 幫助男女學童都能完成學業
- 支持教師並保持學校開放
- 保衛全民的受教育權
SDGs 細項 5：性別平等
主要目標是消弭性別歧視與暴力，以實現性別平等，並賦予女性更多權力！尤其是在女權低落的國家，必須要終結所有對婦女和女童的歧視和暴力，例如：人口走私、性剝削，或是童婚、女性割禮等有害的習俗。同時，更要確保婦女能在政治和經濟決策中充分參與，並且有公平的機會在政治、經濟、公共事務上，享有參與各個階層的決策領導權。
生活中如何實踐 SDGs 性別平等？
- 學習並分享防止性別歧視的方法
- 讓孩童理解、懂得平等
- 尊重照料且關愛家庭的人
- 保障婦女的生育權
- 反對針對婦女和女童的暴力
為了確保人們能夠獲得乾淨、永續的飲用水和衛生設施，並提供水資源衛生及進行永續管理。
聯合國計畫透過減少污染、消除廢物傾倒、降低危險化學物質與材料釋放等方式改善水質，將未經處理的廢水比例減少一半，提高全球水資源回收與安全再利用率。
同時，我們也應致力有效管理我們寶貴的水資源，並且恢復與水相關的生態系統，以確保水資源的永續性。
生活中如何實踐 SDGs 淨水與衛生？
- 了解乾淨水資源的重要性
- 不將垃圾或有毒化學物質沖進下水道
- 漏水不分大小，發現立即報修並修理
- 刷牙、洗澡和打掃時，節約用水
- 保障人們擁有乾淨水資源和廁所的權利
此目標是確保人們能夠獲得可負擔、永續的能源，以降低對化石燃料的依賴，同時減輕能源對環境的不良影響。
將致力在 2030 年前加強國際合作，以提升清潔能源研究與技術，包含可再生能源、能源效率、更先進及更清潔的石化燃料科技，並促進能源基礎建設與清潔能源科技的投資。
生活中如何實踐 SDGs 可負擔的潔淨能源？
- 找出自己使用的能源從何而來
- 盡己所能地節約能源
- 取暖、照明、供電時，使用再生能源
- 優先選擇向使用再生能源的企業消費
- 要求全民皆能使用可負擔的潔淨能源
SDGs 細項 8：就業與經濟成長
目標旨在促進包容性和永續的經濟成長，為每個人提供永續的工作機會，與良好的工作條件，進而實現全球共同繁榮願景。
希望在 2030 年前，推動每位成年人實現全面生產性就業和合宜工作，讓世界上的所有人，包含青年和身心障礙者，都能獲得同工同酬的工作待遇。
生活中如何實踐 SDGs 合適的工作及經濟成長？
- 學習家庭理財技能
- 要求安全的工作環境
- 確保所購買產品的生產過程中沒有剝削行為
- 支持在地本土的企業
- 保障每個人的工作權利
這個目標是要不斷促進創新和技術發展，以加強基礎設施建設和現代化產業的發展。
主要透過建設高品質、可靠、永續、具韌性的基礎設施，進而推動創新及具包容性的永續工業發展；同時提高小型工業及企業取得金融服務的管道，尤其是發展中國家，包括負擔得起的貸款，並將其納入價值鏈與市場之中，以實現經濟的永續發展。
生活中如何實踐 SDGs 工業化創新及基礎建設？
- 了解自己國家的發展規劃
- 在網路上保持明智與友善
- 支持造福人民、保護環境的建設
- 鼓勵讓世界更美好的創新
- 要求全民共享進步帶來的利益
最終目標是要消除各種不平等現象，包含收入、性別、種族、地區等方面的不平等，以建立公平、正義和包容的社會。
並計劃在 2030 年之前，逐步實現並維持最底層 40% 人口的所得成長，透過消除歧視的法律、推動適當的政策，尤其是財政、薪資與社會保護政策，以達到增強所有人的社會、經濟和政治包容性的目標，無論其年齡、性別、身心障礙、種族、族群、族裔、宗教、經濟或其他任何差異。
生活中如何實踐 SDGs 減少不平等？
- 保持開放的心胸，善於傾聽他人和學習
- 支持主張平權的領導者
- 保護並接納弱勢群體
- 選擇向依法納稅、公平待人的企業消費
- 保障自身與他人的權利
此項目標側重實現永續城鄉發展，因此須要建立永續的城市和社區，提升城市基礎建設以及居民的生活品質，並促進都市化進程的永續發展。
具體而言，預計在 2030 年前，改善各國貧民窟，確保所有人都能獲得適當、安全且可負擔的住宅。同時，也為所有人提供安全、具包容性且可及的綠色公共空間，尤其是婦女、孩童、老年人以及身心障礙者。
生活中如何實踐 SDGs 永續城鄉？
- 學習了解並參與在地的決策
- 完善的防備災害，以應對突然發生的緊急狀況
- 認識週邊的鄰居，歡迎新加入的居民
- 保護當地動植物、野生及自然環境
- 要求安全優質的公共運輸工具
目標旨在實現責任消費與生產，因此積極倡導永續的消費和生產模式，以減少生產過程對環境造成的傷害，並提高資源的使用效率。
主要致力於整合資源，進行有效循環利用，積極推動我國的循環經濟發展。這包含促進企業間的合作，建立更環保的生產方式，以實現在 2030 年前，達成自然資源的永續管理及有效利用。
生活中如何實踐 SDGs 責任消費與生產？
- 認識並了解永續發展
- 重複利用、修復、回收、分享、借用
- 減少剩食並善用廚餘
- 多結交朋友並累積經驗，而非收集物品
- 要求企業尊重人們與地球環境
因應全球氣候變遷的問題，必須積極推動低碳、綠色和永續發展，減少溫室氣體排放，以保護全球生態環境。
為了確保行動能夠有效應對氣候變遷及其潛在的破壞性影響，將提高氣候變遷調適能力，強化社會的韌性及降低脆弱性，例如：控制溫室氣體排放的目標，以及提升氣候變遷的永續教育與民眾素養。
生活中如何實踐 SDGs 氣候行動？
- 了解氣候變遷的解決方法
- 呼籲國家多使用再生能源
- 多吃蔬果、少吃肉
- 多以走路和騎自行車代替開車
- 要求領導者果斷採取氣候變遷對策
主要透過提倡減少海洋污染和過度捕撈的行為，進而促進海洋生態的永續發展，這包含保育及永續利用海洋生態系統和海洋資源，以確保生物多樣性，同時防止海洋環境進一步的劣化。
並以永續的方式管理海洋環境，實現保護和復育海洋生態系統的目標。
生活中如何實踐 SDGs 保育海洋生態？
- 認識我們的海洋生態
- 謹記垃圾最終將流入海洋
- 拒絕不必要的塑膠製品
- 購買符合永續原則的魚類、海鮮
- 要求領導者終結海洋污染
陸域生態目標，主要為防止生物多樣性的消失，以及生態系統的破壞。必須積極參與保育和復育陸地生態系統的工作，並採取緊急且重大的行動與措施，來減少自然棲息地遭受破壞，並保護野生動植物，及預防瀕危物種絕種，實現生物多樣性的永續發展。
同時，還要謹慎管理和永續利用陸域生態系和資源，以確保土地環境不受劣化，為未來世代建立一個充滿生機的陸地生態環境。
生活中如何實踐 SDGs 陸域生態？
- 探索大自然生態的奧妙
- 保育原生的動植物們
- 拒絕購買瀕危野生動植物製品
- 支持保護並修復自然的企業
- 為受威脅的森林和自然生態發聲
此一目標致力於創建和平、公正和包容的社會，並建立強大、負責的機構與公共治理體系，以確保人權和法治，並推動社會的穩定和永續發展。
同時，透過國家與國際法制化，確保每個人都能在各級建立有效、負責和包容的機構中，尋求公正的司法。
包含減少各國一切形式的暴力，保護兒童免受虐待、剝削、販賣和暴力，同時打擊組織犯罪、非法資金和武器流動，最終實現「法治」的公正和透明，是實現這一永續發展目標的核心概念。
生活中如何實踐 SDGs 和平正義及健全制度？
- 了解並合理行使自身的權利
- 保持友善寬容
- 抵制貪腐和濫權
- 支持社會救助機構
- 保障公平與和平
為加強全球性合作，建立包容、平等且互惠的全球伙伴關係，以共同實現永續發展目標。
具體可透過強化 SDGs 永續發展目標的國際支持，促使已開發國家充分履行其發展承諾，同時提供援助給開發中國家。
這樣的多元夥伴關係將促進全球共同努力，實現更加包容及永續的未來！
生活中如何實踐 SDGs 多元夥伴關係？
- 了解並分享聯合國永續發展目標
- 支持將我們凝聚在一起的人
- 讚揚我們過去努力所得的進步
- 融入並自願參與社區的大小事
- 共同實現更美好的明天
（一）信義房屋致力永續發展獲肯定！
在 2023 年的永續界年度盛事——「台灣企業永續獎（TCSA）暨「全球企業永續獎（GCSA）」，信義房屋第 9 度在綜合績效方面，榮獲十大永續典範企業獎（服務業組）、永續報告不動產及營造業第 1 類白金級、以及全球企業永續獎永續報告書獎－金獎等 3 大獎項肯定。
其中十大永續典範企業獎部分，信義房屋再度以房仲業唯一之姿奪下榮耀！主要因信義房屋所推動的永續作為，不僅每一項目標皆依循國際標準，使得各環節皆具指標性與國際認可，且各項作互相關聯，更讓民眾理解信義房屋所推動的創新服務，對社會與環境的具體影響。
例如推動數位轉型並非僅為了經營面，而是全面地繪製轉型創新的藍圖，包含服務面的提升、提升環境與整體交易效益等；具體而言，在數位化後的用紙量，相較基準年（2017）已大幅減少 96%，客戶滿意度更隨之提升。
信義房屋以「符合企業倫理的創新」為核心理念，積極推動 SDGs 永續發展目標；以創造永續價值為目標，透過價值鏈的研發提供創新服務。其公司高層除了考慮 17 項永續發展目標所帶來的機會和風險之外，同時也持續努力回應國際永續發展目標，使得信義房屋能夠在實現 SDGs 方面做出扎實貢獻，更展現企業對永續發展的承諾，以實際行動推動社會的永續發展！
（二）中華航空 10 度蟬聯台灣企業永續獎！
作為國際航空產業的永續先驅者，中華航空 2023 年更是締造全新紀錄，連續 10 年獲得「台灣企業永續獎」及「全球企業永續獎」的肯定，更榮獲 5 項大獎，且首度參賽即奪下「台灣十大永續典範企業獎」的最高榮譽！
中華航空致力為各領域企業樹立永續發展標竿，永續發展成績更不斷突破自我！例如，連續兩年積極支持天合聯盟的「永續飛行挑戰」，今年「永續示範航班」更實現台灣首度添加永續航空燃油（SAF）載客飛行的創舉，結合環保旅程（ECO Travel），為全航機客貨運進行碳中和，以實際行動支持全球再生能源發展及轉型，並落實淨零碳飛行的目標。
延伸閱讀：結合淨零與本業！信義房屋獲國家永續發展獎