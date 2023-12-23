SJ厲旭兒童樂園冒雨表演「被催唱無法喝水」　BLACKPINK粉絲力挺

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事實上，今主辦單位跟厲旭的流程似乎沒對好，當厲旭唱完一首歌要喝水喘口氣時，工作人員直接進下一首歌，厲旭嚇到問：「這麼快就唱了嗎？」一整個措手不及；而厲旭跟歌迷對話時，翻譯時常搞消失，好在E.L.F.韓文實力一流，都能聽懂偶像的發言，並立即給予回應與反饋，才沒鬧出尷尬場面。
聖誕節將至，厲旭提早祝台灣歌迷聖誕快樂；下午受訪聊到聖誕禮物，他透露沒跟SJ玩過，「我們不做這麼肉麻的事情，但我最近有從神童那邊拿到禮物，是一台小相機，因為我有在拍VLOG，他希望我能多拍一點影片，但我這次忘記帶了，下次我會記得帶來，多拍一點台北的風景」。
厲旭11月發新單曲《什麼都不做也沒關係》時，銀赫為此送上「空氣咖啡車」應援，但只有車沒有咖啡，問及厲旭會不會想報復？他開玩笑回嗆：「在韓國表演時，有送咖啡車應援的文化，我收到的時候感到有點驚恐，我的主打有一首《什麼都不做也沒關係》，銀赫很聽話，真的什麼都沒做，銀赫真是天使啊...下次D&E活動時，我也會送他咖啡車，但只送咖啡沒有車，『因為銀赫不喝咖啡』。」刻意要送銀赫不喜歡的東西，十分幽默。
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