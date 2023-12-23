Super Junior厲旭台灣公開「報復銀赫計畫」 D&E活動他就完蛋了
韓團Super Junior（SJ）時常來台灣見老婆，今（23）日輪到成員厲旭登寶島，他在出席「2023 BAR BO 祭」活動前，先抽空接受台灣媒體訪問，也以中文提早祝E.L.F.（粉絲名）佳節愉快，他說：「台灣的老婆，聖誕節快樂！」同時曝光跟銀赫相愛相殺的趣事，表示下次東海跟他的團體SJ-D&E活動時，絕對會送他不喜歡的咖啡應援。
記者陳雅蘭／台北報導
厲旭5月才來台參加「韓國文化觀光展覽」，相隔不到半年再登寶島，恰巧碰上寒流襲台，厲旭表示：「上次來，跟這次的天氣不一樣，第一次遇到這麼冷的台灣！」也對於短時間內訪台2次感到開心，吃到台菜、喝了珍珠奶茶，滿意到用中文喊：「珍珠奶茶，我喜歡珍珠奶茶！」也許願1月跟SJ來台開唱時，還要再吃到這些美食。
聖誕節將至，厲旭分享收過印象深刻的聖誕禮物，是3公尺高的長頸鹿娃娃，但因為太高的關係頂到天花板，現在長頸鹿的頭是低下來的狀態。
聊到聖誕禮物，他其實沒跟SJ玩過交換禮物，「我們不做這麼肉麻的事情，但我最近有從神童那邊拿到禮物，是一台小相機，因為我有在拍VLOG，他希望我能多拍一點影片，但我這次忘記帶了，下次我會記得帶來，多拍一點台北的風景」。
厲旭11月發新單曲《什麼都不做也沒關係》時，銀赫為此送上「空氣咖啡車」應援，但只有車沒有咖啡，問及厲旭會不會想報復？他開玩笑回嗆：「在韓國表演時，有送咖啡車應援的文化，我收到的時候感到有點驚恐，我的主打有一首《什麼都不做也沒關係》，銀赫很聽話，真的什麼都沒做，銀赫真是天使啊...下次D&E活動時，我也會送他咖啡車，但只送咖啡沒有車，『因為銀赫不喝咖啡』。」刻意要送銀赫不喜歡的東西，十分幽默。
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