護理夜班獎勵津貼恐重現恐遭醫院扣留？石崇良：最重可健保停約

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獎勵額度依據醫學中心、區域醫院、地區醫院等分別規範如下：
📍醫學中心
小夜班每班600元、小夜班每班1000元
📍區域醫院
小夜班每班500元、小夜班每班800元
📍地區醫院
小夜班每班400元、小夜班每班600元
對於獎勵金依據不同醫院層級做出差異，薛瑞元表示，不同層級醫院的夜班值班難度不太一樣，醫學中心目前人力缺口最大、且夜班患者出現緊急狀況、緊急處置、緊急開刀等情況的可能性更高，工作繁重程度不同，因此不贊成不同層級醫院的夜班獎勵相同。
獎勵發放作法方面，石崇良說明，相關獎勵費用由醫院在次月20日前、依據當月實際上班人數進行通報，健保署則會在次月月底前進行撥款，目前推估幾種小夜、大夜班上班模式，有輪值夜班的護理師一個月可能領到6400元到2萬1000元不等。
但石崇良提到，1月份為體恤護理師辛勞、加上春節連假影響，採取2月預先撥款予醫院、發放後再以「多退少補」方式處理。
然而，新冠肺炎疫情間的「防疫津貼」就是採取「先撥款給醫院、醫院再撥款給醫療人員」的作法，當時出現許多延遲撥付、醫院扣留津貼的亂象。
石崇良表示，「護理夜班獎勵津貼」是採取「健保暫付款」方式處理，與防疫津貼不同，不需要經過人員造冊、審核、撥付等多重程序，發放流程會快很多，護理人員也可以依照自己排班狀況、預估當月可能領到的額度。
若發現醫院未如實撥付，石崇良說，護理人員可通過「護理職場爭議通報平台」通報，若經查證屬實，健保署可依照健保法特管辦法，判定為「不實申報」，並作出停約處分。