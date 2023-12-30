SBS演技大賞／眾明星悼念李善均　自願發起「穿黑色正裝」走紅毯

SBS只記得哀悼李善均！直接忘記緬懷拍戲60年的81歲癌逝邊希峰

▲邊希峰（左）今年9月因胰腺癌復發辭世，但大家只記得李善均的離去。（圖／翻攝SBS、鄭雨盛IG）
▲邊希峰（左）今年9月因胰腺癌復發辭世，但大家只記得李善均的離去。（圖／翻攝SBS、鄭雨盛IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓SBS電視台一年一度的「演技大賞」頒獎典禮昨（29）日圓滿落幕，眾星自發穿黑色正裝哀悼李善均朴星雄得獎發表感言時，也不忘跟弟弟喊話；去年拿到「最佳情侶」的《社內相親》金世正、安孝燮，也一起別上黑緞帶追悼故人；MAMAMOO成員華莎亦臨時更改表演獻給演藝圈大前輩；但網友卻發現，大家只顧著緬懷李善均，卻忘了將一生奉獻給戲劇的演員邊希峰，他已於今年9月癌逝，享壽81歲。

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▲金世正、安孝燮（左）頒獎時，一起別上黑緞帶悼念李善均。（圖／翻攝SBS演技大賞）
▲金世正、安孝燮（左）頒獎時，一起別上黑緞帶悼念李善均。（圖／翻攝SBS演技大賞）
「SBS演技大賞」每年會依照自家產出的電視劇，來頒發最佳男女主角、大獎、優秀戲劇等獎項。

邊希峰1963年出道，拍戲拍了60多年，人生的一半都奉獻給演藝圈，他多半飾演男女主角的爺爺，代表作包含SBS《順風婦產科》、SBS《我的女孩 My Girl》、SBS《皮諾丘》等，他跟李善均也合作過MBC《白色巨塔》，是許多韓劇迷熟悉的臉孔。

李善均因為陷入吸毒、桃色風波，最後以結束生命收場，從出事到人生落幕，都帶給人們省思與打擊。他今年也有主演SBS的電視劇《權貴復仇》，原定受邀出席「SBS演技大賞」，如今天人永隔；眾明星自動發起穿著黑色正裝、表演、發表感演等形式，悼念演藝圈大前輩。

大家只記得李善均過世，卻沒人記得邊希峰也拍了許多SBS的電視劇，網友發起討論「SBS演技大賞應該得到追悼，但是沒得到追悼的演員（邊希峰）」，多數人也認為：「選擇性的追悼有點反感」、「對元老演員的差別待遇，這就是所謂公正水平」，反應熱列。

▲邊希峰一生奉獻給戲劇，參演無數SBS的經典戲劇，卻直接被電視台遺忘，令網友感到氣憤。（圖／翻設theqoo）
▲邊希峰一生奉獻給戲劇，參演無數SBS的經典作品，卻直接被電視台遺忘，令網友氣憤。（圖／翻攝theqoo）
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