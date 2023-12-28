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專訪／41歲理工男掌百億房仲王國　信義房屋周耕宇揭二代接班秘辛

▲信義房屋董事長周耕宇日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，親揭二代接班秘辛。（圖／記者葉政勳攝）
▲信義房屋董事長周耕宇日前接受《NOWnews今日新聞》專訪，親揭二代接班秘辛。（圖／記者葉政勳攝）

記者徐銘穗/綜合報導

資本額100億的台灣房仲龍頭信義房屋（9940），在2023年10月底正式宣布二代接班，約1個月後，兩代董事長周俊吉與周耕宇、周家二公子周君澔，父子3人在馬來西亞投資5星酒店動土典禮同台亮相，傳承意味濃厚，再隔1個月，新董座周耕宇開始接受媒體專訪，布局一如信義集團企業形象，循序漸進、穩健前行。

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專訪這天，信義區天空灰濛濛的，但走進信義路上的信義房屋總部，4樓的「數位轉型基地」卻令人眼睛一亮，白色簡約主色調中紅磚牆點綴其中，入口臨窗一整排座位區，有種來到咖啡廳的錯覺。

▲信義房屋4樓「數位轉型基地」，入口臨窗一整排座位區，有來到咖啡廳的錯覺。（圖／記者葉政勳攝）
▲信義房屋4樓「數位轉型基地」，入口臨窗一整排座位區，有來到咖啡廳的錯覺。（圖／記者葉政勳攝）
辦公室新創氛圍滿滿　有撞球桌、遊戲區

41歲的新董事長周耕宇行程滿檔，當他揹著雙肩電腦包、一手拎著運動水壺踏進數位轉型基地辦公室，立刻被秘書接過隨身物品，直接進入專訪拍照環節，過程中配合攝影記者要求擺pose，無奈自嘲說：「拍婚紗時很輕鬆，因為我只是配件。」嗯，沒錯，全都讓老婆美就好，這男人很懂生存。

我們邊拍照邊參觀新創氛圍滿滿的辦公室，中間有開放式吧檯，座位區、會議區都以國外地名為名，走到深處是遊戲區，PS 5、Switch遊戲機都有，也有撞球桌與手足球檯。周耕宇說，他有空檔時也會在此放鬆，但如今偷閒的時間已愈來愈少。

玩起手足球檯，周耕宇開場先打預防針說自己很久沒玩了，但先是把一名對戰的員工打得落花流水後，又加入第二名對手，一打二他依舊領先，臉上揚起一抹微笑，低低說：「這個他們玩不過我！」看來在西裝筆挺的幹練外表下，藏著一個玩心不減的大男孩。

▲周耕宇玩手足球檯，一打二也不見敗下陣來。（圖／記者葉政勳攝）
▲周耕宇玩手足球檯，一打二也不見敗下陣來。（圖／記者葉政勳攝）
海外兜轉16年　矽谷創業才知爸爸是寶藏

說到玩，周耕宇自稱從小到大「打電動打很兇」，愛到在英國劍橋大學雙主修物理與資工，還到美國卡內基美隆大學進修娛樂科技所碩士，畢業後在矽谷創業開發手遊App，也因有著和爸爸同樣的創業歷程，讓他決定要回台灣，留在爸爸身邊學習。

「小時候出國就設定，未來是要回台灣的，只是時間點的問題。」周耕宇說他們三兄弟都有這樣的認知，而他在矽谷創業時，驚覺爸爸就算不熟手遊領域，卻總能給他許多公司經營的建議，加上當時他已在國外兜兜轉轉了16年，開始想念台灣，直言：「也29歲了，如果回台灣還想要有別的發展，也不能太晚。」而且不論未來想做什麼，一定要把能力先培養起來。

周耕宇說，他們家和其他二代朋友很不一樣，一定都是從基層做起。他分享爸爸周俊吉的觀念是「在組織內只有影響力，沒有絕對的權力；你如果不夠格，做不到那個職位該有的水準，給你再高的位置也沒有用」，所以就是要歷練，有表現才有說服力。

從基層做起的接班布局，周耕宇坦言：「從某個角度來看，一開始覺得最慢，但現在以我目前的位置來看，是最快的方式。」也因他做過業務了解客戶，當過人資了解同仁，很懂對公司最重要的客戶與同仁這兩群人需求，讓他現在做重大決策時更有把握。

▲信義房屋創辦人周俊吉於大愛台仁心慧語節目分享屢獲消費者肯定的關鍵是「心中有他人」。（圖／資料照片）
▲信義房屋創辦人周俊吉認為「在組織內只有影響力，沒有絕對的權力；你如果不夠格，做不到那個職位該有的水準，給你再高的位置也沒有用」，堅持二代要從基層做起。（圖／資料照片）
信義房屋數位轉型　業務不容易被AI取代

海歸後，周耕宇在信義集團13年來的表現有目共睹，談起他大力推動的數位轉型，除了近幾年推AI智能配案外，信義集團也將是台灣首批運用微軟AI工具Copilot for Microsoft 365的企業。

被問及是否會因AI運用而縮減人力？周耕宇直言，「AI取代一部分工作，我認為是跨產業的趨勢」，但買房子是非常低的頻率又是很大筆交易，而且物件多元、需求也多元，加上大部分客戶都需要線下服務，需要人與人的溫度與信任，他認為房仲業是不大容易被AI取代的。

聊到最感興趣的3C科技，周耕宇的理工魂上身，分享自己YouTube、Google搜尋70~80%都是3C科技、軟硬體等內容。

資工男如何運用ChatGPT？周耕宇分享說，他因開會得快速知道一些資訊，過往會用Google，但Google比較難下一些條件與需求，現在改ChatGPT為主，它可快速整理資訊，但有時資料不見得是正確的，有疑慮時再用Google做查證。

▲周耕宇分享自己平均1天用1次ChatGPT。（圖／記者葉政勳攝）
▲周耕宇分享自己平均1天用1次ChatGPT。（圖／記者葉政勳攝）
周耕宇1天用1次ChatGPT　嫌自己用太少

最近，周耕宇對ChatGPT的發問諸如「轉型適應能力是什麼」、「建設業的NPS（Net Promoter Score，淨推薦值）分數一般是落在多少」，用以訂年度計畫設目標，了解合理性，而先前零碳島計畫時，他也查過「珊瑚生長的速度是多少」、「新鮮人開始工作的平均年齡」等。

周耕宇回顧自己過去30天的ChatGPT使用頻率，約是一天一次，笑說自己用太少，應該要多一些，因為「如果真的是有好好利用ChatGPT威力的人，一天至少用兩次」。

那麼，對目前信義房屋的數位轉型打幾分呢？周耕宇回答：「70分。」表示數位轉型不只是數位，AI是讓同仁跟客戶需求更能被滿足，還有工作模式轉型、制度、決策模式的轉型，認為讓每位同仁更有效率工作、能力也可以有成長，才是「滿分」的狀態，而以願景目標來說，仍有2到3倍的成長空間。

一談回正經話題，這位沒有個人單間辦公室的「游牧董事長」周耕宇，又恢復循序漸進、穩健前行的企業家本色。而喜愛與同仁無隔閡共處的他，在集團的「游牧」狀態，未來也可能會被逐步定下，他笑說：「他們說，這樣（待簽）公文沒地方放。」

周耕宇小檔案

年齡：41歲
家庭：已婚，育有2名子女
學歷：英國劍橋大學物理系與資訊科學學士
          卡內基美隆大學娛樂科技所碩士
經歷：2008年矽谷創業
           2011-2012年新店區房仲業務
           2013-2016年人力資源發展部組織與人才發展中心幕僚
           2016-2017年住生活發展專案主管(管理範疇6人)
           2018-2019年數據應用發展部主管(管理範疇25人)
​​​​​​​           2020-2021年業七區業務區主管(管理範疇100人)
​​​​​​​           2021年至今轉型長
​​​​​​​           2022年副董事長

資料來源：信義房屋提供、記者採訪整理         
 

▲41歲的周耕宇已婚，育有兩名就讀國小的子女。（圖／記者葉政勳攝）
▲41歲的周耕宇已婚，育有兩名子女。（圖／記者葉政勳攝）
【信義房屋董事長周耕宇完整專訪報導】

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