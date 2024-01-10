麥當勞「雞塊買10送10」剩7天！免費送漢堡　「漢堡+玉米湯」79元

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麥當勞歡樂送即日起至2024年1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
📌麥當勞APP買套餐「免費送漢堡」！「漢堡＋玉米湯」79元
麥當勞APP本週全新優惠上架，即日起至1月14日，買超值全餐免費送吉事漢堡或金黃地瓜條；還祭出2組79元精選優惠餐，「麥香魚＋小杯玉米湯」、「麥香雞＋小杯玉米湯」都只要79元；另有「大麥克＋中杯可口可樂」99元優惠。提醒大家，每券限兌換一次，單筆交易限用一張，僅限於餐廳內使用。
📌漢堡王漲價但小華堡「降價35元」！12款「買一送一」優惠券吃到2月16日
漢堡王2024調整菜單，一次漲價17項「最多貴20元」，但招牌小華堡竟大方「降價35元」。原常態「145元小華堡套餐」，全新升級為「雙層小華堡套餐」，相當於多了一片火烤牛肉(小)，但新價格維持不變；換言之，可說是將雙層小華堡套餐一次大幅「降價35元」；並在超省系列中，也納入全新小華堡套餐還「便宜16元」。
而從去年底開跑的「冬季優惠券」，原訂吃到2月15日；今漢堡王也同步宣告，包括最受歡迎的12款「買一送一」等好康，優惠券照吃、不用補差額。包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也「買一送一」，還有飲料則是大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款「買一送一」。