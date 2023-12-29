SBS演技大賞／MAMAMOO華莎為了李善均臨時改表演 李聖經眼眶泛淚
南韓電視台SBS一年一度的「演技大賞」頒獎典禮今（29）日登場，MAMAMOO成員華莎擔任表演嘉賓，臨時為了已故的李善均更改表演內容，以此悼念演藝圈大前輩，令台下的李帝勳、金泰梨、李聖經等人的表情凝重，眼眶泛淚。
記者陳雅蘭／綜合報導
華莎晚間以黑色斜肩禮服示人，據悉她取消原本的性感表演，臨時更改曲目演唱近5分鐘的《LMM》，歌詞觸動全場藝人。主持人申東燁也解釋：「近來演藝圈出現遺憾的事，華莎也因此臨時改變了她的表演。」接著表示這是他認為最觸動所有人心的舞台演出。
根據韓媒報導，因為李善均過世的關係，SBS電視台有收到出席演員詢問「是否要穿黑色正裝出席」，最終並無硬性規定，眾明星自主穿上黑色禮服走紅毯，以此表達對李善均的尊敬；除了鄭智安、李聖經、李佳妍、卞仲熙等演員，其他人包含：陳善奎、李準、李帝勳、金泰梨、金裕貞、金度勳等人，都以黑色正裝出席。
「SBS演技大獎」每年會依照自家產出的電視劇，來頒發最佳男女主角、大獎、優秀戲劇等獎項，李帝勳《模範計程車2》、韓石圭《浪漫醫生金師傅3》、金泰梨《惡鬼》、金來沅《災後調查日誌2》、辛叡恩《花書生熱戀史》、金裕貞《與惡魔有約》、嚴基俊《7人的逃脫》、李善均《權貴復仇》等夯劇將角逐獎項。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁