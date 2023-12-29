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一堆人來看房！台中95歲翁急哭了　兒女吵分家竟要賣他住55年透天

▲台中一名95歲老翁見一堆人來看房，才知兒女吵分家，竟要賣他住了55年的透天厝。圖非當事透天厝。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台中一名95歲老翁見一堆人來看房，才知兒女吵分家，竟要賣他住了55年的透天厝。圖非當事透天厝。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

台中南區一名95歲老翁近期因不斷有陌生人上門看房，才知居住的55年透天厝被放上售屋網，開價1398萬元，起因竟是兒女吵分家，老翁急哭澄清：「我沒有要賣房子。」還大罵兒女都是不肖子。但據悉該透天厝目前是登記在老翁三女兒名下，擅遺產繼承的律師蘇家宏分析，在法律上，老翁無法決定要不要買房子。

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《東森新聞》報導，95歲老翁不滿自己勤奮工作，努力養活一家7口，現在孩子大了，卻要把房子賣了。據悉，透天厝目前是登記在老翁三女兒名下。當事人女兒受訪表示，因媽媽中風住院多次，現在又住進加護病房，需要更多的錢，兄弟姊妹講好才賣屋，用以支付後續醫療和看護費，並強調賣屋後，不會讓爸爸沒地方住。

蘇家宏在臉書發表對此事看法，表示《民法》關於不動產所有權認定採取「登記主義」，要不要出售、出租或做其他處分行為，都是「所有權人」可以單獨決定。在這個事件中，老翁的三女兒是法律上認定的不動產所有權人，三女兒有權決定要不要出售，老翁不行，且因他是房屋「現使用人」，雖然要進屋內得獲他同意，但若房仲是受所有權人委託，原則上進入房屋不會有「無故」侵入住居之要件。

那麼老翁有辦法要回他的房子嗎？蘇家宏指出，雖然老翁說房屋其實是他的，在法律上可能用不肖條款撤銷贈與或是主張撤銷贈與的方式拿回，但據悉房子是「媽媽」以445萬的價錢賣給三女兒的，那麼這兩個方法應該都不可行，甚至房子之前可能登記在媽媽名下，那麼在法律上來說，房子可能從來不屬於老翁。

▲在法律上，只有房屋所有權人才能決定房子要不要賣。（示意圖／取自Pexels）
▲在法律上，只有房屋所有權人才能決定房子要不要賣。（示意圖／取自Pexels）
蘇家宏說明，就算爸爸主張借名登記，爸爸只能向三女兒提出返還房地的訴訟，在訴訟結束前，除非向法院聲請假處分，才能禁止三女兒過戶房地，但需要足夠的擔保金。

律師周念暉也發表對此事件看法，表示若父母生前贈與子女財產，過戶後發現子女不肖，可採兩法律行動，一是向子女請求扶養費，二是可主張撤銷贈與契約。此外，他也提醒，如果房屋是在被繼承人過世前兩年內過戶給法定繼承人，會被列入「遺產稅」而非贈與稅，必須併入資產總額裡面課遺產稅。

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