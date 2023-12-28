周耕宇曝「4大家規」！年底要寫回顧與展望　父治家堪比經營公司

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周耕宇分享四大點「家規」，首先是使用資源的態度。他說雖然是二代、資源相對比較多，但從小就被要求一定要關燈、用水用電能浪費，也不能亂買東西，「不是你買得起買不起的問題，是地球承不承受得起的問題」，要評估真的有需要才能去買去用。
其次是對長輩的尊敬，周耕宇說，若是外面有餐會，尤其是跟長輩約好的，爸爸都會提早15分鐘到，也嚴格要求他們兄弟這麼做，表示尊敬。
第三是誠信，無論什麼情況都要誠實。周耕宇舉例說，像自己以前打電動打很兇，常被媽媽問說：「你是不是又帶你弟打電動？打多久？」他說自己都會老實交代，開玩笑說是自己沒在怕，但其實他們的觀念認為「講真實的東西才不會造成內耗，一定要據實以答」。
第四是學習成長，「要朝抵抗力大路走」，因為去挑戰最辛苦、最困難的那一條路，這樣才會成長得比較快。周耕宇說，這也是他們家兄弟都被要求從基層做起的原因，因為在組織內只有影響力，沒有絕對的權力，如果不夠格、做不到那個職位該有的水準，給你再高的位置也沒有用。
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