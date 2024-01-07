選舉日8大速食優惠一覽！麥當勞12款買一送一、必勝客大披薩199元

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麥當勞歡樂送即日起至1月16日或送完為止，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠代碼「10NUG」，可享10塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買一送一（5擇1）優惠。
提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動僅限麥當勞歡樂送服務，其他外送平台Uber Eats、Foodpanda不適用。
麥當勞APP全球版全新「7款買一送一」優惠，即日起至1月7日，包括金黃地瓜條、勁辣香雞翅（一份兩塊）、經典美式咖啡（熱）、中杯指定飲料（可口可樂／可口可樂zero／雪碧／檸檬風味紅茶）都可以「買一送一」。提醒大家，每券限兌換一次，單筆交易限用一張，僅限於餐廳內使用。
📌必勝客：7款大披薩199元！「3個大披薩」888元
必勝客新年「超值必勝嗑」，即日起至1月19日前，限平日外帶「7款13吋大披薩199元」！包括全新經典三重起司、黃金咖哩海鮮、四小福、日式照燒雞、羅勒青蔬、夏威夷、雙層美式臘腸，多達7種口味可選，13吋大披薩通通只要199元，還能限時加碼「免費升級」薄脆餅皮好康。
提醒大家，必勝客從1月9日起將「羅勒青蔬」口味將調整為「五辛奶素」；且優惠1月12日不適用。記者還發現，去年通常也會在優惠陣容的「熱帶鳳梨鮮蝦」，這次沒有在好康名單中，消費者購買前再多留意。
而必勝客PK APP年終超值優惠，即日起至1月8日前倒數2天，3個大比薩只要888元！雖然有限定活動口味，但連年末限定「炙烤大蝦嫩牛比薩」也能選購。
📌漢堡王：12款「買一送一」！爽吃4款99元套餐
漢堡王冬季優惠券，即日起至2月15日超狂12款「買一送一」，包括小華堡（原味）、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡共4款漢堡都「買一送一」；雞塊買4送4、洋蔥圈(小)和薯條(中)也買一送一，而大杯飲料可樂、七喜、激浪、橘子汽水、檸檬紅茶5款都是「買一送一」，爽吃到2024年。
📌肯德基爺爺請吃99元炸雞套餐！「2蛋塔＋雙色QQ球＋綠茶」才79元
肯德基爺爺不藏私、自爆隱藏優惠！即日起至1月22日，網路訂餐限定、預定快取或外送，「原味蛋塔＋金燦鹽之花可可蛋塔＋雙色QQ球＋小杯綠茶」竟然只要79元（原價179元），現省100元大鈔；即日起至12月20日，於肯德基門市以悠遊卡功能付款或肯德基線上點餐、以悠遊付付款，並告知門市／線上輸入優惠代碼「13423」，可享外帶或內用優惠，爽吃「炸雞＋2蛋撻＋紅茶」才99元（原價196元），殺近5折優惠吃一整年。
📌頂呱呱「6炸雞299元」！3組新春優惠套餐
頂呱呱最早釋出2024年新春優惠，即日起至1月14日開吃限定3款「開啟好雞運」優惠餐，預料會是最搶手的「新春6塊雞餐」主打經典台式薄皮嫩雞，爽吃「原味炸雞3塊＋3支原味雞腿」特價299元（原價360元），提醒大家，原味炸雞部位恕不指定；原味炸雞每塊可＋9元升級辣味炸雞。
而「炎上雞翅新春餐」大啖「辣味炸雞2塊＋辣味雞翅4支」也是特價299元（原價358元）；「滿福雞塊新春餐」則是「阿勇雞塊24塊＋可樂系列(M)2杯」，搭配獨家田園醬，特價199元（原價330元），而且套餐可樂還可升級更換大杯或其他飲品，現省131元。
📌摩斯漢堡：聯名《航海王》週邊24款！大杯咖啡46杯2024元
摩斯漢堡聯名《航海王》開賣魯夫肉餅！摩斯漢堡聯名《航海王》開賣「燒肉饗宴珍珠堡」及「漁人蝦貝雙鮮堡」雙堡，還有魯夫「黃金炸肉餅」！更打造紙杯、紙袋等限定包裝，以及雙面漁夫帽、皮革零錢包、保溫杯、T恤等9款聯名週邊，一次整理全系列24款；只要消費就能「免費拍貼」。
即日起至1月14日，摩斯漢堡推出爽吃V型薯條、方塊薯餅、夯地瓜等美味點心的「陪你倒薯餐」優惠價109元，還有大啖超級大麥海洋珍珠堡、
📌壽司郎下午茶隱藏優惠！「4款必吃壽司＋烏龍麵」170元
台灣壽司郎默默推出下午茶套餐，每週一至週五14:00～16:30，推出平日限定、僅供內用的下午茶套餐，大啖生鮭魚、鮪魚、赤蝦、玉子4款人氣壽司各一貫，再搭配放滿天婦羅麵衣的烏龍麵，「4款必吃壽司＋烏龍麵」只要170元，掀起鐵粉瘋傳。
📌藏壽司「開運鮮饗」40元起！3款金爆巧克力甜點
藏壽司新年推出「開運鮮饗」開運三品，爽吃炙烤明太子鮭魚、鮮蝦佐石澤沙拉醬、蟹風味棒鮮蝦手卷，都只要40元就能滿足；1月9日起還將一次推出3款金爆巧克力甜點，包括濃黑70%巧克力蛋糕、巧克力泡芙塔、爆爆焦糖莓果巧克力聖代，收服甜點控。