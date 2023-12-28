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周耕宇曝「4大家規」！年底要寫回顧與展望　父治家堪比經營公司

▲信義房屋創辦人周俊吉（中）3子都是頂大高材生，怎麼辦到的？周耕宇（左）在專訪中曝光「4大家規，圖右為二子周君澔。（圖／記者葉志明攝）
▲信義房屋創辦人周俊吉（中）3子都是頂大高材生，怎麼辦到的？周耕宇（左）在專訪中曝光「4大家規，圖右為二子周君澔。（圖／記者葉志明攝）

記者徐銘穗/綜合報導

每個企業都有其文化與理念，信義房屋的理念是「以人為本，先義後利」。而信義房屋周家三兄弟各個都是頂大高材生，唯一未婚的神秘老三是經濟、心理雙主修，目前在美國麥肯錫工作。周家長子周耕宇也在此次專訪中，公開「家規」，揭露爸爸周俊吉治家堪比經營公司。

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為回答記者關於「家規」提問，周耕宇特別整理出一段筆記。他說明，並不是條列式的規範，而是從小到大的家庭會議，溝通出的一些觀念溝通。周耕宇表示，家裡除了一個月開一次家庭會議外，要寫讀書心得報告、近況，年底還要寫回顧與展望，也都有會議紀錄，笑說：「跟公司很像！」

▲信義房屋在地經營42年，企業理念是「以人為本，先義後利」。（圖／記者葉政勳攝）
▲信義房屋在地經營42年，企業理念是「以人為本，先義後利」。（圖／記者葉政勳攝）
周耕宇分享四大點「家規」，首先是使用資源的態度。他說雖然是二代、資源相對比較多，但從小就被要求一定要關燈、用水用電能浪費，也不能亂買東西，「不是你買得起買不起的問題，是地球承不承受得起的問題」，要評估真的有需要才能去買去用。

其次是對長輩的尊敬，周耕宇說，若是外面有餐會，尤其是跟長輩約好的，爸爸都會提早15分鐘到，也嚴格要求他們兄弟這麼做，表示尊敬。

第三是誠信，無論什麼情況都要誠實。周耕宇舉例說，像自己以前打電動打很兇，常被媽媽問說：「你是不是又帶你弟打電動？打多久？」他說自己都會老實交代，開玩笑說是自己沒在怕，但其實他們的觀念認為「講真實的東西才不會造成內耗，一定要據實以答」。

第四是學習成長，「要朝抵抗力大路走」，因為去挑戰最辛苦、最困難的那一條路，這樣才會成長得比較快。周耕宇說，這也是他們家兄弟都被要求從基層做起的原因，因為在組織內只有影響力，沒有絕對的權力，如果不夠格、做不到那個職位該有的水準，給你再高的位置也沒有用。
 

▲周耕宇分享「4大家規」，要挑戰最難的那條路，才能最快成長。（圖／記者葉政勳攝）
▲周耕宇分享「4大家規」之一，就是要挑戰最難的那條路，才能最快成長。（圖／記者葉政勳攝）
【信義房屋董事長周耕宇完整專訪報導】

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