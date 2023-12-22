倒數22天最新戰報／雙北婦女後援會成立！婆媽不畏低溫力挺侯友宜

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【國民黨】
國民黨總統候選人侯友宜，21日發布兩岸政策，稱「捍衛國家安全」、「保障台灣人民人權」是兩岸政策的兩大目標，以及召開反抹紅影片發布記者會，嗆「賴清德選舉沒有招數，就抹紅我是中共同路人」，侯強調，他走的是反台獨、反一國兩制，對台灣未來最有利的中間路線，台灣未來需要由兩千三百萬人共同決定，台灣人民期待兩岸和平，不能因為他主張兩岸要和平、要交流，民進黨就把他抹紅成賣台，這不只是誣蔑他，更是侮辱台灣人民的智慧。
針對中國大陸21日宣布中止部分ECFA產品關稅減讓，侯友宜稱「這不僅無助兩岸善意交流，也嚴重傷害台灣人民情感」，因此他主張盡速在ECFA爭議架構中進行協商，否則產業將受衝擊。中國大陸日前調查貿易壁壘時已有警訊，民眾都知道可能會遭遇ECFA中止，但民進黨政府這8個月來，沒有提出具體方案來面對、解決。
晚間，侯友宜在新北競總舉行「雙北婦女後援會」造勢大會，許多婆不畏10度低溫和細雨到場支持，國民黨主席朱立倫、國民黨前主席洪秀柱、不分區立委候選人柯志恩等人與超過3千位婦女到場力挺。侯友宜在致詞時提及，天氣非常寒冷，自己早上掃街時，摸到的手都是冰的，雖然站在車上很冷，不過看到支持者手比「OK」手勢，他心中都是熱的。
【民眾黨】
民眾黨候選人柯文哲在20日的電視政見發表會上發言時，有部分片段被某電視台檢調，NCC證實有收到8件相關檢舉，中選會則澄清，負責轉播的民視全程完整直播，絕無刪減情事或插播廣告，謹特此說明。柯文哲則回應「媒體應該公正一點，故意插廣告剪掉，他覺得不好」；另傳出國安局將駐守在賴清德老家的憲兵撤離，柯文哲認為這個應該國安局要出來說明。
至於被媒體問有給自己打幾分、有需要改進嗎？柯文哲說，還有許多地方要改進，不要越講越小聲，有人跟他說很多政見他很熟，但是政見要更口語化、更通俗。
而在政見發表會上，柯文哲也被爆料家族在新竹有一塊農業用地，卻鋪柏油成為停車場，柯文哲於21日回應，農地是近兩年才作為遊覽車停車場，他會補繳所得稅，要捐出租金所得也沒問題，並請民眾黨不分區立委提名人黃國昌找律師擔任第三者協助處理。
【民進黨】
民進黨總統候選人賴清德21日啟動為期四天的「唱土地的歌，拼咱的希望」環島拼圖行動，將結合鄉親之力，在全台各縣市拼出「選對的人」、「美德贏台灣」等文字。
賴清德首站來到宜蘭，並對宜蘭拋出三大主軸，包括健康有照顧、出入方便等，並和鄉親集結拼出「選」字，而他也再度喊出要推動高鐵延伸宜蘭；接著依序來到花蓮縣、台東縣、屏東縣造勢，在花蓮拼字為「德」、更喊出「2、2大勝利；美德雙全、穩健向前」口號；接著在與台東鄉親拼出「的」，代表選對的人；屏東則是拼出「人」字。
賴清德也向屏東鄉親表示，他要提升觀光產業品質，「將墾丁打造成印尼的峇里島，把大鵬灣打造成美國的夏威夷」，讓屏東成為國際一流的度假勝地。
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