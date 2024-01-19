告發自己強吻美女議員反遭境管　朱學恒求撤銷確定駁回

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朱解釋，對於事發經過確實不復記憶，卻在他人要求下繕打簡訊内容，定然失真，自無法作為妥適之補強證據，且即便簡訊、紙條內容為真，也無法認定犯強制猥褻，僅能證明涉犯性騷擾防治法。
朱另以因吸金而逃亡海外的知名部落客「貴婦奈奈」為例，稱她逃亡後便在台灣網路消蹤匿跡，足知逃亡的台灣網紅，根本不能也不曾再以網路直播經營維生；本案因主動告發自己而開始偵查，若他不願接受調查，大可不必主動告發自己，原裁定認為他有逃亡動機，確有不當。
高院認為，台灣知名網路直播主、作家、主持人、名嘴、翻譯家等，生活及工作雖在台灣，仍有相當能力與資力於境外生活、工作，原裁定並無違誤，也無違反比例原則；本案確為朱學恒主動告發自己而啟動偵查，但與應是否限制出境、出海無涉，且即便主張無犯罪及犯行僅涉犯性騷擾防治法，也與強制處分無關，抗告駁回，不得再抗告。
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