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周潤發原本要演《家有囍事》！周星馳救火演出還被酸：獅子大開口

▲周潤發（左圖）原本要演《家有囍事》，但檔期撞到無法拍攝，周星馳（右圖中）救火演出，還被監製黃百鳴（右圖左）酸：「獅子大開口。」（圖／美聯社／達志影像、采昌）
▲周潤發（左圖）原本要演《家有囍事》，但檔期撞到無法拍攝，周星馳（右圖中）救火演出，還被監製黃百鳴（右圖左）酸：「獅子大開口。」（圖／美聯社／達志影像、采昌）

記者黃雅琪／綜合報導

經典喜劇片《家有囍事4K數位修復加長版》在台上映，掀起一股港片懷舊潮，也陸續爆出當年選角祕辛，監製兼主演黃百鳴曾透露，該片三兄弟原班底，本來是他和周潤發、林子祥一起演，但中間發生各種狀況，只好臨時加入周星馳演出，黃百鳴直言：「他獅子大開口（片酬）。」

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▲《家有囍事》中黃百鳴（左起）與張國榮曾找周星馳討論早餐戲是否要加戲，不過周星馳認為現狀就已經足夠搞笑。（圖／采昌）
▲黃百鳴（左起）、張國榮、周星馳在《家有囍事》中演出「常家三兄弟」。（圖／采昌）
黃百鳴曾上節目接受吳君如訪問，當年聊到《家有囍事》三兄弟班底多次換角事件，黃百鳴透露一開始定案人選是，大哥林子祥、二哥黃百鳴、三弟張國榮：「最初是妳當男人婆，我演娘娘腔！誰知林子祥房子燒了，那麼找誰呢？就找我舊搭檔周潤發了！怎麼知道他已經吃了對家茶禮，還要跟我對著幹呢！」透露周潤發當時因接演《我愛扭紋柴》而無法參演。

▲香港正宗賀歲電影《家有囍事4K數位修復加長版》，張曼玉（左）與周星馳（右）在片中飾演相愛相殺的歡喜冤家。（圖／采昌）
▲香港正宗賀歲電影《家有囍事4K數位修復加長版》，張曼玉（左）與周星馳（右）在片中飾演相愛相殺的歡喜冤家。（圖／采昌）
最終找來周星馳演出三弟「常歡」，黃百鳴直言是因為沒有退路了：「給了很貴（片酬）被迫用他！他獅子大開口，但是我們要開工！」據悉，當年星爺片酬約200萬港幣（約新台幣783萬元），最終他開出800萬港幣（約新台幣3132萬元）片酬才願意演出，但《家有囍事》當年收穫4899萬港幣（約新台幣1.9億元）票房，刷新了當年香港票房紀錄，最後創造出雙贏局面。

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