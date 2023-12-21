名下農地遭指違規做停車場 柯文哲：補繳稅且捐出租金
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建風波持續延燒，民眾黨總統候選人柯文哲也被爆料家族在新竹有一塊農業用地，卻鋪柏油成為停車場。柯文哲今（21）日表示，農地是近兩年才作為遊覽車停車場，他會補繳所得稅，要捐出租金所得也沒問題，並請民眾黨不分區立委提名人黃國昌找律師擔任第三者協助處理。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲過去在台北市長任內推動南門市場改建案，柯文哲今日上午在競選總幹事黃珊珊、競辦發言人吳怡萱、市議員張志豪陪同下，前往北市南門市場掃街，媒體詢問，民進黨總統候選人賴清德面臨萬里老家違建爭議，昨天在政見會上拋出願把萬里老家交付公益信託，優先做為「礦工生活紀念館」。對此，柯文哲表示，違建能否公益信託要查一下，應該沒有先例。
媒體追問是否考慮捐出名下的農地違規使用後收取的租金。柯文哲表示，農地是近兩年才作為遊覽車停車場，過去沒有，不過他會補繳所得稅，要捐出租金也沒問題，他還拜託黃國昌找律師擔任第三者協助處理。不過，柯文哲也坦言，若不是媒體報導，他還不知道有這塊地，且每年申報財產的是太太陳佩琪，他都沒看過，也沒有炒房的念頭。
柯文哲日前表示要把這塊停車場上的水泥地清除，針對工程進度，柯文哲表示，他發現水泥塊挖起來後要丟哪裡是個問題，且還要找處理廢棄物的公司、申請丟棄地點，否則把水泥敲起來放在原處的話會被罵。
針對民進黨指爭議農地的其他地主都是女性，與柯文哲原本宣稱農地是與台大學長合買說法不同，柯文哲表示，其他4位地主都是愛太太的醫生，因此把土地登記在他們太太的名下，只有他父親當時是用他的名字買土地。