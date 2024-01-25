台中投資客曝「1小時」買中古公寓　房仲勸：自住客3堅持注定搶輸

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不過，「台中一劉」說，近年公寓也很搶手，市場上幾乎都已經買不到公寓2~3樓，只能買4~5樓，因此一接到房仲通知，就得在1小時內下斡旋，當晚簽約。也因投資客下手快、狠、準，相較自住客一般得考慮2~3天才做決定，「房仲都比較愛投資客」。
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桃園一名第一線房仲員也在臉書吐露心聲，分析「投資客」、「自住客」與「收租型置產族」差異，點出「投資客」只要價格夠便宜，有價差可以賺，「只要給他地址、資料，為了搶速度可以不看屋」，憑經驗判斷，馬上下斡旋；而「收租型置產族」著重找好租的區域和房型，看準了喜歡也會馬上出手，買後不輕易售出。
至於一般「自住客」，第一線房仲指出，曾有不只一組客戶，新人時期就在帶看，那個時候的行情700~800萬就能買到平面車位，屋齡10年內的三房車，往往看了很喜歡，但堅持3天後帶長輩來看，然後沒等到3天，房子就被同業的客戶賀成交了，而後來的後來，房價一路上漲，「客戶自備款從能夠買的起10年內坡道平面三房車，到最後只能看20幾年屋齡的老舊電梯大樓」。
他分析，自住客有「堅持帶長輩來看房」、「堅持下雨天再看房確認」、「堅持房價會再往下」等3堅持，註定會搶輸投資客。且有時他認為條件不錯的房子，也會被「嫌棄樓層太高」、「嫌棄樓層太低」、「嫌棄坐向」等，最後都失之交臂，直言：「大家都看得出來是好房子，你喜歡，別人也會喜歡」。
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