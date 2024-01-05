崑山科大餐飲系學生獲江振誠肯定 入職米其林餐廳

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業界師資是技職學校重要的授課資源，授予學生職場上的技能與態度，並延續專業訓練至職場持續提升與深化，崑大餐飲系畢業生徐珮慈畢業於高雄市立三民家商，在高教深耕經費挹注下，在崑大就讀餐飲期間參與多場國內外競賽之培訓，擴展餐飲內外場實務經驗。
此外，徐珮慈因在校時期協助江振誠主廚進行廚藝示範課程，也獲得青睞，畢業後進入RAW餐廳工作，在外場協助服務工作半年後，轉入內場廚房，協助冷菜製作及出餐。對於進入米其林餐廳，她充滿興奮與熱忱，表示很慶幸出社會第一份工作來到了RAW，從最基礎做起，學到的不只是料理技巧，更多的是處理事務的細節跟工作的心態。
另一位入職RAW餐廳的學生施頤畢業於高雄中山工商，在崑大餐飲系就讀期間也參與廚藝選手培訓並於競賽得獎，曾獲2021年環太平洋國際廚藝大賽金牌、2018年老母雞實用料理大賽銀牌，更透過高教深耕補助，於2018年至新加坡海外實習一年，在當地餐廳「Two Chefs Bar」擔任內場助廚的工作，累積實戰經驗。
由於對西式廚藝充滿熱情，施頤畢業後也進入RAW的熱廚，至今已一年半，施頤表示：「花了快半年的時間才慢慢能適應在工作環境中的各種挑戰，由於每季更換菜單，叫貨、前製備、出餐流程配合都是從零開始的大挑戰，在RAW的工作講求高度團隊合作，每位成員都需要協助處理團隊中的問題，也在過程中逐漸累積經驗，感到收穫良多。」
校長李天祥表示，該校積極延攬優秀業界師資、引進最新學習設備，為學生爭取學習資源，豐富的業界師資能讓學生汲取經驗、了解職場需求，並獲得加入優秀團隊的機會，學習並實踐更高水準的專業技巧。餐飲系畢業生能獲得國際名廚的肯定，並在知名餐廳嶄露頭角，是對崑大學生的鼓勵，更激勵餐飲系的年輕學子們，繼續追逐夢想，為餐飲產業注入更多的活力與創意。