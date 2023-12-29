SBS演技大賞／眾明星悼念李善均 自願發起「穿黑色正裝」走紅毯
南韓電視台SBS每年底都會舉辦「演技大賞」頒獎典禮，今（29）日台灣時間晚間7點40分舉行，過世的李善均今年有主演SBS的電視劇《權貴復仇》，他原定受邀出席，如今天人永隔；眾明星自動發起穿著黑色正裝，以此悼念演藝圈大前輩。
記者陳雅蘭／綜合報導
「SBS演技大賞」每年會依照自家產出的電視劇，來頒發最佳男女主角、大獎、優秀戲劇等獎項，李帝勳《模範計程車2》、韓石圭《浪漫醫生金師傅3》、金泰梨《惡鬼》、金來沅《災後調查日誌2》、辛叡恩《花書生熱戀史》、金裕貞《與惡魔有約》、嚴基俊《7人的逃脫》、李善均《權貴復仇》等夯劇將角逐獎項。
根據韓媒報導，因為李善均過世的關係，SBS電視台有收到出席演員詢問「是否要穿黑色正裝出席」，最終並無硬性規定，眾明星自主穿上黑色禮服走紅毯，以此表達對李善均的尊敬；除了鄭智安、李聖經、李佳妍、卞仲熙等演員，其他人包含：陳善奎、李準、李帝勳、金泰梨、金裕貞、金度勳等人，都以黑色正裝出席。
今晚的主持人由申東燁、金裕貞擔任，申東燁中午參加完李善均的出殯奠禮後，再趕去電視台準備典禮，工作態度十分敬業。
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