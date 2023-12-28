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室內設計1張Ａ4紙收15萬！裝修小白「不註記完工日」寬容害慘自己

▲好的室內設計師能兼顧預算、品質與舒適性，把陋室打造成舒適窩，但簽約時要特別留意，以免權益受損。（示意圖／取自Pexels）
▲好的室內設計師能兼顧預算、品質與舒適性，把陋室打造成舒適窩，但簽約時要特別留意，以免權益受損。（示意圖／取自Pexels）

記者徐銘穗/綜合報導

打造人生夢想屋，跨過買房門檻後，下一個難關是裝潢。好的室內設計師能兼顧預算、品質與舒適性，把陋室打造成頂級舒適屋，但中部一對母女找上新銳設計師裝修透天，一張A4極簡合約加註「不得洩漏或是任意轉予第三者」不合理條款，甚至也不註記完工日，母女原想不註記完工日是給室內設計師更充裕的時間，只是沒想到一時寬容，最後卻害慘了自己。

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事件經過是，當事母女原計畫明（2024）年1月租約結束後入住新房，早早與設計師談妥並簽約，「提供全套完整的室內設計施工設計圖，承攬費用為15萬元」，也在8月底用紙本討論風格，第一階段付款後，到了9月底，只收到3D示意圖，擔心怕來不及施工，數次溝通後無回應，而透過存證信函，提醒設計師在10月底提供設計圖面資料，若無法提供則終止。

▲當事合約僅一張Ａ4紙，並且押注「不得洩漏或是任意轉予第三者」的條款，業者認為不合理也不合法。（圖／住宅消保會提供）
▲當事合約僅一張Ａ4紙，並且加註「不得洩漏或是任意轉予第三者」的條款，不合理也不合法。（圖／住宅消保會提供）
結果設計師收到存證信函後才趕工提供圖檔，並以存證信函回覆「強調屋主要求的時間不合理，侵害了個人的勞動權益。」但最後提供的圖檔，被承攬工班發現很多地方沒有標尺寸、材質、連圖名都沒寫，很多圖都有缺漏根本難以施工，但設計師給圖檔後就斷聯了，僅要求盡快給付尾款，屋主只好向當地消保官申請調解。

屋主母女無奈表示，當初體諒設計師需要時間，同意未寫上完工日，卻忘了她們也有入住的時間壓力和成本，經存證信函通知後，設計師只傳來的電子圖檔，也不和他們溝通確認，只有提到錢，更讓她們心寒。

▲母女將收到的圖檔印出，但承攬工班發現很多地方沒有標尺寸、材質、連圖名都沒寫，很多圖都有缺漏根本難以施工。（圖／住宅消保會提供）
▲母女將收到的圖檔印出，但承攬工班發現很多地方沒有標尺寸、材質、連圖名都沒寫，很多圖都有缺漏根本難以施工。（圖／住宅消保會提供）
對此，住宅消保會顧問吳翃毅表示，很多民眾都是裝修小白，對於裝修都是一知半解，也無法對於設計師的回應能有所判斷，尤其是合約加註「不得洩漏或是任意轉予第三者」明顯失了公平，且理論上該條款並沒有效力，寫了也沒有用。

吳翃毅說明，不論是裝修設計承攬契約或是工程承攬契約，一定要載明清楚開工日及完工日資訊，且裝修設計承攬契約，包括平面配置圖、立面圖、剖面圖、水電配管圖及材料設備說明（尺寸、規格、品牌、型號、單價）等等相關圖說，還有工程預算書除了要提供電子pdf圖檔，一定還要提供A3紙本，並經雙方簽名或蓋章確認

屋主該如何自保？吳翃毅強調，「最好的方式，屋主和設計師都應建立自我保護機制，市面上也有不少公版合約書可以參考，若能以「住保履約」約定好所有事項，確保交易價金安全，則能降低後續產生糾紛的機率。

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