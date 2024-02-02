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張娜拉被追殺2次差點死掉！老公《我的Happy Ending》看得超開心

▲張娜拉二度合作孫浩俊主演《我的Happy Ending》，她在劇中慘被追殺，老公看戲看得很開心，同時鼓勵老婆演得很好。（圖／Hami Video）
▲張娜拉二度合作孫浩俊主演《我的Happy Ending》，她在劇中慘被追殺，老公看戲看得很開心，同時鼓勵老婆演得很好。（圖／Hami Video）

記者陳雅蘭／台北-首爾連線報導

韓星張娜拉升格人妻工作不停歇，今年二度與孫浩俊合作拍攝電視劇《我的Happy Ending》，再次飾演夫妻的2人，讓作品未開播就受到關注。張娜拉為宣傳戲劇，接受台灣媒體訪問，雖然劇中的她形象精明幹練，但也慘被追殺推落水，張娜拉透露老公是忠實觀眾，看得很開心的同時，也給予不少鼓勵的話安慰老婆。

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《我的Happy Ending》講述生活家具公司CEO徐才媛（張娜拉 飾），她同時也是有百萬追蹤數的網紅，是個性冷靜、充滿野心的女人。才媛的丈夫許純永（孫浩俊 飾）身兼接案設計師與產業設計科教授，總是以家庭為優先，然而兩人看似美滿家庭的背後卻暗潮洶湧，是一部描述追求成功的女子，遭到信任的人背叛後，發現震驚真相的人性心理驚悚劇。

▲張娜拉（左）跟孫浩俊2017年曾主演《告白夫婦》，劇中飾演夫妻。（圖／翻攝KBS官網）
▲▼張娜拉（上圖左，下圖中）跟孫浩俊2017年曾合作《告白夫婦GO BACK》演夫妻，相隔6年再合演《我的Happy Ending》，劇中再飾演一對。（圖／翻攝KBS官網、TV朝鮮《我的Happy Ending》官網）
▲▼張娜拉（上圖左，下圖中）跟孫浩俊2017年曾合作《告白夫婦GO BACK》演夫妻，相隔6年再合演《我的Happy Ending》，劇中在飾演一對。（圖／翻攝KBS官網、TV朝鮮《我的Happy Ending》官網）
 
一直被媒體、粉絲、朋友催婚的張娜拉，終於在2019年拍攝戲劇《VIP：她們的祕密》遇到真命天子，男方是攝影導演，在她主動積極追求後點頭交往，張娜拉順利擺脫「萬年單身」名號；1年多後，張娜拉確定男友就是「對的人」，2人在2022年6月結婚，升格幸福人妻。

張娜拉組織家庭後未怠慢工作，2023年合作「螢幕舊情人」張赫《特務家族》2024年又跟「螢幕老公」孫浩俊二度當夫妻，她在《我的Happy Ending》飾演女強人「徐才媛」，是名符其實的工作狂，但張娜拉工作與休假分的明確，不會因為拍戲忽略家人，也未把家庭跟工作排上先後順序，「工作時我以工作為重心，休息時我就會把家庭放在首位，因為家人們給我很多幫助，所以事業家庭兼顧才沒有困難」。

▲張娜拉跟《我的Happy Ending》中的「徐才媛」個性大不同。（圖／Hami Video）
▲張娜拉自認跟《我的Happy Ending》中的「徐才媛」個性大不同。（圖／Hami Video）
張娜拉跟孫浩俊2017年首度合作拍攝電視劇《告白夫婦GO BACK》，劇中兩人飾演夫妻；相隔6年再聚首，於《我的Happy Ending》二度配對，談到劇中老公，張娜拉覺得不管是6年前還是6年後，孫浩俊在工作上的努力態度始終如一，她不排斥未來繼續與對方合作，既然都演2次夫妻了，張娜拉期許跟孫浩俊能以喜劇的形式三度合演。

《我的Happy Ending》中「賢內助」的角色是由男方擔任，戲外的張娜拉則是跟老公分工合作，她分享：「我們為了互相幫助，彼此都很努力，我老公很貼心，也是不只會做家事，還會幫我排憂解難。」講到老公，張娜拉很重視《我的Happy Ending》裡的表現，所以感到緊張，老公不只身兼觀眾衝收視，也不時應援老婆講鼓勵的話，舒緩張娜拉緊繃情緒，神隊友當之無愧。

除了演繹精明幹練的女性，劇中的張娜拉也被身邊的人陷害，慘遭神祕人掐脖子、推落橋下，導致精神脆弱不堪；張娜拉坦言雖然自己求生意志堅強，但無法跟「徐才媛」一樣，花很長的時間去找真相與煩惱，但也不會選擇「黑化」復仇，「發生衝突時，基本上我會盡快地解決，如果覺得事情不可能或不合理，我會盡快理出思緒」。

她也透露人生有不少「最辛苦的瞬間」，雖然很難具替說出是在哪個時候，但在不幸發生的同時，幸福跟愛也降臨在自己身上，「讓我一直以來沒有太多困難的生活著。」此外，張娜拉也相信「惡有惡報」，她說：「某種程度上我相信。」《我的Happy Ending》每周日、一在Hami Video獨家播出。

▲▼張娜拉老公（紅框）正面照公開。（圖／翻攝tvN）
▲張娜拉跟老公（紅框）是拍攝《VIP：她們的祕密》相識相戀。（圖／翻攝tvN）
▲公司釋出張娜拉婚紗照，只公開新郎背影。（圖／LAWON文化）
▲張娜拉已於2022年升格人妻。（圖／LAWON文化）
▲張娜拉（右）稱讚孫浩俊工作總是非常努力。（圖／Hami Video）
▲張娜拉（右）稱讚孫浩俊工作總是非常努力。（圖／Hami Video）
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