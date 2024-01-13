獨／帥過頭料桃園4縣市2024房價鐵定漲　嘉義靠台積電「大爆炸」

獨／月薪3萬照炒房！台中男擁11屋「月收租12萬」　身家6千萬徵友

▲38歲的「台中一劉」，27歲、平均月薪3萬元時看了帥過頭的YouTube影片，就開始投資房地產，11年來擁11間房，月收租12萬元。（圖／台中一劉提供）
▲38歲的「台中一劉」，27歲、平均月薪3萬元時看了帥過頭的YouTube影片，就開始投資房地產，11年來擁11間房，月收租12萬元。（圖／台中一劉提供）

記者徐銘穗/綜合報導

近期房市熱話，月薪3萬元的作業員利用信貸及保單質借湊頭期款，買下1200萬元預售屋，細算後才發現自己其實還不起。月薪3萬元真的買不起房嗎？《NOWnews今日新聞》獨家訪問綽號「台中一劉」的38歲職業投資客，他自曝27歲、月薪3萬元時，把保險、定存全解約，用僅有的6萬元開始買房，至今11年，目前擁有11間房，月收租金12萬元，買房只需1小時。

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38歲的「台中一劉」表示，自己是朝陽科大工業設計肄業，因提前2年「畢業」，也比旁人早2年進社會，27歲時擔任Apple外包的神秘客，探查iPhone等Apple產品各直營、特約通路，銷售員實際解說與購買流程是否合格，11年前底薪2萬6000元，加獎金最高3萬3000元，平均月薪約3萬元。

11年前受「帥過頭」啟發　6萬資金ALL IN買第一間房

他說，27歲時「帥過頭」開始出現在電視上，其房地產投資方式引起他的注意，花了一整周的時間一直看帥過頭的YouTube影片，確認要買「中古屋」、「公寓2樓」條件後，開始在591、樂屋等各大房屋出售平台搜房，也將保險、定存全解約，湊出6萬元的買房基金。

▲帥過頭預測4縣市2024房價鐵定漲，目前全台房子賣到第2差的嘉義縣，在台積電效應加持下，房價會大爆炸。（圖／翻攝《地產詹哥老實說》）
▲「台中一劉」11年前受到帥過頭啟發，27歲時、月薪3萬元就買下第一間房，開啟房地產投資人生。（圖／翻攝《地產詹哥老實說》）
實際看房3天，「台中一劉」相中一間「開價188萬元的公寓2房」，將身上僅有的6萬元ALL IN下斡旋，最後和屋主談了3小時，以158萬元成交，火速找代書完成簽約買房流程。他說，當時房款「2信貸、8房貸」，幾乎全額貸買房，敢把所有的錢、6萬元全砸進去是「賭徒理論」，認為自己27歲還年輕，且買房比創業好，就算失敗了也至少有間房，拿來出租或轉售都好。

他說，當時第一間房貸款一個月要繳3萬2000元，出租1萬元，3萬元月薪剩5000~8000元能用，幸好住家裡不用繳房租，但連續18個月每天只吃2餐，都吃50元便當，「交際應酬更是空白」。但「台中一劉」不以此為苦，認為這18個月等於強迫自己儲蓄，「買房最難是第一間」，跨出那一步就會海闊天空。

爸媽看第一間成功了　跟著一起買房

「台中一劉」說，第一間撐過18個月後，爸媽看到有錢賺，就想出錢跟著買房，他們同樣在房屋銷售網上找房，看到台中中區大誠街、屋齡39年的電梯4樓房，屋主開價90萬元自售，看房當天有3、4組約8到9人塞在15坪房裡，離開後半小時打給屋主議價，因為實在太熱門，1小時光速以90萬元成交並完成簽約。

不過，該物件屋齡太老、電梯燈光閃爍、走廊黑漆漆且戶數過多，過戶完沒多久媽媽就後悔要轉賣，因房地合一稅2016年才上路，當年沒有房地合一稅的壓力，該物件沒整理就拋售，3個月後賣153萬元，扣稅後媽媽3個月淨賺50萬元，只是該屋之後又過了2手，短短9個月就從90萬元變230萬元，漲幅破155%，讓他有點懊悔脫手太早。

▲公寓房型因沒被公設吃掉太多空間，實坪較大頗受歡迎，若位在捷運站附近房價表現都不俗。（圖／資料照片）
▲台中一劉說自己買房標的，鎖定中古屋，早期以公寓2樓為主，但現今公寓2、3樓都買不到了，要往上買到4、5樓。（示意圖／資料照片）
「台中一劉」說，他投資房產11年來，經手超過30多間房，目前手中有11間房，包含台中市3間公寓3房、7間東海電梯套房，及台南善化1間電梯3房，每個月收租金12萬元，其中3間公寓3房與電梯3房一年房屋稅不用6000元，7間中古套房因定現值低於10萬都免房屋稅，若全部賣掉變現，可回收約6000萬元資金。

▲他曬出11張房屋所有權狀，證明財力。（圖／台中一劉提供）
▲他曬出11張房屋所有權狀，證明財力。（圖／台中一劉提供）
而38歲的「台中一劉」目前仍是黃金單身漢，認了自己長期專注買中古屋，生活圈都是房仲、代書與屋主，較少有機會結識異性。他大方公開自己身高171公分、體重90公斤，名下有11間房，是名職業房產投資客，歡迎對他感興趣的女生加個賴，LINE ID是「nokia7600」，給彼此一個認識的機會。

▲他說自己身高171公分、體重90公斤，名下有11間房，公開徵友。（圖／台中一劉提供）
▲他身高171公分、體重90公斤，名下有11間房，公開徵友。（圖／台中一劉提供）
【解密房地產投資客】

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