爭鮮聯名麻辣鍋！買一送一隱藏優惠　壽司郎「松葉蟹砍半價」40元

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與爭鮮創意打造麻辣川味醬香壽司端上桌，「酸辣比目魚邊鰭」以酸辣醬、藤椒酸菜配搭滑順口感的比目魚，有夠開胃；老四川正宗巴蜀麻辣風味的「香辣胡麻松阪豬」，將炙燒松阪豬融合蒜香與香辣胡麻，還撒上油條碎粒，細心重現麻辣鍋老饕最愛的組合，就像剛涮好肉片、沾了醬料後放在飯上一起吃一樣；而「紅祥辛拌蝦」則以熟蝦仁拌入獨家香辣醬，鮮香醇辣好涮嘴。
迎接新年，同時研發3款「甜」壽司來討個喜氣，濃醇花生醬搭配燒炙軟嫩澳洲和牛的「好事花生牛」，象徵好事連連；「甜蜜燻鮭干貝」用上龍眼蜜融合燻鮭、干貝，鹹甜滋味很對國人胃口；而「大橘大利」則把費工甜點端上桌，在柑橘表面燒炙出焦糖香，吃得到香甜、萬事吉利寓意。
即日起至3月3日，於爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS全台門市單筆消費滿600元，並持用餐發票至「老四川」全台門市內用滿850元，可免費獲得430ml烏梅汁1瓶。
而爭鮮古亭店改裝新開幕，祭出「買一送一」限店隱藏優惠，1月8日至1月14日，內用北海道厚鮮干貝「1+1貫」優惠價60元；1月15日至1月21日，內用鮮蝦壽司「2+1貫」優惠價30元；1月22日至1月28日，內用焦糖鮭魚「1+1貫」優惠價40元。幫大家加菜還能省荷包，壽司控們可要好好把握。
壽司郎40週年大感蟹季！「松葉蟹砍半價」40元、鮭魚20元超狂請客
歡慶壽司郎40週年，2024一月大方回歸睽違一年的「感蟹祭」，1月10日起期間限定9款螃蟹全出籠，包括「蟹膏蟹肉海苔包」40元、「蟹膏軍艦」40元，還有鐵粉最愛的「螃蟹奶油可樂餅」60元，大啖「生松葉蟹」、「辣醬軟殼蟹」、「蟹肉蟹膏鮭魚卵軍艦」都只要60元。
最狂的是，今年「水煮松葉蟹」直接砍半價只要40元，超值美味怎麼能錯過！另有「大生松葉蟹＆蟹膏蟹肉」120元、還有「濃厚蟹肉味噌拉麵」140元，號召螃蟹控一起吃爆了。
同時間還祭出國人最愛的「炙烤鮭魚腹」每貫20元、「炙烤半生鮪魚」60元可以吃，簡直瘋狂請客耶！甜點控還能一起開吃焙茶季，60元就能吃到「丸久小山園焙茶霜淇淋」、「焙茶牛奶綜合霜淇淋」，好多鐵粉已經嗆聲「馬上預約了」、「每年最期待」。今天更是壽司郎x間諜家家酒！最後一波「小提包」兌換首日，安妮亞鐵粉們把握時間開搶。