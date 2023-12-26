▲如何戰勝異位性皮膚炎？　「醫病共享決策」助醫病找到正確治療方向！ 

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衛教系列講座雙向互動 了解病人需求照護更完善醫學持續進步、科技日興月異，尤其皮膚科免疫疾病的治療發展更是快速，這也是為什麼臺灣皮膚科技教育學會要舉辦衛教系列活動的原因之一。臺北榮總皮膚部醫師張綜顯提到，這一系列的衛教活動主要有2個用意，第一是「醫師對病人」，第二是「病人對醫師」，具有雙向的用意。
在「醫師對病人」的部分，張綜顯醫師表示，學會主要是希望透過醫師介紹，讓民眾更了解疾病、流行病學、病程、預後以及最新的治療選項等；在「病人對醫師」的部分，則是希望透過互動環節、病人回饋，讓醫師可以知道病人的誤解、需求以及最關心的部分，藉此讓整個照護過程更加完善。
李政源醫師指出，現在新的治療方式越來越多，雖然醫師會覺得新的治療療效很好應該讓病人使用，但有時候病人比較在意的是副作用、藥物使用的方式、使用頻率等，如果治療選擇全部交由醫師單方面強勢地替病人做決定，有時其實不一定適合患者，這也是為什麼需要「醫病共享決策」的原因之一。
「醫病共享決策」是什麼？ 為何異膚病友需了解？以往在醫療決策上都認為應以醫師為主，但現在「醫病共享決策」已是醫療趨勢。李政源醫師提到，醫病共享決策就是把發球權還給民眾，過去醫病之間有資訊不對等的情況，所以第一個要做的就是分享資訊，把資訊還給民眾，第二個就是改善醫療決策上的不對等，讓病人參與決策，自己做自己健康的主人。
現在許多疾病的治療決策上都有「醫病共享決策」的觀念，異位性皮膚炎也是其中之一。張綜顯醫師表示，異位性皮膚炎特別要做醫病共享決策的原因主要有2個，第一，它是一種慢性疾病，衛教在慢性疾病照護上是很重要的一環，醫病共享決策其實也是一種衛教方式。
第二，異位性皮膚炎有許多新興治療，張綜顯醫師認為現在受到醫療環境影響，每個病人看診時間平均只有5分鐘，要讓病人充分了解治療選項、療效、副作用、費用、方便性等其實有其難度，而且醫師口頭講，有時病人有聽沒有懂，要在短時間內讓民眾了解這些資訊確實需要一些輔助工具。
共享決策工具越趨多元 能為治療帶來「這些」幫助因此，各醫院、學會也針對異位性皮膚炎發展出不同的醫病共享決策工具，內容包含疾病介紹、嚴重度評量、治療選項等，並且會將藥物使用方式、治療效果、療效產生的速度、副作用、費用等細項整理成比較表，讓病人一目了然，評估病人在乎的項目及程度後，確認相關資訊病人都已充分了解才進行決策。
▲活動中醫師與病友透過此次活動設計的「醫病共享決策」教材面對面交流與討論
李政源醫師提到，除了紙本、傳單外，也有網頁、APP、影音、漫畫等多元的方式，透過這些工具可以更方便地將資訊傳達給民眾。張綜顯醫師表示，藉由多元的平臺，民眾使用的可行性更高，甚至能在進診間前就先行了解，一進診間就能跟醫師討論適當的治療方式。
醫病共享決策工具可以讓民眾更快速、正確地掌握資訊參與醫療決策，協助醫病間的討論、互動，改善醫病關係並增進醫囑遵從度，讓患者可以持續治療控制疾病。此外，李政源醫師表示，有些患者會使用偏方，醫病共享決策工具也可以讓患者了解具有實證證據的正規療法，減少病人使用非常規治療的問題。
學會持續舉辦各項活動 計畫推動衛教師訓練與認證未來臺灣皮膚科技教育學會計畫推動異位性皮膚炎疾病照護品質認證、衛教師訓練及資格認證等，以系統性的方式讓醫病共享決策工具能確實應用於每位病人。張綜顯醫師表示，臺灣皮膚科技教育學會也會分析醫病共享決策工具帶來的臨床效果，比較與傳統衛教間的差異以及介入後帶來的醫療照護改善。
另外，張綜顯醫師提到，臺灣皮膚科技教育學會也將持續透過各種活動、講座，進行衛教並宣導醫病共享決策的重要性，還會舉辦研討會，確保醫師、衛教師提供給病患的資訊是正確且一致的，而這一系列的衛教活動、研討會也希望能與其他醫院、團隊合作一同推廣。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60361
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