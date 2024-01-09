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爭鮮聯名麻辣鍋！買一送一隱藏優惠　壽司郎「松葉蟹砍半價」40元

▲迴轉壽司爭鮮聯名老四川巴蜀麻辣燙，開賣3款麻辣鍋壽司；古亭店改裝開幕「買一送一」隱藏優惠！台灣壽司郎放大絕，感蟹祭回饋「松葉蟹砍半價」只要40元。（圖／爭鮮餐飲提供）
▲迴轉壽司爭鮮聯名老四川巴蜀麻辣燙，開賣3款麻辣鍋壽司；古亭店改裝開幕「買一送一」隱藏優惠！台灣壽司郎放大絕，感蟹祭回饋「松葉蟹砍半價」只要40元。（圖／爭鮮餐飲提供）

記者蕭涵云/綜合報導

迴轉壽司控出動！爭鮮出奇招聯名麻辣鍋名店「老四川巴蜀麻辣燙」，火熱開賣3款辣味壽司；《NOWnews今日新聞》幫大家挖出「買一送一」隱藏優惠，古亭店改裝開幕北海道厚鮮干貝「1+1貫」優惠價60元、鮮蝦壽司「2+1貫」才30元！台灣壽司郎也放大絕，感蟹祭回饋「松葉蟹砍半價」只要40元。

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看好國人熱愛吃麻辣鍋，爭鮮出奇招聯名麻辣鍋名店「老四川巴蜀麻辣燙」，即日起至3月3日，於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS全台門市，火熱開賣3款辣味壽司！主打「三香三椒三料及七滋八味九雜」川味秘方的老四川，以正宗巴蜀麻辣鍋站穩一席之地。

▲老四川標榜是從哈爾濱帶回的獨創川味秘方，很受高雄等南部民眾歡迎。（圖／翻攝老四川官方臉書）
▲「老四川巴蜀麻辣燙」主打「三香三椒三料及七滋八味九雜」川味秘方。（圖／翻攝老四川官方臉書）
與爭鮮創意打造麻辣川味醬香壽司端上桌，「酸辣比目魚邊鰭」以酸辣醬、藤椒酸菜配搭滑順口感的比目魚，有夠開胃；老四川正宗巴蜀麻辣風味的「香辣胡麻松阪豬」，將炙燒松阪豬融合蒜香與香辣胡麻，還撒上油條碎粒，細心重現麻辣鍋老饕最愛的組合，就像剛涮好肉片、沾了醬料後放在飯上一起吃一樣；而「紅祥辛拌蝦」則以熟蝦仁拌入獨家香辣醬，鮮香醇辣好涮嘴。

▲爭鮮X老四川3款辣味餐點，酸辣比目魚邊鰭、紅祥辛拌蝦、香辣胡麻松阪豬。（圖／爭鮮餐飲提供）
▲爭鮮X老四川3款辣味餐點，酸辣比目魚邊鰭、紅祥辛拌蝦、香辣胡麻松阪豬。（圖／爭鮮餐飲提供）
迎接新年，同時研發3款「甜」壽司來討個喜氣，濃醇花生醬搭配燒炙軟嫩澳洲和牛的「好事花生牛」，象徵好事連連；「甜蜜燻鮭干貝」用上龍眼蜜融合燻鮭、干貝，鹹甜滋味很對國人胃口；而「大橘大利」則把費工甜點端上桌，在柑橘表面燒炙出焦糖香，吃得到香甜、萬事吉利寓意。

即日起至3月3日，於爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS全台門市單筆消費滿600元，並持用餐發票至「老四川」全台門市內用滿850元，可免費獲得430ml烏梅汁1瓶。

▲討喜甜壽司也來報到，由上至下：好事花生牛、大橘大利、甜蜜燻鮭干貝，即將迎接新年吃甜討吉利。（圖／爭鮮餐飲提供）
▲討喜甜壽司也來報到，由上至下：好事花生牛、大橘大利、甜蜜燻鮭干貝，即將迎接新年吃甜討吉利。（圖／爭鮮餐飲提供）
而爭鮮古亭店改裝新開幕，祭出「買一送一」限店隱藏優惠，1月8日至1月14日，內用北海道厚鮮干貝「1+1貫」優惠價60元；1月15日至1月21日，內用鮮蝦壽司「2+1貫」優惠價30元；1月22日至1月28日，內用焦糖鮭魚「1+1貫」優惠價40元。幫大家加菜還能省荷包，壽司控們可要好好把握。

▲壽司郎40週年大感蟹季！9款螃蟹全出籠，「松葉蟹砍半價」40元、鮭魚20元超狂請客。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
▲壽司郎40週年大感蟹季！9款螃蟹全出籠，「松葉蟹砍半價」40元、鮭魚20元超狂請客。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）
📌壽司郎40週年大感蟹季！「松葉蟹砍半價」40元、鮭魚20元超狂請客
歡慶壽司郎40週年，2024一月大方回歸睽違一年的「感蟹祭」，1月10日起期間限定9款螃蟹全出籠，包括「蟹膏蟹肉海苔包」40元、⁣「蟹膏軍艦」40元，還有⁣鐵粉最愛的「螃蟹奶油可樂餅」60元，大啖「生松葉蟹」、「⁣辣醬軟殼蟹」、「⁣蟹肉蟹膏鮭魚卵軍艦」都只要60元⁣。

最狂的是，今年「水煮松葉蟹」直接砍半價只要40元，超值美味怎麼能錯過！另有「大生松葉蟹＆蟹膏蟹肉」120元、還有「濃厚蟹肉味噌拉麵」140元，號召螃蟹控一起吃爆了。

▲集滿 10 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 小提包」乙組。（圖／台灣壽司郎提供）
▲集滿 10 點可兌換「壽司郎.間諜家家酒 小提包」乙組。（圖／台灣壽司郎提供）
同時間還祭出國人最愛的「炙烤鮭魚腹」每貫20元、「炙烤半生鮪魚」60元可以吃⁣，簡直瘋狂請客耶！甜點控還能一起開吃焙茶季，60元就能吃到「丸久小山園焙茶霜淇淋」、「焙茶牛奶綜合霜淇淋」，好多鐵粉已經嗆聲「馬上預約了」、「每年最期待」。今天更是壽司郎x間諜家家酒！最後一波「小提包」兌換首日，安妮亞鐵粉們把握時間開搶。

獨／壽司郎感蟹季「松葉蟹砍半價」40元、鮭魚20元：40週年大請客

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