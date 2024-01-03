麥克雞塊回不去！麥當勞證實「換天然澱粉」：形狀不變、熱量變低

摩斯漢堡聯名《航海王》開賣魯夫肉餅！週邊24款一次看：免費拍貼

▲摩斯漢堡聯名《航海王》開賣燒肉饗宴珍珠堡、漁人蝦貝雙鮮堡、魯夫「黃金炸肉餅」！打造漁夫帽、零錢包、T恤等聯名週邊及限定包裝，消費還能與海賊王免費拍貼，一次整理全系列24款。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡聯名《航海王》開賣燒肉饗宴珍珠堡、漁人蝦貝雙鮮堡、魯夫「黃金炸肉餅」！打造漁夫帽、零錢包、T恤等聯名週邊及限定包裝，消費還能與海賊王免費拍貼，一次整理全系列24款。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

摩斯漢堡聯名《航海王》開賣「燒肉饗宴珍珠堡」及「漁人蝦貝雙鮮堡」雙堡，還有魯夫「黃金炸肉餅」！更打造紙杯、紙袋等限定包裝，以及雙面漁夫帽、皮革零錢包、保溫杯、T恤等9款聯名週邊，一次整理全系列24款給大家，1月5日開賣，而且只要消費就能「免費拍貼」，海賊王迷們出動冒險了！

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摩斯漢堡2024重磅聯名目本超人氣動畫《航海王》，一月中旬還將以北海道經典鐵板烤肉料理為原型，打造「燒肉饗宴珍珠堡」及「漁人蝦貝雙鮮堡」雙堡新菜。還為愛吃肉的魯夫打造了「黃金炸肉餅」！並將西門成都店變身成航海王主題店鋪。

▲摩斯漢堡一月中旬開賣新款漢堡，和《航海王》主角們一起吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡一月中旬開賣新款漢堡，和《航海王》主角們一起吃。（圖／記者蕭涵云攝）
特調醬料醃漬牛肉片以鐵板高溫翻炒後，與酥炸南瓜、香煎櫛瓜、洋蔥、青生菜等時蔬堆疊在米漢堡內，「燒肉饗宴珍珠堡」肉香四溢；「漁人蝦貝雙鮮堡」則將嚴選優質帆立貝裹上特製麵衣，酥炸至金黃酥脆，再配上能吃到完整Q彈蝦肉的黃金蝦排，並加入奶油燉菜醬料，雙海鮮主菜好豪華。

▲魯夫「黃金炸肉餅」及黃金點心盒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲魯夫「黃金炸肉餅」及黃金點心盒。（圖／記者蕭涵云攝）
📌2款紙杯、2款杯套、2款紙袋、1款黃金點心盒限定包裝、
摩斯漢堡這次聯名目本超人氣動畫《航海王》，總共打造6款限定包裝，有2款紙杯、2款杯套、大小2款紙袋，還有1款紅色寶藏箱的黃金點心盒超華麗，不用多花錢就能拿到主角造型的包裝，鐵粉們要收集吧。

▲《航海王》限定包裝有紙杯、杯套、紙袋，相當有誠意。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《航海王》限定包裝有紙杯、杯套、紙袋，相當有誠意。（圖／記者蕭涵云攝）
📌2款「航海王聯名款T恤」699元
摩斯漢堡聯名「航海王聯名款T恤」，採舒適精梳棉製作，不分尺寸、黑白兩色。黑色款背面印有航海王經典角色，正面為原始漫畫畫風呈現「ONE PIECE」字樣；白色款正面以極簡風格壓印航海王經典旗幟標誌，背面為3位高人氣角色魯夫、索隆、香吉士，並融入 MOS 山海日色彩，在身上展開華麗的冒險。

▲《航海王》聯名漁夫帽、摩斯卡、帆布袋等週邊一次上身。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《航海王》聯名漁夫帽、T恤、環保杯、帆布袋等週邊一次上身。（圖／記者蕭涵云攝）
📌「航海王聯名摩斯卡」100元
熱愛航海王的摩斯漢堡鐵粉們必收！「航海王聯名摩斯卡」單售100元，印上藏寶圖與草帽一行人的剪影，相當經典。

▲「航海王聯名摩斯卡」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「航海王聯名摩斯卡」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌「航海王帆布袋」加購價149元
以聯名T恤圖案延伸打造的「航海王帆布袋」，黑底印刷上白色漫畫風格，尺寸為長45cmX高47cmX寬13cm。凡消費超級大麥米漢堡系列指定套餐，即享 149 元加價購（原價 299 元）。

▲摩斯漢堡聯名《航海王》全系列週邊商品。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡聯名《航海王》全系列週邊商品。（圖／記者蕭涵云攝）
📌「航海王雙面漁夫帽」加購價299元
雙色雙面的「航海王雙面漁夫帽」，黑面是草帽及ONE PIECE字樣刺繡，藍面則為經典電話蟲印花，同步日本摩斯同款聯名設計。凡消費超級大麥米漢堡系列指定套餐，即享 299 元加價購（原價 699 元）。

📌「航海王皮革零錢包」加購價499元
實用的「航海王皮革零錢包」，正反壓印航海王及專屬剪影，小巧的皮革零錢包是L型開口的拉鍊設計，裡面有隔層內袋能分別收納鈔票與零錢，很貼心。凡消費超級大麥米漢堡系列指定套餐，即享 499 元加價購（原價 799 元）。

📌「航海王皮革證件套」加購價499元
擁有兩面收納功能的「航海王皮革證件套」，採魚人島篇魯夫懸賞金海報設計，有防干擾設計的雙面卡片層，方通勤族擺放常用證件或悠遊卡等需求。凡消費超級大麥米漢堡系列指定套餐，即享 499 元加價購（原價 799 元）。

▲零錢包與證件套都使用頭層牛皮製作。（圖／記者蕭涵云攝）
▲零錢包與證件套都使用頭層牛皮製作；還有6款手機支架。（圖／記者蕭涵云攝）
📌2款「航海王手提保溫杯」加購價699元​​​​​​​
擁有藍白2款的 「航海王手提保溫杯」，採用 304 不鏽鋼材質及陶瓷塗層製做，杯身則是膠感烤漆質感，拿取時不易滑落，杯蓋上還有隱藏式手把，方便隨身攜帶，還附贈「大小吸管組＋吸管清潔刷＋防滑底座」貼心小物一組。凡消費 MOS Café 系列任一杯，即享 699 元加價購（原價 999 元）。

📌早鳥預購免費加贈！6款「航海王手機支架盲袋」1/15起加購價​​​​​​​69元
擁有經典人氣角色魯夫、索隆、娜美、騙人布、香吉士、喬巴共6款的「航海王手機支架盲袋」，可隨意摺疊彎曲支撐手機，或作為耳機線收納使用，隨機出貨。

1月5日至1月14日早鳥預購聯名週邊商品，即免費加贈1個，數量有限贈完為止；但預購帆布袋無加贈。1月15日起則可享加價購 ​​​​​​​69 元（原價 99 元）。

▲「航海王聯名拍貼機」消費就可免費拍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「航海王聯名拍貼機」消費就可免費拍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲消費就免費拍貼實在太寵粉啦。（圖／記者蕭涵云攝）
▲消費就免費拍貼實在太寵粉啦。（圖／記者蕭涵云攝）
📌「航海王聯名拍貼機」消費就能「免費拍貼」
摩斯漢堡不只把台北西門成都店打造成航海王主題店鋪，還擺設了一台《航海王》拍貼機，消費者只要在店裡消費指定新品套餐或航海王聯名商品，就可以憑單筆消費發票，獲得「拍貼機代幣」1枚，體驗和《航海王》主角們拍照的樂趣。

📌買雙人套餐送「航海王聯名禮品袋
摩斯漢堡這次還有一款隱藏版不織布提袋，只要購買指定雙人套餐就能免費贈送，熱血紅色造型印有魯夫和喬巴的身影，實在好特別，鐵粉也不要錯過了。

▲摩斯漢堡西門成都店限定店裝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲摩斯漢堡西門成都店限定店裝。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《航海王》陪大家吃摩斯漢堡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲《航海王》陪大家吃摩斯漢堡。（圖／記者蕭涵云攝）

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