獨家直擊／SJ圭賢離開SM進攻海外　新老闆柳喜烈親自飛來台灣坐鎮

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圭賢加入「Antenna」後，於今年1月9日發行新EP《Restart》，同時以此名義展開亞洲巡迴，確定5月4日來台開唱；在這之前圭賢先行舉辦《Restart》台北簽售會與媒體見面會；記者會上，圭賢跟台灣媒體表示，從「SM娛樂」換到「Antenna」，如同新EP名稱一樣「重新開始」，圭賢亦說「Antenna」成立多年，但在海外辦活動的經驗不足，他決定幫助新公司拓展國外市場，「我會朝這方向努力」。
其實在記者會開始前，《NOWnews今日新聞》記者發現柳喜烈默默站在舞台右側，柳喜烈知道行蹤曝光後，立即消失離開現場；直到晚上的圭賢簽名會上，柳喜烈再度現身盯場，但身為資深歌手的他，不免被歌迷發現，看見粉絲上前拍攝，柳喜烈再次匆匆離開。
事實上，29日的《Restart》記者會與簽名會是圭賢跳槽後的首個個人海外活動，他在結束28日的SJ高雄演出後，立即搭高鐵北上為工作做準備，《NOWnews今日新聞》採訪相關工作人員，確定SJ在高雄時，柳喜烈並未到場，是在圭賢北上後才現身，主辦單位「D-SHOW」證實柳喜烈行蹤，詢問他的老闆親自到台灣坐鎮，是否有特別叮嚀其他事項？主辦則表示柳喜烈沒有特別提出要求。
《NOWnews今日新聞》採訪SJ的粉絲，對於東海、銀赫、圭賢出走「SM娛樂」的看法，大部分歌迷沒有太大意見，只要偶像開心即可，「沒關係，他們好就好，他們開心就好。」
柳喜烈今年52歲，1992年參加音樂大賽獲得第一名，並於1994年發行專輯出道、1997年成立「Antenna」經紀公司。他除了是歌手、老闆，也是知名主持人，主持過的節目包含《柳喜烈的寫生簿》、《Two Yoo Project - Sugar Man》、《韓星地帶：逃脫任務》，他同時也是作曲家、DJ與作家，現今發展以主持節目為主。而「Antenna」旗下藝人包含：劉在錫、圭賢、李美珠、李孝利、李瑞鎮、梁世燦等。
此外，孔劉曾於2017年在台灣舉辦人生第一場海外粉絲見面會，當時《NOWnews今日新聞》就發現柳喜烈也飛來台，默默站在觀眾席後方旁觀，猜測應是以行動力挺好友；但再根據上述情況，柳喜烈似乎很早就對在海外舉辦粉絲活動很感興趣；他的旗下藝人圭賢也將於5月4日來台開唱，活動詳情將於日後正式公告。