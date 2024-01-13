獨／帥過頭料桃園4縣市2024房價鐵定漲　嘉義靠台積電「大爆炸」

獨／他用6萬11年滾出6000萬身家　炒房5心法！職業投資客全說了

▲「台中一劉」買房鎖定中古屋，首選公寓類型物件，他在東海擁有7間套房。（圖／Google Map@東海藝術街商圈）
▲「台中一劉」買房鎖定中古屋，首選公寓類型物件，他在東海擁有7間套房。（圖／Google Map@東海藝術街商圈）

記者徐銘穗/綜合報導

38歲的台中炒房王「台中一劉」接受《NOWnews今日新聞》訪問，揭開職業投資客面紗，也以自身11年前、月薪3萬元就開始買房經歷，實證「買房跟薪水高低」沒有太大關聯。擁11間房、身家6000萬的他也公開自己投資房地產，買中古、強烈買房決心、貸款能貸多久就貸多久、先租再賣等5心法，而且好物件不等人，他從接獲房仲通知到下斡旋買房，必在1小時內完成。

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投資房地產11年的「台中一劉」，經手房子超過30多間，因擁有11間房，每月穩定收租12萬元，扣掉每月要付的5萬元貸款，每月有7萬元收益，當職業投資客已3年之久，分享以下4投資買房心法。

▲38歲的「台中一劉」，27歲、平均月薪3萬元時看了帥過頭的YouTube影片，就開始投資房地產，11年來擁11間房，月收租12萬元。（圖／台中一劉提供）
▲38歲的「台中一劉」，27歲、平均月薪3萬元時看了帥過頭的YouTube影片，就開始投資房地產，11年來擁11間房，月收租12萬元。（圖／台中一劉提供）
1.買中古屋，要爬樓梯的最好

「台中一劉」分享說，自己從踏進房地產投資圈以來，一直都鎖定中古屋，尤其是要爬樓梯的公寓，入手門檻相對較容易。不過，他也說現在公寓也很搶手，市場上幾乎都已經買不到公寓2~3樓，只能買4~5樓。

他感嘆，現在年輕人說買不起房，是因為他們都想買「貴桑桑」的預售屋、新成屋，在台中隨便兩房都要900萬到1000萬，但還是能找到400萬到500萬的公寓，頭款抓3成只要120萬，認為買房就像買車一樣，一開始在條件不允許下，先買Toyota小車求有，而不是一出手就想買法拉利、藍寶堅尼，不要好高騖遠，買自己負擔不了的物件，建議第一間房應從公寓4、5樓下手。

2.快、狠、準，1小時決定買不買

他說自己平均每3天看1次房，看得當下就馬上用手機查實價登錄、周遭行情等。一接到房仲通知哪裡有好物件，一定半小時內就趕到現場，再花半小時決定要不要買，等於是1小時就下斡旋，當晚即簽約。

「台中一劉」表示，也因為投資客幾乎都當天就能決定是否買房，因此許多房仲一收到好的物件，都選擇先丟給投資客，一般自住客通常至少需要2~3天才能做決定。他形容投資客像批發商，「去全聯買貨，再丟去7-11賣」。

3.強烈買房決心

他認為，買房的決心很重要，並以自己27歲、月薪3萬元，就把保單、定存全解約，拿僅有的6萬元身家ALL IN買下第一間房，甘願為此每天只靠2個50元便當過活，「交際應酬全歸零」，一撐就是18個月。「現在年輕人都無法刻苦耐勞！」他認為，只要買房決心強烈，設定自己2年內一個月只能花5000元，「撐過第一間，後面的話就會很輕鬆」。

▲房價高漲，8年起買不起房嗎？據聯徵中心最新統計，去年12月35歲以下買房人口有21萬9066人。8年級有房族曝1關鍵，買房不難。（示意圖／台灣房屋提供）
▲台中一劉認為，年輕人想買房要有強烈的買房決心。（示意圖／台灣房屋提供）
4.貸款能貸多久就貸多久

「台中一劉」指出，目前房貸貸款年限最高可到40年，貸款期數愈長、每月還款壓力也愈小，相對也讓投資買房的門檻降低，直言「不用怕要繳到30年、40年，因為5到10年內一定會換房」。

5.先租再賣

他表示，投資房地產11年來，台中中古屋漲了2~3.5倍，基本上只要遇上好的物件，會先買進來「先租再賣」，原本放3年，但2016年房地合一稅實施後，現在改拉長到放5年，期間先出租賺租金，補貼房貸。

「台中一劉」指出，台中的中古屋有兩策略，一是長期收租，二是賣都更夢，找低總價、便宜的物件，用時間換取收益，不過都更的話，以台中市場來看，「整排的透天，建商才會買」。

他分享，自覺27歲以前的人生是空白，「覺得人生沒什麼意義，每個月領2萬6000到3萬塊過活」，直到聽了帥過頭的建言開始投資房地產後，才開始找到人生的目標與意義。

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