SBS只記得哀悼李善均！直接忘記緬懷拍戲60年的81歲癌逝邊希峰

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邊希峰1963年出道，拍戲拍了60多年，人生的一半都奉獻給演藝圈，他多半飾演男女主角的爺爺，代表作包含SBS《順風婦產科》、SBS《我的女孩 My Girl》、SBS《皮諾丘》等，他跟李善均也合作過MBC《白色巨塔》，是許多韓劇迷熟悉的臉孔。
李善均因為陷入吸毒、桃色風波，最後以結束生命收場，從出事到人生落幕，都帶給人們省思與打擊。他今年也有主演SBS的電視劇《權貴復仇》，原定受邀出席「SBS演技大賞」，如今天人永隔；眾明星自動發起穿著黑色正裝、表演、發表感演等形式，悼念演藝圈大前輩。
大家只記得李善均過世，卻沒人記得邊希峰也拍了許多SBS的電視劇，網友發起討論「SBS演技大賞應該得到追悼，但是沒得到追悼的演員（邊希峰）」，多數人也認為：「選擇性的追悼有點反感」、「對元老演員的差別待遇，這就是所謂公正水平」，反應熱列。
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