韓國瑜宣布與江啟臣搭擋角逐立院正副院長　仍願禮讓民眾黨副院長

告發自己強吻美女議員反遭境管　朱學恒求撤銷確定駁回

▲政治評論員朱學恒為強制猥褻案，日前來北院開庭（圖／記者嚴俊強攝，2024.01.12）
▲政治評論員朱學恒為強制猥褻案，日前來北院開庭（圖／記者嚴俊強攝，2024.01.12）

記者潘千詩／台北報導

政治評論員朱學恒去年在#MeToo風暴中，遭台北市議員鍾沛君控訴曾2度強吻她而主動告發自己涉性騷擾，沒想到，檢方卻是依強制猥褻罪嫌起訴他，朱還因此遭法院裁定境管。朱學恒針對境管處分提起抗告，高院裁定抗告駁回確定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱抗告指稱，本案證人在2022年8月15日派人送酒並附上卡片，卡片背後貼紙條問「為什麼抱她強吻她？」；同月19日，他與鍾沛君男友、律師協商時，為了先配合鍾沛君需求，才推測事發過程傳送簡訊。

朱解釋，對於事發經過確實不復記憶，卻在他人要求下繕打簡訊内容，定然失真，自無法作為妥適之補強證據，且即便簡訊、紙條內容為真，也無法認定犯強制猥褻，僅能證明涉犯性騷擾防治法。

朱另以因吸金而逃亡海外的知名部落客「貴婦奈奈」為例，稱她逃亡後便在台灣網路消蹤匿跡，足知逃亡的台灣網紅，根本不能也不曾再以網路直播經營維生；本案因主動告發自己而開始偵查，若他不願接受調查，大可不必主動告發自己，原裁定認為他有逃亡動機，確有不當。

高院認為，台灣知名網路直播主、作家、主持人、名嘴、翻譯家等，生活及工作雖在台灣，仍有相當能力與資力於境外生活、工作，原裁定並無違誤，也無違反比例原則；本案確為朱學恒主動告發自己而啟動偵查，但與應是否限制出境、出海無涉，且即便主張無犯罪及犯行僅涉犯性騷擾防治法，也與強制處分無關，抗告駁回，不得再抗告。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

專鎖定林百里妻等名流吸金詐財　「理財專家」朱立安判10年確定

網路瘋傳作票影音、羅致政41分鐘音檔　北檢分案偵辦

涉強吻鍾沛君案再開庭　法院勘驗朱學恒對話語音

搶進駐三航廈！反「一聯盟一航廈」遭華航企工提告　張國煒不起訴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選