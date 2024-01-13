獨／他用6萬11年滾出6000萬身家　炒房5心法！職業投資客全說了

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1.買中古屋，要爬樓梯的最好
「台中一劉」分享說，自己從踏進房地產投資圈以來，一直都鎖定中古屋，尤其是要爬樓梯的公寓，入手門檻相對較容易。不過，他也說現在公寓也很搶手，市場上幾乎都已經買不到公寓2~3樓，只能買4~5樓。
他感嘆，現在年輕人說買不起房，是因為他們都想買「貴桑桑」的預售屋、新成屋，在台中隨便兩房都要900萬到1000萬，但還是能找到400萬到500萬的公寓，頭款抓3成只要120萬，認為買房就像買車一樣，一開始在條件不允許下，先買Toyota小車求有，而不是一出手就想買法拉利、藍寶堅尼，不要好高騖遠，買自己負擔不了的物件，建議第一間房應從公寓4、5樓下手。
2.快、狠、準，1小時決定買不買
他說自己平均每3天看1次房，看得當下就馬上用手機查實價登錄、周遭行情等。一接到房仲通知哪裡有好物件，一定半小時內就趕到現場，再花半小時決定要不要買，等於是1小時就下斡旋，當晚即簽約。
「台中一劉」表示，也因為投資客幾乎都當天就能決定是否買房，因此許多房仲一收到好的物件，都選擇先丟給投資客，一般自住客通常至少需要2~3天才能做決定。他形容投資客像批發商，「去全聯買貨，再丟去7-11賣」。
3.強烈買房決心
他認為，買房的決心很重要，並以自己27歲、月薪3萬元，就把保單、定存全解約，拿僅有的6萬元身家ALL IN買下第一間房，甘願為此每天只靠2個50元便當過活，「交際應酬全歸零」，一撐就是18個月。「現在年輕人都無法刻苦耐勞！」他認為，只要買房決心強烈，設定自己2年內一個月只能花5000元，「撐過第一間，後面的話就會很輕鬆」。
4.貸款能貸多久就貸多久
「台中一劉」指出，目前房貸貸款年限最高可到40年，貸款期數愈長、每月還款壓力也愈小，相對也讓投資買房的門檻降低，直言「不用怕要繳到30年、40年，因為5到10年內一定會換房」。
5.先租再賣
他表示，投資房地產11年來，台中中古屋漲了2~3.5倍，基本上只要遇上好的物件，會先買進來「先租再賣」，原本放3年，但2016年房地合一稅實施後，現在改拉長到放5年，期間先出租賺租金，補貼房貸。
「台中一劉」指出，台中的中古屋有兩策略，一是長期收租，二是賣都更夢，找低總價、便宜的物件，用時間換取收益，不過都更的話，以台中市場來看，「整排的透天，建商才會買」。
他分享，自覺27歲以前的人生是空白，「覺得人生沒什麼意義，每個月領2萬6000到3萬塊過活」，直到聽了帥過頭的建言開始投資房地產後，才開始找到人生的目標與意義。
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