張娜拉被追殺2次差點死掉！老公《我的Happy Ending》看得超開心

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一直被媒體、粉絲、朋友催婚的張娜拉，終於在2019年拍攝戲劇《VIP：她們的祕密》遇到真命天子，男方是攝影導演，在她主動積極追求後點頭交往，張娜拉順利擺脫「萬年單身」名號；1年多後，張娜拉確定男友就是「對的人」，2人在2022年6月結婚，升格幸福人妻。
張娜拉組織家庭後未怠慢工作，2023年合作「螢幕舊情人」張赫《特務家族》；2024年又跟「螢幕老公」孫浩俊二度當夫妻，她在《我的Happy Ending》飾演女強人「徐才媛」，是名符其實的工作狂，但張娜拉工作與休假分的明確，不會因為拍戲忽略家人，也未把家庭跟工作排上先後順序，「工作時我以工作為重心，休息時我就會把家庭放在首位，因為家人們給我很多幫助，所以事業家庭兼顧才沒有困難」。
張娜拉跟孫浩俊2017年首度合作拍攝電視劇《告白夫婦GO BACK》，劇中兩人飾演夫妻；相隔6年再聚首，於《我的Happy Ending》二度配對，談到劇中老公，張娜拉覺得不管是6年前還是6年後，孫浩俊在工作上的努力態度始終如一，她不排斥未來繼續與對方合作，既然都演2次夫妻了，張娜拉期許跟孫浩俊能以喜劇的形式三度合演。
《我的Happy Ending》中「賢內助」的角色是由男方擔任，戲外的張娜拉則是跟老公分工合作，她分享：「我們為了互相幫助，彼此都很努力，我老公很貼心，也是不只會做家事，還會幫我排憂解難。」講到老公，張娜拉很重視《我的Happy Ending》裡的表現，所以感到緊張，老公不只身兼觀眾衝收視，也不時應援老婆講鼓勵的話，舒緩張娜拉緊繃情緒，神隊友當之無愧。
除了演繹精明幹練的女性，劇中的張娜拉也被身邊的人陷害，慘遭神祕人掐脖子、推落橋下，導致精神脆弱不堪；張娜拉坦言雖然自己求生意志堅強，但無法跟「徐才媛」一樣，花很長的時間去找真相與煩惱，但也不會選擇「黑化」復仇，「發生衝突時，基本上我會盡快地解決，如果覺得事情不可能或不合理，我會盡快理出思緒」。
她也透露人生有不少「最辛苦的瞬間」，雖然很難具替說出是在哪個時候，但在不幸發生的同時，幸福跟愛也降臨在自己身上，「讓我一直以來沒有太多困難的生活著。」此外，張娜拉也相信「惡有惡報」，她說：「某種程度上我相信。」《我的Happy Ending》每周日、一在Hami Video獨家播出。
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