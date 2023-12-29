一堆人來看房！台中95歲翁急哭了　兒女吵分家竟要賣他住55年透天

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蘇家宏在臉書發表對此事看法，表示《民法》關於不動產所有權認定採取「登記主義」，要不要出售、出租或做其他處分行為，都是「所有權人」可以單獨決定。在這個事件中，老翁的三女兒是法律上認定的不動產所有權人，三女兒有權決定要不要出售，老翁不行，且因他是房屋「現使用人」，雖然要進屋內得獲他同意，但若房仲是受所有權人委託，原則上進入房屋不會有「無故」侵入住居之要件。
那麼老翁有辦法要回他的房子嗎？蘇家宏指出，雖然老翁說房屋其實是他的，在法律上可能用不肖條款撤銷贈與或是主張撤銷贈與的方式拿回，但據悉房子是「媽媽」以445萬的價錢賣給三女兒的，那麼這兩個方法應該都不可行，甚至房子之前可能登記在媽媽名下，那麼在法律上來說，房子可能從來不屬於老翁。
蘇家宏說明，就算爸爸主張借名登記，爸爸只能向三女兒提出返還房地的訴訟，在訴訟結束前，除非向法院聲請假處分，才能禁止三女兒過戶房地，但需要足夠的擔保金。
律師周念暉也發表對此事件看法，表示若父母生前贈與子女財產，過戶後發現子女不肖，可採兩法律行動，一是向子女請求扶養費，二是可主張撤銷贈與契約。此外，他也提醒，如果房屋是在被繼承人過世前兩年內過戶給法定繼承人，會被列入「遺產稅」而非贈與稅，必須併入資產總額裡面課遺產稅。