專訪／41歲理工男掌百億房仲王國　信義房屋周耕宇揭二代接班秘辛

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辦公室新創氛圍滿滿 有撞球桌、遊戲區
41歲的新董事長周耕宇行程滿檔，當他揹著雙肩電腦包、一手拎著運動水壺踏進數位轉型基地辦公室，立刻被秘書接過隨身物品，直接進入專訪拍照環節，過程中配合攝影記者要求擺pose，無奈自嘲說：「拍婚紗時很輕鬆，因為我只是配件。」嗯，沒錯，全都讓老婆美就好，這男人很懂生存。
我們邊拍照邊參觀新創氛圍滿滿的辦公室，中間有開放式吧檯，座位區、會議區都以國外地名為名，走到深處是遊戲區，PS 5、Switch遊戲機都有，也有撞球桌與手足球檯。周耕宇說，他有空檔時也會在此放鬆，但如今偷閒的時間已愈來愈少。
玩起手足球檯，周耕宇開場先打預防針說自己很久沒玩了，但先是把一名對戰的員工打得落花流水後，又加入第二名對手，一打二他依舊領先，臉上揚起一抹微笑，低低說：「這個他們玩不過我！」看來在西裝筆挺的幹練外表下，藏著一個玩心不減的大男孩。
海外兜轉16年 矽谷創業才知爸爸是寶藏
說到玩，周耕宇自稱從小到大「打電動打很兇」，愛到在英國劍橋大學雙主修物理與資工，還到美國卡內基美隆大學進修娛樂科技所碩士，畢業後在矽谷創業開發手遊App，也因有著和爸爸同樣的創業歷程，讓他決定要回台灣，留在爸爸身邊學習。
「小時候出國就設定，未來是要回台灣的，只是時間點的問題。」周耕宇說他們三兄弟都有這樣的認知，而他在矽谷創業時，驚覺爸爸就算不熟手遊領域，卻總能給他許多公司經營的建議，加上當時他已在國外兜兜轉轉了16年，開始想念台灣，直言：「也29歲了，如果回台灣還想要有別的發展，也不能太晚。」而且不論未來想做什麼，一定要把能力先培養起來。
周耕宇說，他們家和其他二代朋友很不一樣，一定都是從基層做起。他分享爸爸周俊吉的觀念是「在組織內只有影響力，沒有絕對的權力；你如果不夠格，做不到那個職位該有的水準，給你再高的位置也沒有用」，所以就是要歷練，有表現才有說服力。
從基層做起的接班布局，周耕宇坦言：「從某個角度來看，一開始覺得最慢，但現在以我目前的位置來看，是最快的方式。」也因他做過業務了解客戶，當過人資了解同仁，很懂對公司最重要的客戶與同仁這兩群人需求，讓他現在做重大決策時更有把握。
信義房屋數位轉型 業務不容易被AI取代
海歸後，周耕宇在信義集團13年來的表現有目共睹，談起他大力推動的數位轉型，除了近幾年推AI智能配案外，信義集團也將是台灣首批運用微軟AI工具Copilot for Microsoft 365的企業。
被問及是否會因AI運用而縮減人力？周耕宇直言，「AI取代一部分工作，我認為是跨產業的趨勢」，但買房子是非常低的頻率又是很大筆交易，而且物件多元、需求也多元，加上大部分客戶都需要線下服務，需要人與人的溫度與信任，他認為房仲業是不大容易被AI取代的。
聊到最感興趣的3C科技，周耕宇的理工魂上身，分享自己YouTube、Google搜尋70~80%都是3C科技、軟硬體等內容。
資工男如何運用ChatGPT？周耕宇分享說，他因開會得快速知道一些資訊，過往會用Google，但Google比較難下一些條件與需求，現在改ChatGPT為主，它可快速整理資訊，但有時資料不見得是正確的，有疑慮時再用Google做查證。
周耕宇1天用1次ChatGPT 嫌自己用太少
最近，周耕宇對ChatGPT的發問諸如「轉型適應能力是什麼」、「建設業的NPS（Net Promoter Score，淨推薦值）分數一般是落在多少」，用以訂年度計畫設目標，了解合理性，而先前零碳島計畫時，他也查過「珊瑚生長的速度是多少」、「新鮮人開始工作的平均年齡」等。
周耕宇回顧自己過去30天的ChatGPT使用頻率，約是一天一次，笑說自己用太少，應該要多一些，因為「如果真的是有好好利用ChatGPT威力的人，一天至少用兩次」。
那麼，對目前信義房屋的數位轉型打幾分呢？周耕宇回答：「70分。」表示數位轉型不只是數位，AI是讓同仁跟客戶需求更能被滿足，還有工作模式轉型、制度、決策模式的轉型，認為讓每位同仁更有效率工作、能力也可以有成長，才是「滿分」的狀態，而以願景目標來說，仍有2到3倍的成長空間。
一談回正經話題，這位沒有個人單間辦公室的「游牧董事長」周耕宇，又恢復循序漸進、穩健前行的企業家本色。而喜愛與同仁無隔閡共處的他，在集團的「游牧」狀態，未來也可能會被逐步定下，他笑說：「他們說，這樣（待簽）公文沒地方放。」
周耕宇小檔案
年齡：41歲
家庭：已婚，育有2名子女
學歷：英國劍橋大學物理系與資訊科學學士
卡內基美隆大學娛樂科技所碩士
經歷：2008年矽谷創業
2011-2012年新店區房仲業務
2013-2016年人力資源發展部組織與人才發展中心幕僚
2016-2017年住生活發展專案主管(管理範疇6人)
2018-2019年數據應用發展部主管(管理範疇25人)
2020-2021年業七區業務區主管(管理範疇100人)
2021年至今轉型長
2022年副董事長
資料來源：信義房屋提供、記者採訪整理
【信義房屋董事長周耕宇完整專訪報導】
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