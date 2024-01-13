獨／月薪3萬照炒房！台中男擁11屋「月收租12萬」　身家6千萬徵友

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11年前受「帥過頭」啟發 6萬資金ALL IN買第一間房
他說，27歲時「帥過頭」開始出現在電視上，其房地產投資方式引起他的注意，花了一整周的時間一直看帥過頭的YouTube影片，確認要買「中古屋」、「公寓2樓」條件後，開始在591、樂屋等各大房屋出售平台搜房，也將保險、定存全解約，湊出6萬元的買房基金。
實際看房3天，「台中一劉」相中一間「開價188萬元的公寓2房」，將身上僅有的6萬元ALL IN下斡旋，最後和屋主談了3小時，以158萬元成交，火速找代書完成簽約買房流程。他說，當時房款「2信貸、8房貸」，幾乎全額貸買房，敢把所有的錢、6萬元全砸進去是「賭徒理論」，認為自己27歲還年輕，且買房比創業好，就算失敗了也至少有間房，拿來出租或轉售都好。
他說，當時第一間房貸款一個月要繳3萬2000元，出租1萬元，3萬元月薪剩5000~8000元能用，幸好住家裡不用繳房租，但連續18個月每天只吃2餐，都吃50元便當，「交際應酬更是空白」。但「台中一劉」不以此為苦，認為這18個月等於強迫自己儲蓄，「買房最難是第一間」，跨出那一步就會海闊天空。
爸媽看第一間成功了 跟著一起買房
「台中一劉」說，第一間撐過18個月後，爸媽看到有錢賺，就想出錢跟著買房，他們同樣在房屋銷售網上找房，看到台中中區大誠街、屋齡39年的電梯4樓房，屋主開價90萬元自售，看房當天有3、4組約8到9人塞在15坪房裡，離開後半小時打給屋主議價，因為實在太熱門，1小時光速以90萬元成交並完成簽約。
不過，該物件屋齡太老、電梯燈光閃爍、走廊黑漆漆且戶數過多，過戶完沒多久媽媽就後悔要轉賣，因房地合一稅2016年才上路，當年沒有房地合一稅的壓力，該物件沒整理就拋售，3個月後賣153萬元，扣稅後媽媽3個月淨賺50萬元，只是該屋之後又過了2手，短短9個月就從90萬元變230萬元，漲幅破155%，讓他有點懊悔脫手太早。
「台中一劉」說，他投資房產11年來，經手超過30多間房，目前手中有11間房，包含台中市3間公寓3房、7間東海電梯套房，及台南善化1間電梯3房，每個月收租金12萬元，其中3間公寓3房與電梯3房一年房屋稅不用6000元，7間中古套房因定現值低於10萬都免房屋稅，若全部賣掉變現，可回收約6000萬元資金。
而38歲的「台中一劉」目前仍是黃金單身漢，認了自己長期專注買中古屋，生活圈都是房仲、代書與屋主，較少有機會結識異性。他大方公開自己身高171公分、體重90公斤，名下有11間房，是名職業房產投資客，歡迎對他感興趣的女生加個賴，LINE ID是「nokia7600」，給彼此一個認識的機會。
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